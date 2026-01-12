Nový magazín právě vychází!

Nejlepší evropská architektura? Tentokrát ji porota našla schovanou v Karlových Varech

Petr Hájek Architekti, se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Nejsou to mrakodrapy ani okázalé ikony. Nejlepší evropská architektura roku 2026 vzniká z omezení, rekonstrukcí a veřejných investic. A jeden z projektů, které dnes porota Mies van der Rohe Awards považuje za klíčové, najdeme překvapivě v Karlových Varech.

Evropská komise spolu s nadací Fundació Mies van der Rohe zveřejnily výběr 40 projektů, které postupují do užšího kola prestižního mezinárodního architektonického klání European Union Prize for Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Awards 2026.

Z původních 410 nominací porota vybrala realizace, jež nejpřesněji vystihují, kam se dnes evropská architektura skutečně posouvá. A verdikt je poměrně jednoznačný, architektura už dávno není jen o formě. Je o strategii, odpovědnosti a schopnosti pracovat s omezenými zdroji.

Kocanda Kravsko

Čeští architekti zabodovali v mezinárodní konkurenci. O které projekty jde?

Kvalita pod tlakem rozpočtů

Výběr ukazuje jasně potvrzuje trend, že vysoká architektonická kvalita dnes nevzniká navzdory rozpočtovým limitům, ale často právě díky nim. Mnohé projekty vznikaly v podmínkách výrazných finančních omezení, která formovala jejich podobu.

Užší výběr zahrnuje projekty z 18 zemí, 36 měst a 30 regionů. Nejvíce realizací pochází z Francie (9) a Španělska (7), silně zastoupeny jsou také Dánsko a Belgie. Vedle velkých metropolí se ale objevují i menší města a obce a dokonce Tunisko, které se tak symbolicky zapojuje do širšího evropského architektonického dialogu. Kvalitní architektura už není výsadou bohatých trhů ani velkých center.

Rekonstrukce jako hlavní investiční téma

Z hlediska typologie převažují projekty zaměřené na kulturu, vzdělávání, smíšené využití a krajinu. Klíčové je však jiné číslo, 21 ze 40 vybraných projektů jsou rekonstrukce. Novostavby (17) a rozšíření stávajících objektů (2) dnes hrají spíše doplňkovou roli. Evropská architektura se tak stále více soustředí na regeneraci, adaptaci a nové využití existujících struktur. A jasně mluví i struktura investorů, 23 projektů vzniklo z veřejných prostředků, 12 financoval soukromý sektor a pět bylo realizováno formou PPP.

Veřejné zakázky se ukazují jako klíčový motor architektonických inovací, často jsou odvážnější než čistě komerční projekty. Soukromí investoři naopak experimentují tam, kde je prostor pro specializaci a rychlejší rozhodování.

Galerie Plato v Ostravě vznikla revitalizací někdejších jatek.

Česká stopa: Císařské lázně v Karlových Varech

Jedním z projektů, které potvrzují schopnost české architektury obstát v evropském kontextu, je konverze Císařských lázní v Karlových Varech. Klíčovým prvkem obnovy národní kulturní památky z konce 19. století je multifunkční sál navržený studiem Petr Hájek Architekti. Technicky precizní vestavba, která se na šesti ocelových nohách doslova vznáší uprostřed historické dvorany. Konstrukce se záměrně nedotýká původní stavby ani litinových sloupů. Ocelový objekt byl kompletně vyroben a nanečisto sestaven v hale, poté rozebrán, očíslován a do lázní instalován skrze otevírací střechu. Výsledkem je variabilní, provozně odolný celek se zasouvacím hledištěm, nastavitelným orchestřištěm a flexibilní akustikou, schopný reagovat na široké spektrum kulturních programů.

Novorenesanční budova Císařských lázní pocházející z konce 19. století je od roku 2010 chráněna jako národní kulturní památka. Studio Petr Hájek Architekti proto navrhlo inovativní vestavbu, která se vznáší uprostřed dvorany na šesti ocelových nohách. Vestavěná konstrukce se totiž důsledně vyhýbá jakémukoliv přímému kontaktu s historickou budovou i s původními litinovými sloupy při obvodových stěnách. Jednotlivé díly do ní byly dosazeny skrze otevírací střechu a až na místě složeny v kompaktní celek. 10 fotografií v galerii

Porota ocenila především odvahu pracovat s přísnými technickými i památkovými limity, schopnost propojit historický kontext s nároky současného provozu a také fakt, že se architektům podařilo investora přesvědčit o smyslu dlouhodobě udržitelného řešení. Císařské lázně tak ukazují, že kvalitní architektonická konverze může být nejen kulturním přínosem, ale i racionální investicí do budoucnosti historických budov.

Petr Hájek, architekt

Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů

Dušan Kunovský
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.

Celkově se loňský rok prodalo jen v hlavním městě víc než 7 500 bytů, což je pražský rekord. Největší developer v zemi se na tomto čísle podílel 1200 prodanými byty.

Kunovského Central Group loni dokončil 800 nových bytů. Nyní má tři hlavní bytové projekty, které nabízí. Je to Tesla Hloubětín, Parková čtvrť na Žižkově a byty na Harfě. Celkem je v těchto projektech nyní 400 bytů na prodej, cena bytu 1+kk začíná na šesti milionech korun. Například v projektu Harfa Living vznikne v následujících letech ve čtyřech bytových domech více než 700 nových bytů. Celkově má společnost v plánu postavit 40 tisíc nových bytů, a to výhradně v Praze. Nyní si však Kunovský dal pauzu a překvapil trh prohlášením, že pozastavuje všechny nové projekty kvůli drahým stavebním vstupům.

Dušan Kunovský
Dvojkou trhu je Ekospol, který v loňském roce dokončil 492 bytů v několika projektech, přičemž nejvíce (302 bytů) připadalo na Výhledy Barrandov II, 126 bytů bylo dokončeno v první etapě jednoho z největších developerských projektů současnosti, Ekocity Hostivař, kde bude celkem 800 bytů. 64 bytů bylo dokončeno v projektu Ekorezidence Strašnice.

„Letos budeme pokračovat ve výstavbě našeho aktuálně největšího projektu Ekocity Hostivař, kde v několika etapách postavíme celkem 800 bytů v celkové hodnotě přes pět miliard korun,“ uvedl Evžen Korec z Ekospolu. Letos zahájí také projektu Slunečné terasy v Řeporyjích se zhruba 200 byty. Velké plány má společnost i na příští roky. „Na Západním městě postavíme 2200 nových bytů za 15 miliard korun a ještě o 450 bytů více chystáme na Zličíně,“ doplnil Korec.

ilustrační foto

Na třetím místě mezi největšími developery se loni umístila Penta Real Estate, která vystavěla 420 nových bytů. Jejím aktuálně největším bytovým projektem je Nová Waltrovka, kde vzniká více než 500 bytů.

Významným pražským developerem zůstává i Trigema Marcela Sourala, která loni zkolaudovala rezidenční projekt Paprsek s 291 byty. Aktuálně má v prodeji i byty v projektech Lihovar Smíchov a Dueta Kamýk, které jsou ve výstavbě.

Mezi největší bytové stavitele v zemi patří i Skanska, která v loňském roce dokončila bytový dům Alfred ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech, kde je 179 nových bytů. Dále také v minulém roce spustila výstavbu 567 nových bytů a aktuálně má v nabídce téměř 200 nových bytů.

Také společnost JRD Jana Řežába zůstává na poli výstavby bytů aktivní. V loňském roce se věnovala převážně přípravě projektů na rok 2026, dokončila však stavbu 27 bytů v rámci prémiového projektu Rezidence Bella Vista v pražské Troji. Pro rok 2026 má v plánu zahájit prodej osmi projektů, které po svém dokončení přinesou trhu celkem tisíc nových bytů.

Zleva: Jan Hrubý (Remax), Jiří Vančura (Trinity Bank) a Jaroslav Ton (Salutem Group)
Nový projekt JRD na Barrandově s bažinou na střeše

