Pražané věří MHD, silnice propadly. Vjezd do centra by zpoplatnila téměř polovina lidí
Pražané jsou s městskou hromadnou dopravou většinově spokojeni. Úplně jinak ale hodnotí situaci na silnicích. Podle průzkumu agentury STEM/MARK pro think tank Strategeo Institute ji pozitivně vnímá jen zhruba desetina lidí.
Průzkum vznikl na konci dubna na reprezentativním vzorku více než 500 respondentů formou on-line dotazování. Ve všední dny se po Praze nejvíce lidí přepravuje MHD. Jako hlavní způsob dopravy ji uvedlo 73 procent dotázaných. Vlastní automobil využívá 13 procent respondentů, pěšky chodí osm procent a čtyři procenta jezdí autem jako spolujezdci, typicky taxíkem. Kolo, koloběžku nebo motorku uvedlo jedno procento dotázaných.
Veřejnou dopravu alespoň někdy využívají i čtyři pětiny lidí, kteří jinak dávají přednost autu. Jen jeden z dvaceti respondentů uvedl, že MHD nejezdí vůbec. Nejpopulárnějším dopravním prostředkem je podle průzkumu metro.
Pražané vidí i rezervy
Přestože jsou lidé s kvalitou MHD převážně spokojeni, vidí i rezervy. Vadí jim například čistota, intervaly nočních spojů nebo nedostatek soukromí. Za přetížené označují také klíčové dopravní uzly, například Muzeum nebo Florenc.
Mnohem hůře dopadlo hodnocení silniční dopravy. „Jen jeden z deseti Pražanů ji hodnotí kladnými známkami, jako je jednička nebo dvojka,“ uvedl spoluautor výzkumu Jan Burianec z agentury STEM/MARK.
Za největší problémy na silnicích lidé považují zácpy, rostoucí počet aut, individuální jízdu, parkování a nedostavěné okruhy. Řidiči jako hlavní příčiny kolon zmiňují intenzitu dopravy, špatnou koordinaci uzavírek, dojíždění lidí ze Středočeského kraje a chybějící infrastrukturu.
Z konkrétních míst považují respondenti za problematické hlavně spojení na letiště, na Výstaviště, k O2 areně a na hlavní nádraží.
Jako nejúčinnější řešení dopravních problémů v Praze vidí více než polovina dotázaných dostavbu infrastruktury. Koordinaci oprav zvolilo 43 procent respondentů a posílení a preferenci MHD 40 procent. Necelá třetina by uvítala výstavbu dalších P+R parkovišť.
Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě," řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).
Měl by se zpoplatnit vjezd do centra?
Rozdělené názory mají lidé na mýtné. Zpoplatnění vjezdu do centra by podpořilo 47 procent dotázaných. Zavedení mýtného na okruhu ale odmítlo 95 procent respondentů. Téměř jednoznačnou podporu má naopak regulace elektrokoloběžek. Dotázaní zároveň téměř jednomyslně odmítli parkování zdarma pro elektromobily.
Výsledky průzkumu dnes zazněly na diskusi Strategeo Institute, které se zúčastnili odborníci i zástupci stran zastoupených v pražském zastupitelstvu. Ti se na řadě témat neshodli, většina ale připustila, že kvůli rostoucím nákladům na provoz MHD by bylo namístě zdražit jízdné.
Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů nicméně uvedl, že podle Pirátů by případné zdražení jízdného muselo jít ruku v ruce se zdražením parkování, případně s dalším rozšířením modrých zón. V průzkumu přitom 53 procent respondentů označilo zdražení časových kuponů za zcela nepřijatelné.
