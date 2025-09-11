Před dvěma lety založili AI firmu, nyní jsou ze tří třicátníků miliardáři
Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.
Agentura Bloomberg uvádí, že se všichni tři zakladatelé - třiatřicetiletý Arthur Mensch, který je generálním ředitelem firmy a jeho o rok starší kolegové Timothee Lacroix a Guillaume Lample - stali vůbec prvními francouzskými miliardáři v oblasti umělé inteligence. Každý z nich nyní disponuje jměním 1,1 miliardy dolarů, tedy téměř 23 miliard korun. Toto bohatství pramení z toho, že každý z nich drží alespoň osmiprocentní podíl ve společnosti Mistral.
K této metě jim pomohlo spojení s významným hráčem na poli technologií. Do Mistralu totiž investuje 1,3 miliardy eur, tedy zhruba 31,6 miliardy korun, nizozemská společnost ASML, největší evropský producent strojů na výrobu čipů, a stane se jejím hlavním akcionářem s podílem zhruba 11 procent. Šéf Mistralu Arthur Mensch dříve uvedl, že všichni tři spoluzakladatelé a zaměstnanci společnosti zůstávají většinovými akcionáři.
Evropský šampion
Ocenění dává společnosti Mistral větší váhu mezi startupy v oblasti umělé inteligence v Evropě a také její prominentní politický profil ve Francii, kde prezident Emmanuel Macron propagoval společnost i zemi jako evropské centrum pro rychle rostoucí technologii AI. Mistral se prezentuje jako alternativa k gigantům ze Silicon Valley, jako jsou OpenAI a Google.
Firma vyvíjí generativní velké jazykové modely a chatbota s názvem „Le Chat“ – francouzskou alternativu k ChatGPT od Open AI a čínské Deepseek – a mnoho investorů ji vnímá jako nejlepší evropskou sázku na vytvoření globálního hráče v oblasti umělé inteligence. Firma má nyní přibližně 350 zaměstnanců, sídlí v centru Paříže a kanceláře má i v USA, Londýně, Lucembursku a Singapuru.
Studenti prestižních škol
Z trojice zakladatelů je nejvíce vidět její generální ředitel Arthur Mensch. Zatímco Lacroix a Lample se drží v ústraní, Mench je aktivní na svém profilu na sociální síti LinkedIn, kde pravidelně přidává příspěvky i fotografie s významnými osobnostmi, včetně britského premiéra Keira Starmera či šéfa Nvidie Jensena Huanga.
Mensch vystudoval prestižní francouzskou školu Ecole Polytechnique a strávil téměř tři roky v britsko-americké výzkumné laboratoři DeepMind, která spadá pod Google. Lample, který je hlavním vědeckým pracovníkem Mistralu, navštěvoval Carnegie Mellon University. On i technologický ředitel Lacroix, který studoval na Ecole Normale Supérieure, pracovali před založením společnosti Mistral ve společnosti Meta Platforms.
Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu na začátku tohoto roku Mensch poukázal na evropskou zásobárnu talentů jako na zdroj síly společnosti a přiznal určitý tlak na úspěch. „Máme na svých bedrech určitou tíhu v tom, že jsme jedinou evropskou společností, která poskytuje generativní umělou inteligenci,“ řekl tehdy Mensch. Opakovaně také vyjádřil potřebu Evropy dosáhnout pokroku v této oblasti, aby se snížila závislost na USA.
