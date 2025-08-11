Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality OBRAZEM: Už žádné staré koleje. Studenti v Olomouci dostanou luxus s fitness a kinem

OBRAZEM: Už žádné staré koleje. Studenti v Olomouci dostanou luxus s fitness a kinem

Studentské koleje v Olomouci navrhlo architektonické studio Perspektiv
Se svolením Perspektiv
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Společnost Redstone chce zaplnit díru na trhu. V centru Olomouce plánuje postavit studentskou kolej podle návrhu architektonického studia Perspektiv.

Studentská kolej 17square má vzniknout v atraktivní lokalitě v těsné blízkosti centra Olomouce. Místo obklopuje zeleň, navazuje na sportovní areál a má skvělou dopravní dostupnost. To, jak by mělo vypadat studentské bydlení v 21. století, dosud si pod ubytováním na kolejích většina lidí představí spíš zastaralé pokoje s nefunkčním nábytkem, podtrhuje i architektura studia Perspektiv.

FOTOGALERIE: Jak si budou v budoucnu bydlet studenti v Olomouci?

12 fotografií v galerii

Komunitní centra

Studenti si bude moci vybrat z pokojů různých dispozic, od jednolůžkových pokojů až po třílůžkové buňky. Komunitní život architekti podpořili také širokou škálou komunitních prostor, jako jsou coworkingové studovny, kuchyně, kino, prádelna, lounge zóna, fitness či gastro provozovna.

Navíc kolej nebude sloužit jen studentům. Přízemí objektu nabídne široký mix retailových a servisních funkcí pro obyvatele objektu a blízké okolí. Podzemí pak zaplní fitness a gastro provozy, které budou přístupné z vnitřního dvora.

Richard Morávek, olomoucký developer a zakladatel skupiny Redstone

Olomoucký developer Morávek kupuje dvě pražské trofejní nemovitosti

Reality

Pražské obchodní centrum Atrium Flora a obchodně-administrativní pasáž Myslbek v ulici Na Příkopě kupuje od zahraničních majitelů olomoucký developer, miliardář a zakladatel skupiny Redstone Richard Morávek

ČTK

Přečíst článek

Inspiraci při tvorbě interiéru čerpali architekti z tradičních prvků olomoucké architektury, což odráží například režné zdivo, či street artů místních umělců. Přičemž komunitní prostory mají evokovat noční život a zábavu, zatímco pokoje mají nabízet neutrální základ s prostorem pro dotvoření pro každého jedince. „Tradiční cihlové prvky a přírodní materiály se tu potkávají s grafikami od lokálních tvůrců, rostlinami a neformálním vybavením, které podporuje komunitní život,“ popisuje Ján Antal, Managing Partner Studia Perspektiv.

Redstone chystá další developerské projekty. Například v Olomouci chce postavit v sousedství nákupního centra Galerie Šantovka poslední část projektu nové městské čtvrti Šantovka. Třímiliardová investice zahrnuje stavbu několika budov s obchody, gastronomickými provozovnami, divadelním i koncertním sálem, čtyřhvězdičkový hotel, rezidentní část i výškovou budovu Šantovka Tower. V Ostravě skupina plánuje revitalizovat plochu bývalých sléváren v centrální části města.

Takto bude vypadat nová čtvrť v Olomouci - Šantovka District.

Fotogalerie: V Olomouci chtějí náplavky jako v Praze. Stavět se začnou letos

Reality

Místo jedné velké budovy jich v Olomouci na místě zkrachovalého podniku Milo vznikne hned několik, promění se i dosud nevyužívané okolí Mlýnského potoka.

pej, ČTK

Přečíst článek

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Obecní dům v Rudimově

Z ruiny se stal moderní obecní dům. Na ten v Rudimově architekti využili lokální suroviny

Reality

fry

Přečíst článek
Mikrobyty jsou trend

Nejmenší byt na světě má tři metry čtvereční. Je v Polsku. Češi potřebují víc prostoru

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce

FOTOREPORTÁŽ: Češi staví kostely. A umí to. Nahlédněte do těch nejzajímavějších

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Juraj Privrel

Slovenský developer: Před sedmi lety jsme stavěli pro nižší střední třídu, teď pro tu vyšší

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme