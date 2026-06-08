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newstream.cz Zprávy z firem AI už ví, kde se silnice začne rozpadat. Poslední slovo ale pořád patří lidem

AI už ví, kde se silnice začne rozpadat. Poslední slovo ale pořád patří lidem

AI již dokáže vyhodnotit stav silnic
ČTK
Michal Nosek
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Umělá inteligence se z kanceláří přesouvá na silnice. Pomáhá správcům komunikací odhadovat, kde se vozovka zhorší nejrychleji, kdy se vyplatí oprava a jak naložit s omezenými rozpočty. Sama ale nerozhoduje. Data, modely a digitální mapy mají být nástroji pro techniky a správce, ne jejich náhradou.

Opravy silnic působí jako nekonečný závod s výtluky, počasím a rozpočtem. Moderní diagnostika a analytické modely ale mění způsob, jakým se o silniční síti přemýšlí. Místo reakce na nejviditelnější problém se správci stále častěji snaží předvídat, kde se stav vozovky zhorší v příštích letech a jaký zásah bude nejefektivnější.

Do hry vstupují data z diagnostických vozidel, laserových skenerů, kamerových systémů i dlouhodobých měření. Algoritmy dokážou porovnávat historický vývoj poruch, hledat opakující se vzorce a simulovat různé investiční scénáře. Jinými slovy: ukazují, co se může stát, když se oprava provede hned, odloží o dva roky, nebo nahradí levnější údržbou.

Podobný přístup odpovídá širšímu trendu v takzvaném road asset managementu. Světová silniční asociace PIARC popisuje data a modelování jako klíčovou součást správy silnic, mostů a dalších dopravních aktiv. Pokud je k dispozici dostatek informací o stavu infrastruktury, lze podle PIARC predikovat její budoucí vývoj a plánovat údržbu i rozpočty efektivněji.

Nová údržba silnic: algoritmus poradí, člověk rozhodne

Technologie ale mají jasnou hranici. I sebelepší model pracuje pouze s daty, která dostane, a s předpoklady, na nichž byl postaven. Neví například vše o lokálním provozu, politických prioritách, plánovaných uzavírkách, stavebních návaznostech nebo mimořádných událostech.

„Je důležité říct, že tyto nástroje nejsou náhradou odborného rozhodování. Výstupy modelů vždy vycházejí z dat, která mají k dispozici, a z předpokladů, na kterých jsou postaveny. V praxi proto stále hraje zásadní roli zkušený správce nebo technik, který dokáže výsledky interpretovat a zasadit je do reálného kontextu provozu, dopravního zatížení nebo lokálních podmínek,“ říká David Novák, technický ředitel a člen představenstva společnosti VARS, která vyvíjí chytré systémy pro řízení dopravy a hospodaření s dopravní infrastrukturou. 

Právě kombinace algoritmu a lidské zkušenosti je pro správu infrastruktury zásadní. Umělá inteligence může upozornit na rizikový úsek, spočítat pravděpodobnost zhoršení a nabídnout varianty zásahu. O tom, co se skutečně opraví, kdy a v jakém rozsahu, však dál rozhodují lidé.

Diagnostická vozidla, skenery a kamery mění pravidla hry

Přesnost predikcí stojí na kvalitě dat. Moderní diagnostické systémy dnes dokážou sledovat nerovnosti, trhliny, vyjeté koleje, stav krajnic nebo další typy poruch s přesností, která byla ještě nedávno obtížně dosažitelná. Čím delší datové řady mají správci k dispozici, tím lépe lze odhadovat, jak se konkrétní úsek bude vyvíjet.

„Význam podobných nástrojů bude v následujících letech dále růst. Přesnost predikcí totiž úzce souvisí s množstvím a kvalitou dostupných dat. Moderní diagnostické systémy dnes umožňují sledovat technický stav komunikací s přesností, která byla ještě před několika lety obtížně dosažitelná,“ doplňuje Novák.

Dopravní infrastruktura se tak postupně posouvá od papírových pasportů a izolovaných tabulek k propojeným databázím. Správce komunikace už není jen investorem nebo zadavatelem stavebních prací. Stává se také správcem informací, který musí data sbírat, čistit, sdílet a správně vyhodnocovat.

Digitalizace silnic a BIM: z mostu vzniká datová mapa

Do správy komunikací čím dál silněji vstupuje také BIM, tedy informační modelování staveb. Největší smysl má u složitějších dopravních staveb, jako jsou mosty, tunely, technologické celky nebo rozsáhlejší rekonstrukce. Digitální model pak neslouží jen projektantům při přípravě stavby. Může být využitelný po celou dobu životnosti objektu jako datová mapa, v níž jsou uloženy technické parametry, návaznosti i provozní informace.

Česko se na širší využívání BIM připravuje také legislativně. Zákon o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí má podle Ministerstva pro místní rozvoj nabýt účinnosti 1. ledna 2027 a týkat se má zejména nadlimitních stavebních veřejných zakázek zadávaných veřejným sektorem. Česká agentura pro standardizaci uvádí, že cílem zákona je standardizovat BIM jako nástroj pro efektivnější a transparentnější správu staveb během jejich životního cyklu. „MMR zákon označuje za zásadní krok k digitalizaci stavebnictví a efektivnějšímu řízení veřejných investic,“ uvádí k zákonu úřad na svých stránkách.

Zkušenosti už existují i v dopravě. U pasportizace vybraných mostů a propustků ŘSD se ukázalo, že 3D dokumentace přestává být nadstandardem a BIM modely mohou nést další atributy využitelné v provozních systémech správce.

Pražané jsou s městskou hromadnou dopravou většinově spokojeni

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Zprávy z firem

Pražané jsou s městskou hromadnou dopravou většinově spokojeni. Úplně jinak ale hodnotí situaci na silnicích. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute ji pozitivně vnímá jen zhruba desetina lidí.

nst

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Chytřejší opravy silnic nejsou jen otázkou technologií

Budoucnost správy silnic proto nebude stát pouze na tom, zda úřady nakoupí lepší software nebo přesnější skenery. Klíčové bude, jak s daty naloží. Kvalitní diagnostika, dlouhodobé datové řady a prediktivní modely mohou zásadně zlepšit plánování oprav i využití veřejných peněz. Jenže pouze tehdy, pokud se z výsledků modelů stanou srozumitelná rozhodnutí.

„Technologie jsou důležité, ale samy o sobě nestačí. Největší změna se odehrává v přístupu k řízení infrastruktury. Pokud mají digitální nástroje přinést skutečný efekt, musí být doplněny změnou v tom, jak se s daty pracuje a jak se podle nich rozhoduje,“ uzavírá Novák.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

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Zdeněk Pečený

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Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky
ČTK
ČTK
ČTK

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

Německým výrobcům automobilů klesá odbyt, zatímco jejich konkurenti ze Spojených států a Japonska rostou. Největším problémem zůstává pro německé automobilky čínský trh. Podle webu týdeníku Der Spiegel to vyplývá z analýzy poradenské společnost EY, která srovnávala 19 největších prodejců aut na světě.

Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW zaznamenaly od ledna do března meziroční pokles tržeb o 4,3 procenta. Všichni zkoumaní výrobci dohromady přitom vykázali růst, a to o 1,7 procenta.

Jiní dva evropští výrobci Stellantis a Renault zaznamenali nárůst tržeb o 6,7 procenta. Americkým výrobcům tržby stouply o pět procent a japonským o 4,3 procenta. Čínští výrobci automobilů naopak zaznamenali pokles o 1,4 procenta.

Hluboká strukturální transformace

„Celý německý automobilový průmysl prochází hlubokou strukturální transformací. Výsledky negativně ovlivňuje ztráta zahraničních trhů, drahé nadměrné kapacity, vysoké investice do softwaru a pomalý nárůst elektromobility,“ uvádí automobilový expert společnosti EY Constantin Gall.

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Lukáš Kovanda: Prodeje Ferrari Luce rostou. Jenže o jeho oblibě to nemusí říkat vůbec nic

Názory

Ferrari Luce budí na sítích emoce. Jedni ho označují za přešlap, druzí argumentují tím, že se dobře prodává. Jenže u značek typu Ferrari nemusí vysoký odbyt znamenat skutečnou popularitu. Může jít hlavně o drahou vstupenku do klubu, který otevírá cestu k mnohem žádanějším limitovaným modelům, třeba k Ferrari F80.

Lukáš Kovanda

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V Číně, která je největším automobilovým trhem na světě, zaznamenaly uvedené tři německé automobilky v prvním čtvrtletí pokles prodeje o 16 procent.

„Čína zůstává pro německé společnosti jedním z největších problémů,“ říká Gall. Její trh je silně konkurenční a drahé prémiové vozy se kvůli slabé ekonomice prodávají špatně. V rostoucím segmentu elektromobilů pak Číňané upřednostňují domácí značky. „Západní výrobci tam v současné době nemají moc co získat,“ uzavírá Gall.

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Trhy

Ivana Pečinková

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Česká ekonomika v dubnu ožila. Průmysl zrychlil, stavebnictví táhne bytová výstavba

Průmyslová výroba
ČTK
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nst

Česká ekonomika dostala v dubnu několik povzbudivých signálů. Průmysl po předchozím zpomalování zrychlil růst, stavebnictví dál táhlo hlavně pozemní stavitelství a zahraniční obchod zůstal v přebytku. Data Českého statistického úřadu ale zároveň ukazují, že o jednoznačně silný výkon nejde. V průmyslu dál ubývá zaměstnanců a přebytek zahraničního obchodu se meziročně výrazně snížil.

Průmyslová výroba v dubnu meziročně vzrostla o 1,5 procenta. Po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila z březnových 0,9 procenta. Proti předchozímu měsíci byla průmyslová produkce vyšší o 1,4 procenta.

Růst táhla hlavně výroba motorových vozidel a jejich dílů. Pomohla také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Podle ČSÚ přispěl k lepšímu výsledku rovněž kovozpracující a chemický průmysl a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pro stavebnictví.

Ne všude se ale dařilo. Meziroční pokles statistici zaznamenali v těžbě a dobývání, hlavně u uhlí, a také u oprav a instalací strojů a zařízení. Nižší byla i produkce v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Dobrou zprávou pro průmysl jsou nové zakázky. Jejich hodnota v dubnu meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 procenta, tuzemské o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 3,3 procenta.

„Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu podpořila zejména výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a také ve výrobě strojů a zařízení, například stavebních strojů,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak objednávky klesly v kovozpracujícím, farmaceutickém, textilním a papírenském průmyslu.

Průmysl zároveň dál propouští. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se v dubnu meziročně snížil o jedno procento. Mzdy ale rostly. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu byla meziročně vyšší o 5,9 procenta.

Silný růst stavebnictví

Ještě silnější růst ukázalo stavebnictví. Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 7,7 procenta, zatímco v březnu podle revidovaných údajů stoupla o 6,4 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce vyšší o 0,6 procenta.

Hlavním tahounem zůstalo pozemní stavitelství, tedy především výstavba budov. Produkce v tomto segmentu meziročně vzrostla o 12,1 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních nebo energetických sítí, kleslo o 0,4 procenta.

Výrazně přibylo stavebních povolení i zahájených bytů. Úřady v dubnu vydaly 5889 stavebních povolení, meziročně o 14,7 procenta více. Počet bytů, které se začaly stavět, vzrostl téměř o 90 procent na 5100. Dokončených bytů naopak zhruba o desetinu ubylo na 2582.

„Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů zejména v Praze,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

Reality

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Zahraniční obchod skončil v dubnu přebytkem 6,8 miliardy korun. Výsledek je ale meziročně o 11,5 miliardy korun slabší. Vývoz vzrostl o 5,7 procenta na 434,1 miliardy korun, dovoz ale stoupl rychleji, o 8,9 procenta na 427,3 miliardy korun.

Podle ČSÚ měl kladný vliv na bilanci hlavně obchod se stroji, ropou a zemním plynem. Příznivě se projevil také obchod s elektrickými zařízeními. Naopak negativně dopadl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

„V dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se proto snížil,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Nejvyšší nárůsty dovozu statistici zaznamenali u koksu a rafinovaných ropných produktů a u počítačů, elektronických a optických přístrojů.

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Zprávy z firem

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

ČTK

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Ve srovnání s loňským dubnem se zvýšil přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 3,6 miliardy korun. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se snížil o 1,8 miliardy korun a deficit u elektrických zařízení klesl o 1,1 miliardy korun.

Celkovou bilanci ale zhoršilo hlavně prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 7,3 miliardy korun. Horší bylo také saldo obchodu s kovodělnými výrobky a přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 2,4 miliardy korun.

Dubnová čísla tak ukazují ekonomiku, která se v některých oblastech zvedá, ale dál naráží na slabší místa. Průmysl roste hlavně díky autům a elektronice, stavebnictví žene výstavba budov a bytových projektů, zatímco zahraniční obchod sice zůstává v plusu, jeho náskok se ale výrazně ztenčil.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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