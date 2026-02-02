Nový magazín právě vychází!

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Filip Turek a Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Mám připravenou žalobu na prezidenta, oznámil Turek novinářům při příchodu na pondělní koaliční radu. Budeme teďka ignorovat prezidenta, oznámil den předtím do kamer České televize Petr Macinka. Přivezli jsme panu prezidentovi sladké churros, hlásí Macinka s Turkem reportérovi iDnes, který je kupodivu přítomen návštěvě dua u bývalého prezidenta Miloše Zemana.

Politická show místo vládnutí

Ví vlastně někdo, čím se zabývá vláda? Asi jen okrajově. Celý mediální prostor ovládl Macinka s Turkem. Dva týpci, kteří získali hlasy šesti procent dezolátů.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Macinka funguje jako Babišův štít

Názory

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dostali se k moci z jediného důvodu. Aby mohl Babiš sestavit vládu. Nyní vytvářejí chaos. To byl asi jejich hlavní volební plán. Ovládají mediální prostor. Ovšem ne svými progresivními plány, ale nechutnostmi a prvoplánovým provokováním. Drží se marketingové zásady, že kdo není vidět a o kom není slyšet, neexistuje. Proto se Macinka s Turkem téměř každý den dopouštějí nějaké nehoráznosti, s patřičným mediálním pokrytím. Protože čím horší, tím lepší.

Babišova stínohra

Babiš s jejich destrukcí veřejného informačního prostoru souzní. On žádnou velkou mediální pozornost nepotřebuje. Rád v klidu ovládne fungování státu, tok informací a peněz. Negativní emoce nespokojené části veřejnosti, nechť padají na Macinku. Výborného koaličního partnera, jak uvedl Babiš. Je to situace pro Babiše nadmíru výborná. Kromě odvrácení pozornosti si premiér ještě může před veřejností hrát na mírotvůrce, který krotí emoce mezi Hradem a Macinkou. Na státníka. Krásná stínohra.

Dalibor Martínek: Macinka je diplomatické embryo. Dělá Česku ostudu

Názory

Česká zahraniční politika se v posledních týdnech mění v těžko čitelný experiment. Ministr zahraničí Petr Macinka vysvětluje generálnímu tajemníkovi NATO vnitřní chaos české vlády, zatímco doma posílá prezidentovi vyděračské SMS. Pro spojence na Západě je Česko najednou zemí bez jasné linie, bez pevného postoje k Ukrajině i bez srozumitelného lídra.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Provokace jako politický program

Metodou, jak získávat pozornost, se pro Macinku a Turka stala provokace. Turek provokoval celý život, je to jeho přirozenost. Natáčet se při překračování povolené rychlosti při jízdě v autě na mobil, je to hloupost, nebo provokace? Macinka se mezitím učil u Klause. Víkendová návštěva u Miloše Zemana, profesora provokací, dává logiku. Ten jim v této branži jistě může dobře poradit.

Zajímavé je, že veškerá sdělení Macinky a Turka, která tolik poutají pozornost veřejnosti, nemají vůbec nic společného s agendou, kterou mají pro české občany zastávat. Jsou to čistě jen mocenské hry. Jaký je v současnosti kurz České republiky v mezinárodní politice? Na jedné straně se Macinka snaží tvářit státnicky, setkal se s šéfem NATO Ruttem, jel zkoumat situaci na Ukrajině. Na druhé straně odmítá materiální či finanční podporu Ukrajině i zvýšení výdajů na zbrojení, jak by si přálo NATO. 

Jakou hru na mezinárodní scéně vlastně Macinka hraje, nikdo neví. Asi ani on sám. Ministrem zahraničí se stal vlastně zcela náhodně, nemá žádný plán. Není ani proevropský, to by mu Václav Klaus vyčinil. Není ani okatě proruský. Není nijak ideologicky ukotven. Klíčové aktuální otázky, osud Grónska nebo vztah se Spojenými státy, jsou obmlčeny. Macinka jen řeší své personální zabetonování se v úřadě. Jeho hlavní hrou je, že se o mezinárodní politice nebude bavit s Pavlem. Dost ubohá strategie, nicméně mediálně viditelná.

To stejné se týká otázek kolem životního prostředí. Žádný plán, jen negace. Ale aspoň je o nich slyšet. To je patrně jediný plán této dvojky. Být neustále vidět, a udělat pro to cokoliv. V duchu, že i špatná reklama je reklama. Žádný prostředek v tomto marketingovém boji o zviditelňování své značky není v jejich očích zakázán.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Turek dál šije do Pavla. Má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o své jmenování ministrem životního prostředí. Pavel si podle něj dobrovolně stoupl do politického boje, když nectí výsledky voleb ani usnesení Sněmovny. Turek při příchodu na jednání koaličních lídrů ve Strakově akademii řekl novinářům, že návrh žaloby dostal vypracovaný od právníků, chce ho probrat s koaličními partnery.

Nedělní protesty desítek tisíc podporovatelů prezidenta Turek podle svých slov nesledoval. Pavel se podle něj stal novým lídrem opozice, která má 40 procent voličů. Komunikace předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s poradcem prezidenta Petrem Kolářem, která minulý týden eskalovala konflikt mezi Hradem a Motoristy, může podle Turka působit tvrdě, nejde ale podle něj o vydírání. Že takové zprávy Macinka vůbec poslal, má Turek za bezproblémové, rozhodně to podle něj nebyla chyba ministra zahraničí. „Pan prezident si dobrovolně stoupl do politického boje,“ konstatoval. Taková diskuse podle něj nemá být zveřejňována.

Podle odhadů organizátorů na shromáždění v neděli na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze dorazilo 80 tisíc až 90 tisíc lidí. Akci svolal spolek Milion chvilek na podporu prezidenta. Za dva týdny chce uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.

Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla ČTK

Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a Macinkou kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat Turka ministrem. Pavel v úterý oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Macinka funguje jako Babišův štít

Názory

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Turka se dotkl dopis, ve kterém Pavel začátkem ledna vyjmenoval důvody, proč se ho rozhodl nejmenovat. Pavel v něm uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. U Turka je podle prezidenta řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu k základním hodnotám ústavního řádu. Turek vzápětí oznámil, že přistoupí k žalobě. Uvedl tehdy, že není jednoduché žalobu správně podat a spor vyhrát. Za prezidenta republiky by se musela omlouvat nejspíš ministryně financí a pokud by musel zaplatit pokutu, hradil by ji stát, dodal.

Kompetenční žalobu kvůli Turkově nejmenování Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Andrej Babiš (ANO).

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)
Aktualizováno

Žaloba na prezidenta? Turkovi se nedivím, Pavel by se mu měl omluvit, řekl Macinka

Politika

ČTK

Přečíst článek

Film Melania schytává ostrou kritiku. Přesto je nejvýdělečnějším dokumentem za 14 let

Melania Trumpová
ČTK
ČTK
ČTK

Dokumentární film Melania o první dámě Spojených států Melanii Trumpové během prvního víkendu v kinech podle odhadů analytiků v USA a v Kanadě utržil sedm milionů dolarů, tedy zhruba 143,4 milionu korun. Jedná se o nejlepší výsledek pro dokumentární film, vyjma koncertních filmů, za posledních 14 let. Snímek o dvaceti dnech předcházejících loňské lednové inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předčil očekávání navzdory ostrým recenzím filmových kritiků, informují americká média.

Uvedení snímku se odehrálo za neobvyklých podmínek, píše deník The Washington Post. Společnost Amazon MGM Studios za práva k filmu zaplatila 40 milionů dolarů (819,6 milionu korun) a dalších 35 milionů dolarů (717 milionů korun) vynaložila na jeho propagaci. Jedná se tak o vůbec nejdražší dokumentární snímek, poznamenal list. Režíroval jej Brett Ratner, který z hollywoodské scény prakticky zmizel v roce 2017, kdy ho několik žen obvinilo ze sexuálního násilí. Ratner se objevil v nejnovějším souboru dokumentů o zesnulém sexuálním delikventovi Jeffreym Epsteinovi, který zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti minulý týden. Režisér na jedné z fotografií na pohovce objímá mladou dívku či ženu, jejíž obličej je začerněn. Vedle nich sedí Epstein s další dívkou po boku.

Film dorazil do kin v týdnu, který ovládlo zpravodajství o protiimigračních praktikách v Minnesotě poté, co federální agenti 24. ledna zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho na ulici v Minneapolis.

Kina ve venkovských oblastech v USA a Kanadě přispěla k celkovému výnosu Melanie během prvního víkendu v kinech přibližně 46 procenty. To je mnohem více, než je u filmové premiéry obvyklé, uvedla podle deníku The New York Times výzkumná společnost EntTelligence. K tržbám podle společnosti nadprůměrně přispěly také republikánské okresy. Největší zájem o zhlédnutí filmu měli diváci na Floridě, v Texasu a v Arizoně. Sedmdesát procent diváků tvořily ženy starší 55 let, uvedl podle The New York Times Amazon.

Manželé Trumpovi na filmu Melania

Film Melania a pak ticho: Trump na dva roky uzavře Kennedyho centrum

Politika

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

ČTK

Přečíst článek

Amazon může film zpoplatnit na své streamovací platformě Prime. Podle The New York Times se očekává, že Melania se tam objeví za tři až čtyři týdny. Výdaje Amazonu na dokumentární film byly však tak vysoké, že to podle listu vyvolává otázku, zda ze strany společnosti nešlo pouze o snahu získat prezidentovu přízeň. „Jedná se o politickou investici, nikoliv o komerční filmový projekt,“ uvedl filmový konzultant David Gross, který vydává populární newsletter o tržbách z prodeje vstupenek.

Filmoví kritici portrét Trumpové, která film produkovala a měla nad ním redakční kontrolu, ostře odsoudili. „Je tak zinscenovaný, vyretušovaný a naaranžovaný, že je sotva na úrovni nestydaté televizní reklamy,“ napsal kritik webu Variety Owen Gleiberman. Deník The Guardian snímek přirovnal ke „středověké poctě k uspokojení chamtivého krále na jeho trůnu“. Časopis Rolling Stone napsal, že dvě třetiny členů newyorského filmového štábu požádaly o vynechání svých jmen ze závěrečných titulků.

