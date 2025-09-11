Vyberte si z našich newsletterů

Před dvěma lety založili AI firmu, nyní jsou ze tří třicátníků miliardáři

Zakladatelé společnosti Mistral Timothee Lacroix, Arthur Mensch a Guillaume Lample
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry

Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.

Agentura Bloomberg uvádí, že se všichni tři zakladatelé - třiatřicetiletý Arthur Mensch, který je generálním ředitelem firmy a jeho o rok starší kolegové Timothee Lacroix a Guillaume Lample - stali vůbec prvními francouzskými miliardáři v oblasti umělé inteligence. Každý z nich nyní disponuje jměním 1,1 miliardy dolarů, tedy téměř 23 miliard korun. Toto bohatství pramení z toho, že každý z nich drží alespoň osmiprocentní podíl ve společnosti Mistral.

K této metě jim pomohlo spojení s významným hráčem na poli technologií. Do Mistralu totiž investuje 1,3 miliardy eur, tedy zhruba 31,6 miliardy korun, nizozemská společnost ASML, největší evropský producent strojů na výrobu čipů, a stane se jejím hlavním akcionářem s podílem zhruba 11 procent. Šéf Mistralu Arthur Mensch dříve uvedl, že všichni tři spoluzakladatelé a zaměstnanci společnosti zůstávají většinovými akcionáři.

Evropský šampion

Ocenění dává společnosti Mistral větší váhu mezi startupy v oblasti umělé inteligence v Evropě a také její prominentní politický profil ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron propagoval společnost i zemi jako evropské centrum pro rychle rostoucí technologii AI. Mistral se prezentuje jako alternativa k gigantům ze Silicon Valley, jako jsou OpenAI a Google.

Firma vyvíjí generativní velké jazykové modely a chatbota s názvem „Le Chat“ – francouzskou alternativu k ChatGPT od Open AI a čínské Deepseek – a mnoho investorů ji vnímá jako nejlepší evropskou sázku na vytvoření globálního hráče v oblasti umělé inteligence. Firma má nyní přibližně 350 zaměstnanců, sídlí v centru Paříže a kanceláře má i v USA, Londýně, Lucembursku a Singapuru.

Studenti prestižních škol

Z trojice zakladatelů je nejvíce vidět její generální ředitel Arthur Mensch. Zatímco Lacroix a Lample se drží v ústraní, Mench je aktivní na svém profilu na sociální síti LinkedIn, kde pravidelně přidává příspěvky i fotografie s významnými osobnostmi, včetně britského premiéra Keira Starmera či šéfa Nvidie Jensena Huanga.

Mensch vystudoval prestižní francouzskou školu Ecole Polytechnique a strávil téměř tři roky v britsko-americké výzkumné laboratoři DeepMind, která spadá pod Google. Lample, který je hlavním vědeckým pracovníkem Mistralu, navštěvoval Carnegie Mellon University. On i technologický ředitel Lacroix, který studoval na Ecole Normale Supérieure, pracovali před založením společnosti Mistral ve společnosti Meta Platforms.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu na začátku tohoto roku Mensch poukázal na evropskou zásobárnu talentů jako na zdroj síly společnosti a přiznal určitý tlak na úspěch. „Máme na svých bedrech určitou tíhu v tom, že jsme jedinou evropskou společností, která poskytuje generativní umělou inteligenci,“ řekl tehdy Mensch. Opakovaně také vyjádřil potřebu Evropy dosáhnout pokroku v této oblasti, aby se snížila závislost na USA.

Zentivu kupuje za sto miliard americká investiční společnost GTCR, píší FT

Zentiva
Petr Adámek / Creative Commons / CC BY 2.0
ČTK
ČTK

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na své zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard korun). Společnost Advent International později potvrdila, že se dohodla na prodeji českého výrobce léků Zentiva americké firmě GTCR. Cenu nekomentovala.

Částka podle zdrojů FT zahrnuje i dluhy. Prodejní cena představuje výrazné zhodnocení oproti částce 1,9 miliardy eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal

Společnost sídlící v Praze byla od roku 2009 divizí generických léčiv francouzského výrobce Sanofi. Ten ji následně v roce 2017 vyčlenil do samostatné společnosti a v roce 2018 prodal dosavadnímu majiteli. Podle FT obchod potvrzuje rostoucí zájem investorů o stabilní farmaceutické podniky v regionu.

O možném prodeji Zentivy se hovořilo několik měsíců. List The Economic Times nedávno uvedl, že o převzetí českého výrobce léků jednala indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Spekulovalo se, že cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard korun).

Obezita - ilustrační obrázek

Dražší než covid. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ už brzy vyjdou Česko na stamiliardy

Enjoy

Kroužky, které by rozpohybovaly alespoň děti, letos dále zdražují, rodiny si je leckdy nemohou dovolit.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

GTCR spravuje aktiva v hodnotě 46,7 miliardy dolarů. V minulosti se zajímala také o koupi konkurenčního výrobce Stada. Ten nakonec nedávno koupila investiční skupina CapVest za deset miliard eur. GTCR se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví a akvizice Zentivy zapadá do její strategie posilování pozice v evropském farmaceutickém sektoru.

Podle údajů společnosti LSEG Intelligence dosáhl objem globálních zdravotnických transakcí do konce srpna 198 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o dvě procenta. Investice do výrobců takzvaných generických léčiv či smluvních farmaceutických firem tvoří významnou část tohoto růstu.

Po vyčlenění ze Sanofi se Zentiva rychle rozrostla a stala se jedním z klíčových hráčů na evropském trhu generických léčiv, uvedly FT. Produkty Zentivy jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů. Zentiva podle údajů firmy působí ve více než 30 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí, z toho 1500 v Česku. Kořeny Zentivy sahají k lékárně U Černého orla, která působila v centru Prahy před více než 500 lety.

Související

