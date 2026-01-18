Macinkův létající koutek a uslintaný Babiš
Při jednání o důvěře vládě, které trvalo dva dny a mělo předem jasný výsledek, se nejvíc blýsknul Petr Macinka. Ne nějakými slovy nebo myšlenkami, ale grimasami. Jelikož seděl za pultíkem řečníků, byl po celou dobu v záběrech kamer. O jeho pitvoření při proslovech opozičních poslanců se dokonce píše i v zahraničí. Ironické ústřely jeho levého koutku se stávají legendárními. Není moc jasné, jak se s takto neřízenou mimikou může uplatnit na poli mezinárodní diplomacie.
Andrej Babiš si při prvních interpelacích na premiéra nebral servítky. Ostře útočil zejména na Piráty. Macinka při každém ostřejším výroku premiéra nadšeně tleskal. Kdo by si myslel, že to snad může mezi Motoristy a ANO vřít kvůli některým rozdílným názorům, plete se. Macinka Babiše hltá.
Vláda zřejmě odmítne návrh na zavedení zálohování PET lahví a nápojových plechovek i zpoplatnění reklamních letáků. Podle kabinetu není předloha v souladu s programovým prohlášením a představuje zásadní zásah do systému nakládání s odpady.
Zálohy na PET lahve vláda stopne. Nejsou v souladu s programem, tvrdí kabinet
Politika
Nejpikantnějším momentem dvou dnů jednání sněmovny bylo Babišovo „slintání“. Babiš podle svých slov oslovil ve sněmovním bufetu mladé Pirátky a radil jim, aby odešli k němu. Při vystoupení před plénem poté řekl, že pozval šikovné mladé pirátky, které podle něj ještě nejsou zkažené, k sobě na úřad vlády. „Jako člověka mě uráží vaše fascinace ženami a mladými ženami v Pirátech. Neslintejte nám na pirátky,“ reagoval Ivan Bartoš. Pozvání na úřad skutečně došlo.
Zatímco v pražském Clarionu se po celý den volí nové vedení ODS ve velkorysém aranžmá, ve velkém osvětleném sále se světelnými tabulemi, Piráti si už dopoledne v rychlosti v poněkud potemnělém sále prachatického kongresového centra zvolili nového předsedu. Je jím opět Zdeněk Hřib.
Dalibor Martínek: Hřib už skládá příští vládu. Patrně přebral
Názory
V Prachaticích se v potemnělém sále sešli Piráti, aby si zvolili předsedu. Atmosféra připomínala lidovou hospodu. Kandidáti byli dva, ale všem bylo jasné, že obhájí Zdeněk Hřib. Stalo se. Ten se hned pustil do svých představ, na co se zaměří v příští vládě, kterou povede. Bizarní je, že jednou z priorit má být modernizace Česka, digitalizace. Když kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení z minulé vlády vylítnul Ivan Bartoš. Když ten přišel vyhlašovat výsledek volby, do jeho slov hlasitě hrála podkresová hudba. Bartoš si nechal upravit port a prohlásil, že teď už to bude bez podkresu. A spustila hudba. Mělo to prostě nějaké technické mouchy.
ODS má nového prvního místopředsedu. Stranický kongres jím dnes zvolil starostu Prahy 9 Tomáše Portlíka.
Nový muž vedení ODS: Portlík má ambice i plán
Politika
V pražském Clarionu to byla při volbě nového předsedy ODS velká oslava Petra Fialy. Po svém úvodním proslovu sklidil obří ovace, opakovaně se děkoval jako operní pěvec. To stejné po zvolení Martina Kupky, který ho označil za mimořádného státníka. Mirek Topolánek, neřkuli Petr Nečas, kteří odcházeli zadními dveřmi, by mohli jenom závidět. Je jasné, že ODS si zvolila evoluci a ne revoluci. Fiala ukázal na Kupku a ten to dostal. Teď bude strana hledat, čím porazí Babiše. Zatím to má být lepší práce na sociálních sítích. Protikandidát Radim Ivan označil stávající stranu jako partaj strejců.