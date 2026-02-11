Evropa chce vlastní AI infrastrukturu. Mistral investuje miliardy ve Švédsku

Nový magazín právě vychází!

Francouzská technologická společnost Mistral AI investuje 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do výstavby datového centra ve Švédsku. Půjde o první zařízení tohoto typu mimo Francii a zároveň o významný krok směrem k technologické nezávislosti Evropy. Firma uvedla, že nové centrum nabídne plně evropské řešení v oblasti generativní umělé inteligence. O investici informovala agentura Agence France-Presse.

Mistral patří mezi přední evropské hráče v oblasti vývoje pokročilých modelů generativní AI. Přesto její tržby zatím zaostávají za americkými konkurenty, jako jsou OpenAI nebo Anthropic, a stejně jako většina firem v tomto sektoru zatím nevykazuje zisk. Právě evropský původ by se však podle odborníků mohl ukázat jako konkurenční výhoda. Otázky technologické suverenity totiž nabývají pro evropské politické lídry na významu.

Na rozdíl od amerických společností se Mistral nezaměřuje primárně na chatovací nástroje pro běžné uživatele, jako jsou ChatGPT nebo Claude. Jeho strategie cílí především na podnikové zákazníky a firemní aplikace, kde vidí větší potenciál stabilního růstu.

Důvěru v další rozvoj firmy potvrzuje i zájem investorů. Loni v září společnost získala 1,7 miliardy eur a mezi hlavní investory se zařadil také nizozemský technologický gigant ASML. Hodnota Mistralu byla při tomto kole financování stanovena na 11,7 miliardy eur a generální ředitel Arthur Mensch uvedl, že tržby by letos měly překročit jednu miliardu eur. Investice do švédského datového centra tak představuje nejen expanzi firmy, ale i ambici posílit evropskou pozici v globálním závodě o dominanci v oblasti umělé inteligence.

