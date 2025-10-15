Nový magazín právě vychází!

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Na místě bývalého brownfieldu na Rohanském ostrově vyrůstá nová městská čtvrť, která má ambici stát se symbolem současné Prahy. Centrální část projektu, navržená newyorským studiem Daniela Libeskinda, přinese zhruba 1 650 bytů s investicí kolem 15 miliard korun. Stěžejním prvkem se stanou Sekyra Flowers – čtyři rezidenční věže s přibližně 500 byty, které budou rámovat nové náměstí pojmenované po filozofce Simone Weilové.

V přízemí domů vznikne živý městský parter s kavárnami, restauracemi a službami. Nová piazza se přirozeně propojí s nábřežím a cyklostezkou a má se stát přirozeným centrem Karlína.

Sekyra přitáhl do Prahy další architektonické eso

„Sekyra Flowers budou architektonickým příspěvkem k současnému rozkvětu Prahy a mou poctou tomuto kouzelnému městu,“ říká Daniel Libeskind, který do návrhu promítl svůj typický rukopis – silný příběh, emoci a symbolickou formu.

Čtveřice budov, inspirovaných motivem rozkvétajícího květu, kombinuje organické i geometrické tvary. Každá z věží se skládá ze tří třpytivých objemů obložených kovovými dlaždicemi, které odrážejí světlo podle denní doby. Na střechách vzniknou zelené plochy s retenčními systémy a na náměstí vodní prvky doplňující zeleň. 

„Nejde jen o tvarování budov, ale o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost,“ dodává Libeskind. Pro slavného architekta, autora Židovského muzea v Berlíně, Ground Zero v New Yorku či PwC Tower v Miláně, jde o první realizaci v Česku. Přitom Prahu vnímá jako město s duší a osobní symbol svobody. „Sekyra Flowers nebudou jen dominantou, ale i obratem k sociálnímu prostoru – místu, kde se lidé mohou potkávat a sdílet názory v dialogu s historií,“ říká.

K Praze má Libeskind osobní vztah. Jako dítě ji poprvé spatřil z okna vlaku při odchodu z Polska v roce 1957. „Přestože jsme utíkali z východu, právě Praha pro mě tehdy znamenala svobodu,“ vzpomíná.

Místo bulváru náměstí

Podle výkonného ředitele Sekyra Group Lea Anderleho nahradí Libeskindovo náměstí původně plánovanou pěší zónu. „Rozhodli jsme se ji povýšit na plnohodnotné náměstí. V geometrickém středu Rohan City vznikne unikátní veřejný prostor – místo setkávání a občanského života,“ říká. 

Náměstí bude propojeno s parkem Maniny a nábřežní promenádou. Projekt počítá s vodními prvky, stromy i mobiliářem, který má podporovat komunitní charakter čtvrti. 

Zakladatel skupiny Luděk Sekyra pojímá Rohan City jako prostor, kde se architektura stává nástrojem kulturní reflexe. Ulice, parky i náměstí ponesou jména významných filozofů – českých i světových. Vznikne tak první „filozofická čtvrť“ v Evropě, která má být nejen místem k životu, ale i intelektuálním symbolem současné Prahy. 

Sekyra dlouhodobě zdůrazňuje, že urbanismus má formovat nejen prostor, ale i ducha města: „Dobrá architektura není jen stavebním dílem. Je to snaha vtisknout prostoru ideu, která přesahuje čas a kultivuje společnost.“ 

Rohan City má být dokončeno do roku 2035. Na ploše bývalého Rohanského ostrova vznikne plnohodnotná městská čtvrť s bydlením, kancelářemi, školou, sportovišti a rozsáhlými zelenými plochami. Celková investice přesáhne 30 miliard korun. 

Na projektu spolupracují mimo jiné MS architekti, Schindler Seko, CHYBIK + KRISTOF, Jakub Cigler Architekti a edit architects. Společně s Libeskindem mají vytvořit moderní, ale zároveň lidskou čtvrť – místo, kde se potkávají myšlenka, design a život.

Nový Rohan

Stát konečně prodal pražský palác Broadway. Téměř za 900 milionů

Palác Brodway jde znovu do dražby
ÚZSVM
ČTK
ČTK

Devátá aukce paláce Broadway v centru Prahy skončila úspěšně, zájemce nabídl vyvolávací cenu 878 milionů korun. Znamená to nejvýnosnější prodej, který Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových uskutečnil.

Majetkový úřad nyní nabídne současnému nájemci nemovitosti nabídnutou cenu dorovnat. Pokud tak nájemce neučiní, získá palác vítěz aukce, uvedla mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.

Do devátého kola dražby paláce Broadway, funkcionalistické stavby mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, se přihlásili dva zájemci. Příhoz učinil pouze jeden z nich, 17 minut před koncem aukce nabídl vyvolávací cenu. Podle ÚZSVM je vítězem dražby právnická osoba z Prahy, blíže ji neupřesnil.

Nájemce nemovitosti má předkupní právo na základě smlouvy uzavřené ještě před převedením paláce Broadway na ÚZSVM s tehdejším vlastníkem Správou železniční dopravní cesty (nyní Správa železnic). "Nájemce může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce," doplnila Frančová.

Majetkový úřad převzal palác Broadway do své správy v roce 2016. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabízí ji ÚZSVM od roku 2021 v elektronických dražbách. Do předchozích aukcí se pokaždé přihlásil jeden zájemce, nikdy ale nepodal příhoz ani ve výši vyvolávací ceny. ÚZSVM následně vždy nabídl nemovitost nájemci za vyvolávací cenu z dražby, nájemce ale neprojevil o odkoupení paláce zájem.

Stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého z 30. let minulého století se nachází nedaleko náměstí Republiky. Budovu tvoří tři propojené trakty. Patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy. Nejprve sloužila pro potřeby italských pojišťoven a v části komplexu se nacházely byty. Po roce 1980 byla budova upravena k administrativním účelům. V suterénu budovy bylo v roce 1938 otevřeno kino s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. V současnosti prostory paláce využívá Divadlo Broadway.

Dosud nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy ÚZSVM za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky. Druhý nejvyšší příjem z prodeje nemovitosti zaznamenal ÚZSVM letos v březnu, kdy za 447 milionů korun prodal pražský dům U Hybernů.

