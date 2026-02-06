České stavebnictví se vrátilo k růstu. Produkce loni stoupla téměř o deset procent
Po dvou letech poklesu se české stavebnictví v roce 2025 odrazilo ode dna. Produkce odvětví meziročně vzrostla o 9,3 procenta, přičemž k oživení přispělo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství. Vyplývá to z čerstvých dat Českého statistického úřadu.
České stavebnictví má za sebou rok výrazného oživení. Po předchozích dvou letech útlumu se produkce v roce 2025 meziročně zvýšila o 9,3 procenta. Ještě o rok dříve přitom sektor zaznamenal pokles o 1,4 procenta.
K růstu přispěla obě hlavní odvětví stavební výroby. „V prosinci se stavebnictví dařilo, produkce vzrostla meziročně i meziměsíčně a v růstu bylo jak pozemní, tak inženýrské stavitelství,“ uvedl ředitel odboru Českého statistického úřadu Radek Matějka.
Silnější infrastruktura i výstavba budov
Pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, vykázalo za celý rok růst o 8,6 procenta. Ještě dynamičtěji rostlo inženýrské stavitelství zahrnující dopravní infrastrukturu či energetické a telekomunikační sítě, kde produkce stoupla o 10,5 procenta. Růst byl přitom stabilní v průběhu celého roku a oba segmenty posilovaly ve všech čtvrtletích.
Také samotný prosinec potvrdil pozitivní trend, i když tempo mírně zpomalilo. Stavební produkce byla meziročně vyšší o 5,3 procenta, zatímco v listopadu činil růst 6,2 procenta. Meziměsíčně produkce vzrostla o 1,7 procenta.
Bytová výstavba: méně zahájených, více dokončených
Smíšený vývoj vykázala bytová výstavba. V roce 2025 byla zahájena stavba 35 819 bytů, což představuje meziroční pokles o 2,2 procenta. Jde o ochlazení po předchozím růstu.
Naopak počet dokončených bytů se zvýšil. Dokončeno bylo 33 742 jednotek, meziročně o 11,5 procenta více. Vyšší číslo odráží dokončování projektů zahájených v předchozích letech.
Regionálně byla bytová výstavba tradičně nejsilnější v metropolitních a rozvojových oblastech. Nejvíce bytů se začalo stavět i dokončilo v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji.
Odraz ode dna po slabším období
Data potvrzují, že stavebnictví se po slabších letech vrací k růstu, a to zejména díky infrastrukturním investicím a postupnému oživení stavební aktivity. Vývoj bytové výstavby ale zároveň naznačuje opatrnost developerů a investorů při zahajování nových projektů.
Další směřování odvětví tak bude záviset mimo jiné na úrokových sazbách, dostupnosti financování i veřejných investicích do dopravní a energetické infrastruktury.
