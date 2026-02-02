Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor
Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.
Mám připravenou žalobu na prezidenta, oznámil Turek novinářům při příchodu na pondělní koaliční radu. Budeme teďka ignorovat prezidenta, oznámil den předtím do kamer České televize Petr Macinka. Přivezli jsme panu prezidentovi sladké churros, hlásí Macinka s Turkem reportérovi iDnes, který je kupodivu přítomen návštěvě dua u bývalého prezidenta Miloše Zemana.
Politická show místo vládnutí
Ví vlastně někdo, čím se zabývá vláda? Asi jen okrajově. Celý mediální prostor ovládl Macinka s Turkem. Dva týpci, kteří získali hlasy šesti procent dezolátů.
Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.
Macinka funguje jako Babišův štít
Dostali se k moci z jediného důvodu. Aby mohl Babiš sestavit vládu. Nyní vytvářejí chaos. To byl asi jejich hlavní volební plán. Ovládají mediální prostor. Ovšem ne svými progresivními plány, ale nechutnostmi a prvoplánovým provokováním. Drží se marketingové zásady, že kdo není vidět a o kom není slyšet, neexistuje. Proto se Macinka s Turkem téměř každý den dopouštějí nějaké nehoráznosti, s patřičným mediálním pokrytím. Protože čím horší, tím lepší.
Babišova stínohra
Babiš s jejich destrukcí veřejného informačního prostoru souzní. On žádnou velkou mediální pozornost nepotřebuje. Rád v klidu ovládne fungování státu, tok informací a peněz. Negativní emoce nespokojené části veřejnosti, nechť padají na Macinku. Výborného koaličního partnera, jak uvedl Babiš. Je to situace pro Babiše nadmíru výborná. Kromě odvrácení pozornosti si premiér ještě může před veřejností hrát na mírotvůrce, který krotí emoce mezi Hradem a Macinkou. Na státníka. Krásná stínohra.
Česká zahraniční politika se v posledních týdnech mění v těžko čitelný experiment. Ministr zahraničí Petr Macinka vysvětluje generálnímu tajemníkovi NATO vnitřní chaos české vlády, zatímco doma posílá prezidentovi vyděračské SMS. Pro spojence na Západě je Česko najednou zemí bez jasné linie, bez pevného postoje k Ukrajině i bez srozumitelného lídra.
Dalibor Martínek: Macinka je diplomatické embryo. Dělá Česku ostudu
Provokace jako politický program
Metodou, jak získávat pozornost, se pro Macinku a Turka stala provokace. Turek provokoval celý život, je to jeho přirozenost. Natáčet se při překračování povolené rychlosti při jízdě v autě na mobil, je to hloupost, nebo provokace? Macinka se mezitím učil u Klause. Víkendová návštěva u Miloše Zemana, profesora provokací, dává logiku. Ten jim v této branži jistě může dobře poradit.
Zajímavé je, že veškerá sdělení Macinky a Turka, která tolik poutají pozornost veřejnosti, nemají vůbec nic společného s agendou, kterou mají pro české občany zastávat. Jsou to čistě jen mocenské hry. Jaký je v současnosti kurz České republiky v mezinárodní politice? Na jedné straně se Macinka snaží tvářit státnicky, setkal se s šéfem NATO Ruttem, jel zkoumat situaci na Ukrajině. Na druhé straně odmítá materiální či finanční podporu Ukrajině i zvýšení výdajů na zbrojení, jak by si přálo NATO.
Jakou hru na mezinárodní scéně vlastně Macinka hraje, nikdo neví. Asi ani on sám. Ministrem zahraničí se stal vlastně zcela náhodně, nemá žádný plán. Není ani proevropský, to by mu Václav Klaus vyčinil. Není ani okatě proruský. Není nijak ideologicky ukotven. Klíčové aktuální otázky, osud Grónska nebo vztah se Spojenými státy, jsou obmlčeny. Macinka jen řeší své personální zabetonování se v úřadě. Jeho hlavní hrou je, že se o mezinárodní politice nebude bavit s Pavlem. Dost ubohá strategie, nicméně mediálně viditelná.
To stejné se týká otázek kolem životního prostředí. Žádný plán, jen negace. Ale aspoň je o nich slyšet. To je patrně jediný plán této dvojky. Být neustále vidět, a udělat pro to cokoliv. V duchu, že i špatná reklama je reklama. Žádný prostředek v tomto marketingovém boji o zviditelňování své značky není v jejich očích zakázán.