OBRAZEM: Už žádné staré koleje. Studenti v Olomouci dostanou luxus s fitness a kinem
Společnost Redstone chce zaplnit díru na trhu. V centru Olomouce plánuje postavit studentskou kolej podle návrhu architektonického studia Perspektiv.
Studentská kolej 17square má vzniknout v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti centra Olomouce. Místo obklopuje zeleň, navazuje na sportovní areál a má skvělou dopravní dostupnost. To, jak by mělo vypadat studentské bydlení v 21. století, dosud si pod ubytováním na kolejích většina lidí představí spíš zastaralé pokoje s nefunkčním nábytkem, podtrhuje i architektura studia Perspektiv.
FOTOGALERIE: Jak si budou v budoucnu bydlet studenti v Olomouci?
Komunitní centra
Studenti si bude moci vybrat z pokojů různých dispozic, od jednolůžkových pokojů až po třílůžkové buňky. Komunitní život architekti podpořili také širokou škálou komunitních prostor, jako jsou coworkingové studovny, kuchyně, kino, prádelna, lounge zóna, fitness či gastro provozovna.
Navíc kolej nebude sloužit jen studentům. Přízemí objektu nabídne široký mix retailových a servisních funkcí pro obyvatele objektu a blízké okolí. Podzemí pak zaplní fitness a gastro provozy, které budou přístupné z vnitřního dvora.
Inspiraci při tvorbě interiéru čerpali architekti z tradičních prvků olomoucké architektury, což odráží například režné zdivo, či street artů místních umělců. Přičemž komunitní prostory mají evokovat noční život a zábavu, zatímco pokoje mají nabízet neutrální základ s prostorem pro dotvoření pro každého jedince. „Tradiční cihlové prvky a přírodní materiály se tu potkávají s grafikami od lokálních tvůrců, rostlinami a neformálním vybavením, které podporuje komunitní život,“ popisuje Ján Antal, Managing Partner Studia Perspektiv.
Redstone chystá další developerské projekty. Například v Olomouci chce postavit v sousedství nákupního centra Galerie Šantovka poslední část projektu nové městské čtvrti Šantovka. Třímiliardová investice zahrnuje stavbu několika budov s obchody, gastronomickými provozovnami, divadelním i koncertním sálem, čtyřhvězdičkový hotel, rezidentní část i výškovou budovu Šantovka Tower. V Ostravě skupina plánuje revitalizovat plochu bývalých sléváren v centrální části města.
