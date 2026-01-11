Týden tradera: Z ropy se znovu stala významná „geopolitická páka“
První plnohodnotný obchodní týden roku se nesl převážně v růstovém duchu. Americký index S&P 500 posunul svá historická maxima nad hranici 6 900 bodů. Trhy zatím podle všeho dokážou vstřebávat nová geopolitická rizika i vysoké ocenění akcií technologických firem zaměřených na umělou inteligenci.
Akcie i v loňském roce znovu překvapily velmi silným výkonem. Index S&P 500 zhodnotil o 16 procent, tedy výrazně nad svým dlouhodobým historickým průměrem kolem deseti procent. Přesto je namístě opatrnost. Akciové trhy vstupují do letošního roku s relativně vysokými valuacemi, přičemž růst v posledních letech táhly především technologické a na umělou inteligenci zaměřené společnosti. V roce 2026 proto lze očekávat spíše diferencovaný vývoj – investoři budou citlivější na makroekonomická data, vývoj úrokových sazeb i firemní ziskovost.
Na začátku roku se na trzích tradičně projevuje takzvaný „January effect“, tedy příliv nového kapitálu, spolu s prodeji odloženými na nový rok z daňových důvodů a snahou investorů rotovat prostředky do dříve slabších segmentů trhu. Výsledkem je spíše selektivní růst, zatímco část takzvaných megacap technologických titulů se dostává pod tlak.
Americký maloobchodní gigant Walmart bude zařazen do prestižního akciového indexu Nasdaq 100, kde nahradí farmaceutickou společnost AstraZeneca. Oznámila to společnost Nasdaq Global Indexes. Změna vstoupí v platnost před otevřením amerických trhů 20. ledna.
„Geopolitická páka“
Z ropy se znovu stává významná „geopolitická páka“. Po měsících narůstajícího napětí provedly o minulém víkendu Spojené státy odvážný a rozsáhlý vojenský zásah ve Venezuele. Během noční operace byl zadržen prezident Nicolás Maduro spolu se svou manželkou a oba byli tajně odvezeni ze země. Podle prezidenta Donalda Trumpa jde zejména o zvýšení exportu ropy. Venezuela předá USA až 50 milionů barelů sankcionované ropy a USA ji odkoupí za tržní cenu, což vytváří krátkodobý tlak na komoditu.
Cena ropy se tak přiblížila letošním minimům kolem 60 dolarů za barel. Z pohledu nabídky by měl být na trh vyvíjen tlak i v průběhu roku, přičemž hlavní analytické domy očekávají pohyb cen směrem k 55 dolarům za barel. Pro spotřebitele, včetně těch v Česku, jde o pozitivní zprávu, stejně jako pro centrální banky, kterým levnější energie mohou pomoci v boji s inflačními tlaky.
Akcie ČEZ na pražské burze se posunuly na nová historická maxima kolem 1 340 korun za akcii. Růst podpořily především zprávy, že v programovém prohlášení vlády Andreje Babiše je zmíněna možnost odkupu akcií. Osobně bych však byl na těchto cenových úrovních velmi opatrný. V minulosti se totiž opakovaně ukázalo, že řada bodů uvedených v programových prohlášeních nastupujících vlád nebyla během celého čtyřletého volebního období realizována. Navíc politicky viditelný krok v podobě snížení cen elektřiny již byl fakticky dosažen přesunutím plateb za obnovitelné zdroje na stát. Daňový poplatník však těchto zhruba 16 miliard korun pravděpodobně pocítí s odstupem času ve formě vyššího daňového zatížení.
Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.
Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.
