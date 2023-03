Šéf Bundesbanky: Inflace se bude ještě nějakou dobu držet vysoko. ECB musí přitvrdit

Inflace bude ustupovat jen pomalu a Evropská centrální banka (ECB) by tak měla pokračovat ve svém protiinflačním tažení a dále zvýšit hlavní sazby. Trhy se už nad vyhlídkou vyšších úrokových sazeb v eurozóně zamýšlejí a reagují na vyšší než očekávaná data o vývoji inflace v Německu, Francii i Španělsku. V rozhovoru pro server CNBC to prohlásil prezident Bundesbanky a člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Joachim Nagel, který patří mezi „jestřáby“ v ECB.

„Vypadá to, že přinejmenším v příštích několika měsících zůstane inflace na velmi vysokých úrovních. Určité snížení může nastat až ve druhé polovině letošního roku,“ řekl Nagel.

Výnosy evropských státních dluhopisů v souvislosti s těmito nejnovějšími údaji vzrostly. Výnos desetiletého německého dluhopisu, který je v regionu považován za hlavní benchmark, se ve středu vyšplhal na nejvyšší úroveň od roku 2011.

Trhy podceňují odhodlání ECB dál zvyšovat sazby, varoval v Davosu člen Rady guvernérů Money Finanční trhy podceňují odhodlání Evropské centrální banky (ECB) pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Řekl to člen Rady guvernérů ECB Klaas Knot, který je zároveň guvernérem nizozemské centrální banky. Investoři by podle něj měli počítat s tím, že sazby se budou zvyšovat nejméně do poloviny roku. Euro po jeho slovech zpevnilo. ČTK Přečíst článek

Banka Goldman Sachs ve stejný den uvedla, že zvyšuje svá očekávání ohledně vrcholu zvyšování úrokových sazeb v eurozóně. Nyní předpokládá v květnu další zvýšení o 50 bazických bodů, namísto dosud předpokládaných 25 bazických bodů.

Inflace v Německu bude šest až sedm procent

V rozhovoru pro CNBC Nagel také uvedl, že „cesta není u konce“ a že ECB „bude muset udělat více“ pro snížení své přebujelé bilance. Podle už dříve odsouhlaseného rámce by počínaje březnem měla začít prodávat dluhopisy ze svého portfolia v objemu asi 15 miliard eur měsíčně, a to až do června.

„Přesto však pro letošní rok očekáváme v Německu průměrnou míru inflace kolem šesti až sedmi procenty,” uvedl Nagel. Inflace v Německu podle metodiky EU v únoru překvapivě vzrostla na 9,3 procenta. To je o 0,1 procentního bodu více než lednová hodnota, uvedl Spolkový statistický úřad. Podle národní metodiky výpočtu zůstala německá inflace v únoru stejně jako v lednu na 8,7 procenta. I u tohoto čísla se ale čekal pokles.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek