Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Týden tradera: Z ropy se znovu stala významná „geopolitická páka“

Týden tradera: Z ropy se znovu stala významná „geopolitická páka“

Protesty proti Donaldu Trumpovi
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

První plnohodnotný obchodní týden roku se nesl převážně v růstovém duchu. Americký index S&P 500 posunul svá historická maxima nad hranici 6 900 bodů. Trhy zatím podle všeho dokážou vstřebávat nová geopolitická rizika i vysoké ocenění akcií technologických firem zaměřených na umělou inteligenci.

Akcie i v loňském roce znovu překvapily velmi silným výkonem. Index S&P 500 zhodnotil o 16 procent, tedy výrazně nad svým dlouhodobým historickým průměrem kolem deseti procent. Přesto je namístě opatrnost. Akciové trhy vstupují do letošního roku s relativně vysokými valuacemi, přičemž růst v posledních letech táhly především technologické a na umělou inteligenci zaměřené společnosti. V roce 2026 proto lze očekávat spíše diferencovaný vývoj – investoři budou citlivější na makroekonomická data, vývoj úrokových sazeb i firemní ziskovost.

Na začátku roku se na trzích tradičně projevuje takzvaný „January effect“, tedy příliv nového kapitálu, spolu s prodeji odloženými na nový rok z daňových důvodů a snahou investorů rotovat prostředky do dříve slabších segmentů trhu. Výsledkem je spíše selektivní růst, zatímco část takzvaných megacap technologických titulů se dostává pod tlak.

Walmart vstoupí do indexu Nasdaq

Walmart nahrazuje AstraZenecu v indexu Nasdaq, čeká se příliv 19 miliard dolarů

Trhy

Americký maloobchodní gigant Walmart bude zařazen do prestižního akciového indexu Nasdaq 100, kde nahradí farmaceutickou společnost AstraZeneca. Oznámila to společnost Nasdaq Global Indexes. Změna vstoupí v platnost před otevřením amerických trhů 20. ledna.

nst

Přečíst článek

„Geopolitická páka“

Z ropy se znovu stává významná „geopolitická páka“. Po měsících narůstajícího napětí provedly o minulém víkendu Spojené státy odvážný a rozsáhlý vojenský zásah ve Venezuele. Během noční operace byl zadržen prezident Nicolás Maduro spolu se svou manželkou a oba byli tajně odvezeni ze země. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde zejména o zvýšení exportu ropy. Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy a USA ji odkoupí za tržní cenu, což vytváří krátkodobý tlak na komoditu.

Cena ropy se tak přiblížila letošním minimům kolem 60 dolarů za barel. Z pohledu nabídky by měl být na trh vyvíjen tlak i v průběhu roku, přičemž hlavní analytické domy očekávají pohyb cen směrem k 55 dolarům za barel. Pro spotřebitele, včetně těch v Česku, jde o pozitivní zprávu, stejně jako pro centrální banky, kterým levnější energie mohou pomoci v boji s inflačními tlaky.

Akcie ČEZ na pražské burze se posunuly na nová historická maxima kolem 1 340 korun za akcii. Růst podpořily především zprávy, že v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše je zmíněna možnost odkupu akcií. Osobně bych však byl na těchto cenových úrovních velmi opatrný. V minulosti se totiž opakovaně ukázalo, že řada bodů uvedených v programových prohlášeních nastupujících vlád nebyla během celého čtyřletého volebního období realizována. Navíc politicky viditelný krok v podobě snížení cen elektřiny již byl fakticky dosažen přesunutím plateb za obnovitelné zdroje na stát. Daňový poplatník však těchto zhruba 16 miliard korun pravděpodobně pocítí s odstupem času ve formě vyššího daňového zatížení.

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Zprávy z firem

Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

nst

Přečíst článek

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

nezaměstnanost v USA

Týden tradera: Nezaměstnanost v USA je zpět na covidových úrovních

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Brusel chce zatáhnout Maďarsko do války, prohlásil Szijjártó

Péter Szijjártó
ČTK
ČTK
ČTK

Bruselsko-kyjevský plán zatáhnout Maďarsko do války je hotov a jeho uskutečnění brání jen vláda Viktora Orbána. Prohlásil to podle agentury MTI šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó na dnešním kongresu Orbánovy strany Fidesz. Szijjártó rovněž tvrdil, že rady unijních ministrů zahraničí se v poslední době proměnily ve „válečné konference“ a že evropské lídry ovládl „válečný fanatismus“.

Maďarská národovecká a euroskeptická vláda má dlouhodobě napjaté vztahy s Ukrajinou a odmítá ji vojensky podporovat v obraně proti ruské agresi. Orbán opakovaně varoval, že pokud se jeho strana neudrží u moci, hrozí Maďarsku zavlečení do války na Ukrajině. Volby v Maďarsku se uskuteční v dubnu a léta neotřesitelnou pozici Orbánovy strany Fidesz na maďarské politické scéně ohrožuje strana Tisza někdejšího premiérova spojence Pétera Magyara.

„Válečný fanatismus“

Szijjártó dnes prohlásil, že z Bruselu se zcela vytratil zdravý rozum. „Válečný fanatismus ovládl evropské politické vůdce,“ řekl s poukazem na několik dní starou deklaraci Británie, Francie a Ukrajiny o budoucích bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Jeden z bodů zmiňuje záměr nasadit po dosažení příměří jako záruku bezpečnosti Ukrajiny mnohonárodní síly, do nichž by přispěly ty země koalice, které k tomu budou ochotné.

Český hasičský robot Hecthor pomůže Ukrajině v boji s požáry po útocích
Aktualizováno

Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič

Zprávy z firem

Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.

ČTK

Přečíst článek

„Podle této dohody se dvě evropské jaderné mocnosti rozhodly vyslat vojáky na Ukrajinu. To v podstatě znamená, že evropské jaderné mocnosti zahájily válku. A jejich cílem… je pohltit celou Evropu plameny války,“ řekl dnes Szijjártó, podle něhož existuje plán Bruselu a Kyjeva zatlačit Maďarsko do války.

„Proto nám chtějí v dubnových volbách vnutit probruselskou proukrajinskou loutkovou vládu,“ řekl Szijjártó, který je rovněž členem Fideszu. Strana je v Evropském parlamentu součástí frakce Patrioti pro Evropu, stejně jako například hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše.

Související

Mol, čerpací stanice

Cizinci ode dneška tankují v Maďarsku dráž než domácí. I tak ale levněji než na Slovensku

Politika

ČTK, vku

Přečíst článek

Další Hecthor vyráží do akce. Ukrajincům pomůže český robot, na který přispěl Lukačovič

Český hasičský robot Hecthor pomůže Ukrajině v boji s požáry po útocích
iStock
ČTK
ČTK

Hasičům na Ukrajině bude pomáhat s hašením požárů v extrémních podmínkách další český robot z řady Hecthor. Stroj charkovští hasiči využijí například na místech, kde po ruských útocích hrozí sekundární výbuchy, zřícení budov nebo další útoky. Pozemní dron na polygonu v pražských Malešicích představili zástupci iniciativy Dárek pro Putina a organizace Team 4 Ukraine, které stroj pro zemi čelící ruské invazi pořídily.

Jeden ze starších modelů z řady Hecthor již hasiči v Charkově využívají. „Ukrajinci sami nás už od konce května začali prosit, jestli bychom nebyli schopni zajistit dalšího. Nicméně zajistit takovou věc není úplně jednoduché,“ popsal Jiří Jiroušek, místopředseda Team 4 Ukraine. První robot podle něj na Ukrajině hasiči a záchranáři používají každý den. „Opravdu je v permanenci, co technika vydrží; takže máme plno informací o tom, jak funguje, a plno z nich bylo implementováno právě do tohoto stroje,“ dodal Jiroušek.

7 fotografií v galerii

Oproti staršímu modelu má nový stroj lepší pásy, větší nosnost a pohodlnější ovládání. Dokáže fungovat až na vzdálenost deseti kilometrů, omezuje ho ale například tlak vody či délka hasičské hadice, na kterou je napojený. „Ale pořád udrží hasiče s cisternou a se vším v bezpečí vůči tomu objektu,“ uvedl Jiroušek. Stroj je vybavený baterií, díky které může být v provozu na jedno nabití až na 14 hodin.

Ovládání pozemního dronu je podle místopředsedy organizace jednoduché. „Je to jako když jezdíte s autíčkem na dálkové ovládání. Asi tak náročné to je. Během půl hodiny s tím zvládne jezdit jakýkoli hasič,“ řekl Jiroušek. Je podle něj ale potřeba, aby si člověk při řízení vyzkoušel pohyby stroje například v různých terénech.

Stroj vývojářů ze společnosti ProLab Engineering při Technické fakultě České zemědělské univerzity v Praze stojí zhruba 1,5 milionu korun, s kompletním hasičským vybavením pak podle organizací vyjde na asi dva miliony korun. Oproti podobným modelům ze zahraničí je podle vývojářů český Hecthor dostupný za asi třetinovou cenu, přitom je multifunkční a obstojí v náročnějších podmínkách.

Pozemní dron je 120 centimetrů široký, lze ho převážet například v dodávce. Díky systému s umělou inteligencí umí sám mapovat prostor. Petr Hnízdil z ProLab Engineering v tiskové zprávě uvedl, že lze model upravit podle individuálních přání zákazníka. „Na místě hasicí lafety může být například zásobovací modul, záchranářská nosítka nebo hlava s monitorovacími senzory a termokamerou,“ uvedl Hnízdil.

Náklady iniciativa Dárek pro Putina hradila z peněz, které jí na konci loňského roku daroval majitel firmy Seznam.cz Ivo Lukačovič. Z části daru plánuje Team 4 Ukraine financovat i přestavbu automobilů Humvee na pancéřované sanitky. „Je to 1,2 milionu korun, díky tomu budou dvě vozidla, která nám zbývají dodělat, dodělána v rychlejším časovém horizontu,“ uzavřel Jiroušek.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

Vystrčil v ostré diskuzi s Okamurou: Kdo nechce Ukrajině pomáhat zbraněmi, chce její kapitulaci

Politika

Odmítání zbraňové podpory Ukrajiny v boji proti ruské agresi není podle předsedy Senátu Miloš Vystrčil (ODS) snahou o mírové řešení konfliktu, ale o kapitulaci napadené země. Vystrčil to uvedl v pořadu Za pět minut dvanáct v diskusi s předsedou SPD a Sněmovny Tomio Okamura, podle něhož konflikt nemá vojenské řešení a je třeba usilovat o mír. Reagoval tak na odmítání SPD angažovat se v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině.

ČTK

Přečíst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump

Zelenskyj hraje o poválečnou ekonomiku: jedná s USA o nulových clech

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjednává se Spojenými státy možnou dohodu o volném obchodu. Měla by pomoct zotavení Ukrajiny po válce. Prezident země, která se už téměř čtyři roky brání ruské agresi, o tom hovořil po telefonu s agenturou Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS)

Vystrčil v ostré diskuzi s Okamurou: Kdo nechce Ukrajině pomáhat zbraněmi, chce její kapitulaci

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme