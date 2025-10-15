Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Na místě bývalého brownfieldu na Rohanském ostrově vyrůstá nová městská čtvrť, která má ambici stát se symbolem současné Prahy. Centrální část projektu, navržená newyorským studiem Daniela Libeskinda, přinese zhruba 1 650 bytů s investicí kolem 15 miliard korun. Stěžejním prvkem se stanou Sekyra Flowers – čtyři rezidenční věže s přibližně 500 byty, které budou rámovat nové náměstí pojmenované po filozofce Simone Weilové.
V přízemí domů vznikne živý městský parter s kavárnami, restauracemi a službami. Nová piazza se přirozeně propojí s nábřežím a cyklostezkou a má se stát přirozeným centrem Karlína.
Sekyra přitáhl do Prahy další architektonické eso
„Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu,“ říká Daniel Libeskind, který do návrhu promítl svůj typický rukopis – silný příběh, emoci a symbolickou formu.
Čtveřice budov, inspirovaných motivem rozkvétajícího květu, kombinuje organické i geometrické tvary. Každá z věží se skládá ze tří třpytivých objemů obložených kovovými dlaždicemi, které odrážejí světlo podle denní doby. Na střechách vzniknou zelené plochy s retenčními systémy a na náměstí vodní prvky doplňující zeleň.
„Nejde jen o tvarování budov, ale o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost,“ dodává Libeskind. Pro slavného architekta, autora Židovského muzea v Berlíně, Ground Zero v New Yorku či PwC Tower v Miláně, jde o první realizaci v Česku. Přitom Prahu vnímá jako město s duší a osobní symbol svobody. „Sekyra Flowers nebudou jen dominantou, ale i obratem k sociálnímu prostoru – místu, kde se lidé mohou potkávat a sdílet názory v dialogu s historií,“ říká.
K Praze má Libeskind osobní vztah. Jako dítě ji poprvé spatřil z okna vlaku při odchodu z Polska v roce 1957. „Přestože jsme utíkali z východu, právě Praha pro mě tehdy znamenala svobodu,“ vzpomíná.
Místo bulváru náměstí
Podle výkonného ředitele Sekyra Group Lea Anderleho nahradí Libeskindovo náměstí původně plánovanou pěší zónu. „Rozhodli jsme se ji povýšit na plnohodnotné náměstí. V geometrickém středu Rohan City vznikne unikátní veřejný prostor – místo setkávání a občanského života,“ říká.
Náměstí bude propojeno s parkem Maniny a nábřežní promenádou. Projekt počítá s vodními prvky, stromy i mobiliářem, který má podporovat komunitní charakter čtvrti.
Zakladatel skupiny Luděk Sekyra pojímá Rohan City jako prostor, kde se architektura stává nástrojem kulturní reflexe. Ulice, parky i náměstí ponesou jména významných filozofů – českých i světových. Vznikne tak první „filozofická čtvrť“ v Evropě, která má být nejen místem k životu, ale i intelektuálním symbolem současné Prahy.
Sekyra dlouhodobě zdůrazňuje, že urbanismus má formovat nejen prostor, ale i ducha města: „Dobrá architektura není jen stavebním dílem. Je to snaha vtisknout prostoru ideu, která přesahuje čas a kultivuje společnost.“
Rohan City má být dokončeno do roku 2035. Na ploše bývalého Rohanského ostrova vznikne plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, sportovišti a rozsáhlými zelenými plochami. Celková investice přesáhne 30 miliard korun.
Na projektu spolupracují mimo jiné MS architekti, Schindler Seko, CHYBIK + KRISTOF, Jakub Cigler Architekti a edit architects. Společně s Libeskindem mají vytvořit moderní, ale zároveň lidskou čtvrť – místo, kde se potkávají myšlenka, design a život.
