Nájemní byznys v Brně roste. V Česku vstoupí do hry tisíce nových bytů
Segment institucionálního nájemního bydlení v Praze ve druhé polovině roku 2025 mírně ztratil část aktuální nabídky. Investoři však současně výrazně rozšířili pipeline připravovaných projektů, takže celkový objem trhu dál roste.
Počet částečně či plně vybavených bytů stavěných za účelem pronájmu (build to rent – BTR) v Praze klesl z 3 320 jednotek ve 23 projektech v prvním pololetí na 3 220 bytů ve 22 projektech na konci roku. Pokles souvisel mimo jiné s ukončením pronájmů v jednom z projektů v Nových Butovicích.
Současně ale přibylo zhruba dva tisíce bytů ve fázi příprav. Celkem je tak nyní v metropoli v provozu či pipeline přibližně 15 tisíc BTR bytů.
Nájemné zůstává nad trhem
Průměrné nájemné v BTR projektech dosáhlo ve druhém pololetí 551 Kč za m² měsíčně, meziročně o dvě procenta více. V přepočtu na plochu je zhruba o čtvrtinu vyšší než u klasických nájmů z realitních platforem.
Průměrný měsíční nájem činil 26 882 korun, tedy asi o šest procent nad běžným trhem. Vyšší úroveň nájmů souvisí zejména s vybaveností bytů a službami projektů, ale i s menší průměrnou výměrou.
Dominují malé dispozice
Byty 1+kk a 2+kk tvoří zhruba 80 procent fondu, u nejnovější výstavby až 95 procent. Průměrná velikost BTR bytu byla 49 m², zatímco u nových bytů na prodej 66 m².
„Institucionální investoři reagují na reálnou poptávku a snaží se nabídnout byty, které jsou cenově dostupnější, efektivní a dlouhodobě dobře obsaditelné,“ uvedla Zuzana Chudoba, výkonná ředitelka a zakladatelka BTR Group.
Nízká neobsazenost, rozvoj v Brně
Nevyužitost činila v Praze dvě procenta, u starších nájmů jedno procento. Segment se rozvíjí i v Brně, kde je v provozu 856 bytů v devíti projektech s průměrným nájemným 454 Kč za m², asi o devět procent nad běžným trhem.
