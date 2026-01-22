Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.
Světová obchodní organizace čelí nejvážnější krizí ve své historii. V době, kdy se z obchodu stává zbraň, cla jsou využívána jako mocenské nástroje a závislosti jsou záměrně zneužívány, napsal Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič pro deník Financial Times.
Podle komisaře je nutný konec „černého pasažérství“, konec naivity a nutnost flexibility. Šefčovič kritizuje, že pravidla WTO se zasekla v roce 1995. Tehdy byla Čína a další země považovány za „rozvojové“ a dostaly úlevy. Dnes jsou tyto země obchodními giganty, ale stále využívají výhody určené pro chudé státy. Autor říká, že status „rozvojové země“ se musí zasloužit realitou, ne jen papírem.
Kritizuje také princip „nejvyšších výhod“ (Most Favoured Nation), který říká: Když dám nízké clo jednomu členovi WTO, musím ho dát všem. Podle autora se z tohoto férového pravidla stala „svěrací kazajka“. Země jako Čína nebo Indie mohou mít zavřené trhy a dotovat svůj průmysl, ale EU jim přesto musí (podle MFN) nechat nízká cla. Navrhuje, aby nízká cla byla podmíněná, ve stylu, pokud nehraješ fér a nedodržuješ transparentnost, EU by měla mít právo ti cla zvýšit, aniž by tím porušila pravidla WTO.
Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.
Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry
Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.
Dotovaná auta a spol.
Míří na „netržní politiky“ – tedy situace, kdy stát (např. Čína) nalije miliardy do svých firem (ocelárny, výrobci elektroaut), ty pak zaplaví svět levným zbožím a zničí konkurenci v Evropě. Současná pravidla WTO neumí tyto skryté dotace efektivně trestat. Autor volá po „silnějších nástrojích nápravy“.
Navíc, dnes musí ve WTO souhlasit všech 164 členů, aby se cokoli změnilo. To vede k paralýze. Navrhuje změnu: Pokud se chce skupina zemí (např. EU, USA, Japonsko) dohodnout na přísnějších pravidlech pro digitální obchod nebo ekologii, měly by mít možnost postoupit vpřed, i když s tím zbytek (třeba Rusko nebo Jihoafrická republika) nesouhlasí.
„Má-li WTO čelit dnešním výzvám, musí být její pravidla spravedlivá a přinášet vyvážené a legitimní výsledky. V současné době neplní ani jedno,“ uvedl vysoký úředník.
