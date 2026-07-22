TSMC zvedá ceny. Zdražit mohou nejen iPhony
Největší smluvní výrobce čipů na světě chce od roku 2027 zvýšit ceny svých výrobních služeb až o deset procent. Tchajwanská TSMC, která vyrábí čipy mimo jiné pro Apple, zdražení vysvětluje rostoucími náklady na materiály, výrobní zařízení a výstavbu továren mimo Tchaj-wan. Vyšší účet tak mohou pocítit nejen technologické firmy, ale nepřímo i zákazníci, například při nákupu nových iPhonů.
Tchajwanská společnost TSMC se chystá využít své mimořádně silné pozice na světovém trhu s čipy. Od začátku příštího roku chce zvýšit základní ceny svých výrobních služeb až o deset procent.
Firma začala se zákazníky o nových cenách jednat v červnu a rozhovory dokončila během července, uvedl japonský list Nikkei Asia s odvoláním na informované zdroje. Nové ceníky by měly začít platit od roku 2027. TSMC plán veřejně nepotvrdila a k jeho podrobnostem se odmítla vyjádřit, píše Reuters.
„Naše cenová politika je strategická, nikoli oportunistická,“ uvedla společnost.
Apple zdražuje iPhony, iPady i MacBooky. Boom umělé inteligence žene nahoru ceny čipů a úložišť, a technologický gigant tak poprvé výrazně přenáší vyšší náklady přímo na zákazníky.
Umělá inteligence prodraží iPhone. Apple zvyšuje ceny po celém světě
Money
Apple zdražuje iPhony, iPady i MacBooky. Boom umělé inteligence žene nahoru ceny čipů a úložišť, a technologický gigant tak poprvé výrazně přenáší vyšší náklady přímo na zákazníky.
Zahraniční továrny jsou výrazně dražší
Jedním z hlavních důvodů zdražování jsou rostoucí náklady na materiály a stále složitější zařízení potřebná k výrobě nejpokročilejších polovodičů. TSMC zároveň investuje obrovské částky do rozšiřování výroby mimo Tchaj-wan.
Jen ve Spojených státech chce společnost investovat celkem 265 miliard dolarů. V Arizoně buduje několik továren, provozy pro pokročilé pouzdření čipů a výzkumné centrum. Výstavbu v USA komplikují vyšší náklady, nedostatek kvalifikovaných pracovníků i zdlouhavé povolovací procesy.
Zahraniční výroba je pro TSMC důležitá také z geopolitického hlediska. Zákazníci i vlády chtějí snížit závislost na výrobních kapacitách soustředěných na Tchaj-wanu. Přesun části produkce do Spojených států, Japonska a Evropy je ale dražší než rozšiřování továren přímo na ostrově.
Vyšší ceny tak mají TSMC pomoci alespoň část dodatečných nákladů přenést na zákazníky.
Největší světový výrobce pokročilých čipů TSMC dál těží z prudkého rozvoje umělé inteligence. Ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 77 procent na rekordních 462,7 miliardy korun a překonal očekávání analytiků. Firma zároveň navyšuje investice v americké Arizoně a počítá s dalším silným růstem tržeb.
Čipy pro AI jsou nový zlatý důl. TSMC hlásí rekordní zisk přes 462 miliard
Zprávy z firem
Největší světový výrobce pokročilých čipů TSMC dál těží z prudkého rozvoje umělé inteligence. Ve druhém čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 77 procent na rekordních 462,7 miliardy korun a překonal očekávání analytiků. Firma zároveň navyšuje investice v americké Arizoně a počítá s dalším silným růstem tržeb.
AI dává TSMC silnou vyjednávací pozici
Společnosti hraje do karet především neutuchající poptávka po čipech pro umělou inteligenci. Nejvýkonnější procesory pro datová centra navrhují například Nvidia nebo AMD, jejich skutečnou výrobu však zajišťuje převážně právě TSMC.
Generální ředitel C. C. Wei už v červnu otevřeně připustil, že by firma ceny ráda zvýšila. Současně ale odmítl, že by chtěla přistoupit k prudkému zdražování, jaké v poslední době předvedli někteří výrobci paměťových čipů.
„Poptávka zákazníků je tak vysoká, že můžeme podporovat jen určitou část. Už nyní pracujeme velmi intenzivně,“ uvedl Wei. Dodal, že omezené výrobní kapacity se netýkají pouze TSMC, ale také jejích dodavatelů a dalších částí polovodičového řetězce.
Silná poptávka dává společnosti značnou cenovou sílu. Výrobci čipů bez vlastních továren totiž mají při produkci nejpokročilejších procesorů jen omezené možnosti, kam zakázky přesunout.
Čínský startup Moonshot AI chce využít euforii kolem svého nového modelu Kimi K3 a vyrazit pro další kapitál. Podle agentury Bloomberg chystá poslední kolo financování před plánovaným vstupem na burzu v Hongkongu, a to při ocenění až 50 miliard dolarů. Firma tím potvrzuje, že čínská AI už pro investory není levnou kopií amerických obrů, ale jedním z nejžhavějších příběhů trhu.
Čínský AI dravec míří na burzu. Moonshot chce ocenění až 50 miliard dolarů
Trhy
Čínský startup Moonshot AI chce využít euforii kolem svého nového modelu Kimi K3 a vyrazit pro další kapitál. Podle agentury Bloomberg chystá poslední kolo financování před plánovaným vstupem na burzu v Hongkongu, a to při ocenění až 50 miliard dolarů. Firma tím potvrzuje, že čínská AI už pro investory není levnou kopií amerických obrů, ale jedním z nejžhavějších příběhů trhu.
Zdražení mohou pocítit i Apple a Nvidia
Mezi nejvýznamnější zákazníky TSMC patří americké technologické společnosti Nvidia a Apple. Tchajwanský podnik vyrábí jak procesory pro systémy umělé inteligence, tak čipy používané v telefonech, počítačích, automobilech nebo průmyslové elektronice.
Zvýšení výrobních cen proto může zákazníkům TSMC stlačit marže. Část vyšších nákladů se mohou pokusit přenést dál – na výrobce elektroniky, provozovatele datových center a nakonec případně i na spotřebitele. Neznamená to však automaticky, že by například telefony nebo počítače zdražily o celých deset procent. Samotný čip tvoří pouze část výsledné ceny zařízení.
Záležet bude také na tom, kterých výrobních technologií se zvýšení cen dotkne nejvíce a jaké smlouvy má TSMC uzavřené s největšími odběrateli.
Zisk vyskočil o 77 procent
TSMC plánuje zdražování v době, kdy vykazuje rekordní hospodářské výsledky. Ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 77 procent na 706,6 miliardy tchajwanských dolarů, tedy zhruba 463 miliard korun.
Šlo o deváté čtvrtletí v řadě, kdy zisk společnosti vzrostl dvouciferným tempem. Výsledek navíc výrazně překonal očekávání analytiků. Hlavním motorem zůstávají pokročilé čipy a technologie potřebné pro datová centra a umělou inteligenci.
Společnost současně zvýšila plánované investiční výdaje. Vedení věří, že rozmach umělé inteligence není krátkodobou módou, ale několikaletým trendem, který bude vyžadovat další továrny a výrobní kapacity.
Plánované zvýšení cen tak ukazuje, že náklady spojené s čipovým boomem neponesou pouze samotní výrobci. Část účtu zaplatí jejich odběratelé i koneční spotřebitelé.
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
Stanislav Šulc: Znárodňování modelů umělé inteligence? Připravit se nejspíš musíme na cokoli
Názory
Americká vláda sice uvolnila tvrdé restrikce vůči zahraničním uživatelům nejpokročilejších modelů umělé inteligence společnosti Anthropic, neznamená to však, že by znárodňování AI nepokračovalo. Nově to zkouší zakladatel a CEO OpenAI Sam Altman po dobrém a nabízí americké vládě pět procent společnosti. Co to znamená? Nic dobrého v tom nehledejme.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.