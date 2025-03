Už žádný volant. Nový elektromobil Lexus RZ nabídne knipl a manuální řazení

Automobilka Lexus představila nové plně elektrické SUV. Model RZ je napěchovaný nejnovějšími technologiemi a nabídne například i high tech knipl místo volantu. Tedy věc, se kterou před lety neuspěla americká automobilka Tesla.

Elektromobil dále nabídne nový systém čistě elektronického řízení steer-by-wire. Volant, tedy spíše knipl s futuristickým designem, umožňuje přesné manévrování s minimálním úsilím řidiče, přičemž systém dokáže přizpůsobit převodový poměr řízení aktuální rychlosti vozu. To znamená, že řízení je citlivější v nízkých rychlostech a naopak na dálnici tak citlivě na pohyb volantem nereaguje.

Tesla neuspěla

O výměnu volantu za knipl se před lety pokusila Tesla, která ho nabízela například v modelu Tesla S. S pochopením se to tehdy příliš nesetkalo. Problém byl v tom, že na rozdíl od nového systému Lexusu, kde je rozpětí mezi krajními polohami kniplu 200 stupňů, u verze od Tesly to bylo 800 stupňů. V praxi to znamená, že u Lexusu lze volantem otočit jen o 100 stupňů na každou stranu a zatáčení se tak obejde bez „přehmatávání“ rukami, které je u nekulatých volantů velmi obtížné.

Elektro nemá vyhráno

RZ je jedním z tří nových elektromobilů s logem Lexus na přídi, které letos přijdou na trh. Automobilka tak reaguje na rostoucí zájem o bateriové vozy. „Příspěvek značky Lexus je klíčový. A to nejen co do počtu vozidel, ale i z hlediska rozvoje elektrifikovaných technologií. Přestože se zaměřujeme na elektrifikaci, zůstáváme ostražití a pozorně nasloucháme hlasu našich zákazníků,“ řekl pro Newstream Pascal Ruch, viceprezident společnosti Lexus Europe.

Sportovní F SPORT

Pod kapotou RZ se ukrývá nová lithium-iontová baterie s kapacitou 77,00 kWh, která prodlouží dojezd až o 100 kilometrů delší než u předchozí generace, tedy až na 580 kilometrů. Díky modernizovanému systému elektrické nápravy eAxle je k dispozici vyšší výkon a efektivnější přenos síly na kola.

Novinkou v řadě RZ je sportovní provedení RZ 550e F SPORT, které nabízí výkon 408 koní. Tento model také je vybaven unikátním systémem virtuálního manuálního řazení Interactive Manual Drive, který simuluje osmistupňovou manuální převodovku. Tedy něco pro řidiče, kteří si stěžovali, že jim u elektromobilů chybí manuální řazení.

