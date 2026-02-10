Kyberšmejdi loni útočili ve velkém. Banky Čechům zachránily přes 12 miliard
Banky v Česku loni ochránily svým klientům rekordních 12,2 miliardy korun, které se podvodníci pokusili odčerpat, uvedla Česká bankovní asociace. Zachráněná částka je o 4,2 miliardy korun vyšší než před dvěma lety a potvrzuje, že bankovní sektor patří mezi lídry v oblasti bezpečnosti plateb.
Klienti bank v loňském roce čelili téměř 91 tisícům kybernetických útoků. Přestože se jejich počet meziročně zvýšil jen mírně, celkové škody vzrostly výrazně – dosáhly 2,1 miliardy korun, což je o více než 700 milionů korun více než v roce 2024. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila z necelých 16 tisíc korun na 23 462 korun.
Podle České bankovní asociace se díky kombinaci moderních technologií a vzdělávání klientů podařilo ochránit více než 85 procent prostředků, které se útočníci pokusili získat. Samotné technologické systémy bank dokážou podle asociace zabránit ztrátě více než 90 procent napadených peněz.
Banky jako lídři v bezpečnosti
„Banky jsou dlouhodobě lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti, do které investují miliardy korun ročně. Stále dokonalejší technologie pomáhají odhalit a zastavit podvod ještě předtím, než dojde ke škodě,“ uvedl v článku Tomáš Stegura, předseda pracovní skupiny pro kyberbezpečnost České bankovní asociace. Podle něj se útočníci stále častěji zaměřují na klienty jako na nejslabší článek celého systému a zneužívají nátlak i strach k získání citlivých údajů.
Útoky pomocí AI
Česká bankovní asociace upozorňuje, že kybernetické útoky jsou čím dál sofistikovanější. Vedle podvodných telefonátů a e-mailů se objevují i útoky využívající umělou inteligenci nebo tzv. deepfake videa, v nichž vystupují falešní politici či známé osobnosti slibující vysoké zhodnocení investic. Novým trendem je také převzetí účtů na komunikačních aplikacích, například WhatsAppu, kdy se útočníci vydávají za blízké osoby a žádají o rychlé zaslání peněz.
„Zákeřnost tohoto typu útoku spočívá v tom, že si píšete s někým, koho znáte. Před odesláním peněz doporučujeme si informace ověřit, například telefonátem,“ uvedla Zdeňka Hildová, ředitelka ČBA Educa.
Součástí prevence je i vzdělávací kampaň #nePINdej!, kterou Česká bankovní asociace pořádá ve spolupráci s Policií ČR a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Její součástí je Kybertest, který si dosud vyzkoušel více než jeden milion lidí. Jen loni bylo dokončeno přibližně 336 tisíc testů, přičemž průměrná úspěšnost dosáhla 75 procent.
Asociace upozorňuje, že navzdory rostoucí informovanosti zůstává chování části lidí v online prostředí rizikové. Právě proto se banky a ČBA zaměřují i na mladší uživatele, u nichž chtějí snížit riziko budoucích finančních ztrát.
