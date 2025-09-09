Vyberte si z našich newsletterů

Nizozemci ASML investují desítky miliard do evropského šampiona v oblasti AI

Zakladatel firmy Mistral Arthur Mensch
ČTK
ČTK
ČTK

Francouzský start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral získal v rámci nejnovějšího kola financování významného partnera z technologického světa. Do firmy investuje 1,3 miliardy eur (31,6 miliardy korun) nizozemská společnost ASML, největší evropský producent strojů na výrobu čipů, a stane se jejím hlavním akcionářem s podílem zhruba 11 procent.

Obě firmy zároveň oznámily strategickou spolupráci. ASML bude moci využívat umělou inteligenci Mistralu k testování a zdokonalování vlastních výrobních technologií.

Nejhodnotnější evropská AI firma

Mistral v rámci nejnovějšího kola financování získal od investorů 1,7 miliardy eur. Celá společnost je na základě investice oceněna na 11,7 miliardy eur, což z ní činí nejhodnotnější evropskou firmu zaměřenou na AI. Hodnota firmy se tak téměř zdvojnásobila z šesti miliard eur, na které byla oceněna v polovině roku 2024. Ve srovnání s americkými giganty však zůstává Mistral relativně malým hráčem. Firma Anthropic tento měsíc získala investici, která ji ocenila na 183 miliard dolarů (3,8 bilionu korun).

CEO společnosti Nvidia Jensen Huang

Nvidia výrazně zvýšila tržby. Investory ale znepokojuje odbyt v Číně

Zprávy z firem

Americký výrobce čipů Nvidia ve druhém čtvrtletí zvýšil tržby meziročně o 56 procent na 46,7 miliardy dolarů (985,13 miliardy korun). Mírně tak překonal odhady analytiků, uvedl server listu Financial Times. Čistý zisk vzrostl o 59 procent na 26,4 miliardy dolarů. Přesto akcie společnosti před zahájením obchodování oslabovaly a investory znepokojila nejistota kolem budoucnosti odbytu v Číně.

ČTK

Přečíst článek

Firma Mistral byla založena v roce 2023 a vyvíjí zejména otevřené jazykové modely podobné těm, které pohánějí populární chatovací aplikace. Její hlavní produkt je chatbot Le Chat. Na rozdíl od některých konkurentů klade důraz na otevřenost a ochranu soukromí uživatelů. Je považován za evropského šampiona v oblasti AI.

ASML je po německé společnosti SAP druhou nejcennější technologickou firmou v Evropě s tržní hodnotou kolem 266 miliard eur. Nedávno posílila své francouzské vazby, když jmenovala bývalého francouzského ministra financí Bruna Le Mairea poradcem správní rady. Od roku 2024 je generálním ředitelem Francouz Christophe Fouquet, napsala agentura Reuters.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Zhoršení odhadu

Ruský ministr financí Anton Siluanov v srpnu předpověděl, že hospodářský růst v Rusku v letošním roce zpomalí na 1,5 procenta. Zhoršil tak dřívější oficiální odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 2,5 procenta.

Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta, do té doby čekal růst o 1,5 procenta. Loni ruská ekonomika vykázala růst o 4,3 procenta.

