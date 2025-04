Karel Pučelík: Trump dělá Američany znovu chudými. Jak dlouho mu budou útok na jejich blahobyt trpět?

Pád finančních trhů sice může působit tak, že se děje za zavřenými dveřmi Wall Street, City a dalších světových burz. Důsledky si však najdou cestu i do peněženek běžných Američanů, včetně voličů Donalda Trumpa. Obávat se mohou například o svoje důchody. Ustojí to Trumpova administrativa?

Trhy po celém světě za sebou mají černé pondělí a nadále vládne nejistota, kam se chaotická politika Donalda Trumpa ubere zítra. Obávaná cla přitom ještě nezačala platit, takže ve středu nás možná čeká další dějství politickým rozhodnutím vytvořeného nabídkového šoku.

Běžného člověka se zatím dopady cel nijak nedotýkají. Samozřejmě, neustále slýcháme o neskutečném krveprolití, které se v posledních dnech událo. Pro většinu české společnosti je to však jen zpráva v novinách. Děje se to přece jen na trzích, což zní pro někoho velmi abstraktně. A ti bohatí burziáni to jistě zvládnou, maximálně budou muset prodat jednu ze svých jachet, ale jinak se nic vážného neděje.

Jenže tak jednoduché to není. Pokud na cla skutečně dojde, což vzhledem k roztříštěnosti Trumpova politického myšlení není nikdy jisté, pocítíme to i my, obyčejní lidé. A obyčejní lidé po celém světě, včetně Američanů.

Nejde přitom jen o zpomalení ekonomiky a s tím spojené jevy, propuštění nebo inflace. Důsledky tržních jatek se už dostávají ke slovu už nyní.

Kde všude jsou akcie?

Češi ve srovnání se západním světem investují méně. Situace se zlepšuje, ale stále takto své peníze zhodnocuje stále asi jen jeden z deseti. To ve Velké Británii nebo Spojených státech investuje přes šedesát procent obyvatel. Dost možná to je způsobené společenským individualismem, ale mnohdy jim nic jiného ani nezbývá.

Dnešní generace českých důchodců (a možná ještě nějakou dobu i další) se může spolehnout na alespoň nějaký standard státních důchodů. To v anglosaském světě se na takový „luxus“ úplně spolehnout nejde. Například Britové v důchodu dostanou velice skrovnou státní penzi a o zbytek se musí nějak postarat. Investice jsou pak atraktivní volbou, ať už přímo do akcií nebo do různých fondů, které však většinou alespoň nějakou akciovou částku obsahují.

Miliony Američanů s oblibou využívají program zvaný 401(k), do kterého jim přispívají i zaměstnavatelé, a který aktuální propad akciový trh ovlivní. Pokud má střadatel dostatečně dlouhý horizont, nemusí to moc znamenat. Propady přicházejí a odcházejí, a je to alespoň příležitost nakoupit akcie ve slevě. Ale představte si, že se chystáváte do důchodu zítra nebo v příštích měsících a letech, to už osobní situaci zkomplikovat může. Zvláště když přičteme fakt, že nikdo nemá jistotu, že se finanční svět vrátí do bezpečnějšího módu.

Džin z lahve

Trump odstartoval spirálu nejistoty, a takový džin se do lahve vrací už velmi obtížně, pokud vůbec. Vzpomeňme si na britskou „měsíční“ premiérku Liz Trussovou, která tamější finanční svět rozhodila svými bláznivými ekonomickými návrhy. Pak sice hodila zpátečku, ale trhy nebyly spokojené, dokud nebyla z kola venku.

Donad Trump si proti sobě poštvává milionáře, dokonce i své dřívější příznivce, a nezdá se, že by ho to trápilo. Bez podpory „prostého“ lidu to však populista daleko nedotáhne, pro něj to přece všechno dělá. Američanům zdraží i další položky, jako pojištění nebo hypotéky. Ani jeho voliči pro takový chaos nehlasovali.

Trump prohlašuje, že chce stav věcí vrátit na přelom 19. a 20. století, kdy se prý kvůli clům Američanům skvěle žilo. Ve skutečnosti to bylo právě naopak, světovou velmocí se Spojené státy staly až po první světové a zejména po druhé světové válce. Svůj slogan by tedy měl trochu poupravit: Make Americans Poor Again. Udělejme Američany znovu chudými.