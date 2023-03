Eurozóna musí být při potírání inflace tvrdohlavá. Boj s inflací nekončí, varuje šéf Bundesbanky Nagel

Tvůrci úrokových sazeb v eurozóně musejí být při potírání inflace tvrdohlaví a sazby dál zvedat. Deníku Financial Times (FT) to řekl šéf německé centrální banky Joachim Nagel který se dostal do čela Bundesbank začátkem minulého roku. Německá centrální banka drží v ECB největší podíl, a má tak na její rozhodování velký vliv.

Jeho poznámky přicházejí poté, co Evropská centrální banka (ECB) minulý týden zvedla základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu navzdory některým hlasům, aby nepokračovala ve zpřísňování měnové politiky, dokud se neuvolní napětí v bankovním sektoru.

"Náš boj proti inflaci nekončí," řekl Nagel listu a zdůraznil, že rozhodně cítí že cenové tlaky jsou silné a mají široký základ v celé ekonomice. "Ještě je před námi kus cesty, ale blížíme se k restriktivnímu území," řekl s tím, že jakmile ECB zastaví zvyšování sazeb, bude muset odolat výzvám k jejich snížení.

Problémy v USA a Švýcarsku nás nepoškodí

Evropské banky mohou být podle Nagela po turbulencích vyvolaných pádem středně velkých amerických bank a problémy švýcarské Credit Suisse při poskytování úvěrů opatrnější. Odmítl však obavy, že by je to mohlo poškodit. Je podle něj také "příliš brzy" konstatovat, že region směřuje k úvěrové krizi.

"Nečelíme opakování finanční krize roku 2008," řekl šéf Bundesbank. "Zvládneme to," dodal.

Nečelíme opakování finanční krize roku 2008. Zvládneme to," řekl šéf Bundesbank Joachim Nagel.

Bundesbank tradičně prosazuje přísnější měnovou politiku, její bývalý šéf Jens Weidmann ale byl mezi přívrženci volnější měnové politiky z jiných centrálních bank eurozóny často izolovaný.

Dnes rozhodnou o příští úrokové sazbě zástupci americké centrální banky (Fed). Většina analytiků očekává, že Fed navzdory pádu Silicon Valley Bank a Signature Bak zvedne úroky o čtvrt procentního bodu.