Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič
ČTK
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

Světová obchodní organizace čelí nejvážnější krizí ve své historii. V době, kdy se z obchodu stává zbraň, cla jsou využívána jako mocenské nástroje a závislosti jsou záměrně zneužívány, napsal Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič pro deník Financial Times.

Podle komisaře je nutný konec „černého pasažérství“, konec naivity a nutnost flexibility. Šefčovič kritizuje, že pravidla WTO se zasekla v roce 1995. Tehdy byla Čína a další země považovány za „rozvojové“ a dostaly úlevy. Dnes jsou tyto země obchodními giganty, ale stále využívají výhody určené pro chudé státy. Autor říká, že status „rozvojové země“ se musí zasloužit realitou, ne jen papírem.

Kritizuje také princip „nejvyšších výhod“ (Most Favoured Nation), který říká: Když dám nízké clo jednomu členovi WTO, musím ho dát všem. Podle autora se z tohoto férového pravidla stala „svěrací kazajka“. Země jako Čína nebo Indie mohou mít zavřené trhy a dotovat svůj průmysl, ale EU jim přesto musí (podle MFN) nechat nízká cla. Navrhuje, aby nízká cla byla podmíněná, ve stylu, pokud nehraješ fér a nedodržuješ transparentnost, EU by měla mít právo ti cla zvýšit, aniž by tím porušila pravidla WTO.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump

Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry

Politika

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Dotovaná auta a spol.

Míří na „netržní politiky“ – tedy situace, kdy stát (např. Čína) nalije miliardy do svých firem (ocelárny, výrobci elektroaut), ty pak zaplaví svět levným zbožím a zničí konkurenci v Evropě. Současná pravidla WTO neumí tyto skryté dotace efektivně trestat. Autor volá po „silnějších nástrojích nápravy“.

Navíc, dnes musí ve WTO souhlasit všech 164 členů, aby se cokoli změnilo. To vede k paralýze. Navrhuje změnu: Pokud se chce skupina zemí (např. EU, USA, Japonsko) dohodnout na přísnějších pravidlech pro digitální obchod nebo ekologii, měly by mít možnost postoupit vpřed, i když s tím zbytek (třeba Rusko nebo Jihoafrická republika) nesouhlasí.

„Má-li WTO čelit dnešním výzvám, musí být její pravidla spravedlivá a přinášet vyvážené a legitimní výsledky. V současné době neplní ani jedno,“ uvedl vysoký úředník. 

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Po měsících čekání přijde přidání. Vláda od dubna zvýší platy části zaměstnanců veřejného sektoru, rozdíly mezi jednotlivými profesemi ale zůstanou výrazné.

Platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku, se zvýší od dubna. Nepedagogům, zaměstnancům v kultuře či úředníkům vzrostou tarify o devět procent a zdravotním sestrám či pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou pak do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce na příštím zasedání vlády předložit návrh platového nařízení. Odbory jsou podle předáka Josefa Středuly s výsledkem spokojeny.

„My jsme se dohodli, že například nepedagogičtí zaměstnanci ve školství, zaměstnanci kultury, nezdravotničtí zaměstnanci a tak dále budou mít navýšení platů o deset procent, přičemž devět procent půjde do tarifu do těch tabulkových platů a jedno procento bude část nenároková, ta která se týká prostě nějakého hodnocení práce. Například u zdravotních sester v nemocnicích nebo zařízeních sociálních služeb se bude navyšovat v poměru pět plus jedna, čili pět procent do tarifů a jedno procento do složek netarifních. U poslední skupiny lékařů, zubních lékařů a tak dále jsme se dohodli na navýšení o dvě procenta,“ upřesnila Schillerová.

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba, upraví se jí také o devět procent.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

O kolik se zvednou platy?

Podle propočtu by se podle kvalifikace a délky praxe tarif ve státní službě mohl od dubna zvednout o 1687 až 6291 korun. V nejnižší tabulce by to mohlo být o 1219 až 5069 korun. Sestry a pečovatelky by si mohly polepšit o 844 až 3161 korun a lékaři a zubaři o 808 až 1559 korun.

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni v prvním pololetí činil průměrný plat ve veřejných a státních službách 49 721 korun a medián 45 728 korun. Zhruba třetinu z toho tvoří odměny, příplatky a náhrady. Celkem ve veřejné sféře pracovalo 679 tisíc lidí. V kultuře a rekreačním oboru jich bylo 24 300, ve vzdělávání 224 100, ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení 268 800, ve zdravotní a sociální péči 143 400 a zbytek v jiných profesích.

Alena Schillerová

Alena Schillerová: Schodek rozpočtu bude nižší, než mnozí očekávají

Politika

Tvorba státního rozpočtu na rok 2026 se nachází v horké fázi. Česko nyní funguje v módu rozpočtového provizoria. V pondělí 26. ledna přinese na vládu návrh rozpočtu Alena Schillerová, ministryně financí. „Neakceptuji žádné nadpožadavky ministrů,“ říká tvrdě Schillerová.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Juchelky se tak od dubna tarif pracovníkům v sociálních službách zvedne v průměru o 1685 korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bylo cílem navýšit víc výdělky hůř odměňovaných. Zdůvodnil tak rozdílné přidání sanitářům, sestrám a lékařům. Zmínil, že je také potřeba brát v úvahu už platnou letošní vyhlášku se stanovením úhrad péče a letošní prostředky ze zdravotního pojištění. Z něho se lékaři a sestry platí.

Středula je spokojen

Podle Středuly bylo dnešní vyjednávání odborů a zástupců vlády férové a otevřené. „Jsme velmi spokojeni,“ řekl Středula. Podle něj představuje dohoda maximum možného. Peníze, které nejsou pevně v tarifu a počítá se s nimi na případné odměny, znovu označil za „ksichtovné“. Není jistota, kdo ze zaměstnanců a kolik dostane, podotkl.

Minulá vláda uváděla, že má ve svém návrhu rozpočtu na přidání 27 miliard korun. Schillerová řekla, že bylo vyčleněných asi 21 miliard korun, nová vláda sumu neměnila a resorty musí ve svých pokladnách na dohodnuté navýšení najít ještě dodatečně peníze. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že kabinet chce svůj návrh rozpočtu schválit v pondělí 26. ledna.

Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory

Závod Tesly v Grünheide
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.

Firma podle Handelsblattu za období zhruba dvou let zrušila 1700 pracovních pozic. Aktuálně v její gigafactory pracuje 10 703 lidí, vyplynulo z rešerší listu.

Šéf Tesly hovořil o nutnosti rušení pracovních míst v dubnu 2024, ale ne v takovém rozsahu. Uvedl tehdy, že se bude celosvětově muset seškrtat přes deset procent pozic, přičemž na Grünheide jich mělo připadnout asi 400.

vozy BYD

Spočítáno. Musk se smál první, BYD se mu nyní směje z pozice prvního

Zprávy z firem

Čínský automobilový gigant BYD v pátek sesadil amerického rivala Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Tento milník završuje mimořádný vzestup společnosti BYD, kterou generální ředitel Tesly Elon Musk kdysi veřejně zesměšnil, připomíná server CNBC. V rozhovoru pro Bloomberg v roce 2011 se tehdy smál jejím produktům a odmítal ji jako vážného konkurenta.

nst

Přečíst článek

Výkyvy jsou normální, hlásí podnik

„V porovnání s rokem 2024 nedošlo k žádnému významnému propouštění mezi stálými zaměstnanci. Žádné takové propouštění se ani neplánuje,“ uvedl mluvčí podniku. „Jistota zaměstnání v gigafactory zůstává zaručena,“ dodal. Výkyvy v celkovém počtu zaměstnanců, včetně dočasných pracovníků, jsou podle něj v tomto rozsahu naprosto normální.

Závod v Grünheide je jedinou evropskou továrnou Tesly. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022. Firma vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji čínský rival BYD.

