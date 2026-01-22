Zlato překonalo další rekord. Jeho cena se přehoupla přes sto tisíc
Cena zlata poprvé překonala hranici 4900 dolarů, tedy 101 200 korun, za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato přispívá geopolitické napětí, oslabení amerického dolaru a očekávaní snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed). Na nové rekordy stouply i ceny stříbra a platiny, napsala agentura Reuters.
Cena zlata k okamžitému dodání se kolem 19:00 středoevropského času dostala až nad 4907 dolarů za troyskou unci. Ve srovnání s předchozím dnem si tak připisovala 1,6 procenta.
Americký dolar dnes na trhu oslabuje, vůči koši měn klesá o 0,4 procenta. To zvyšuje atraktivitu zlata, jehož cena je stanovena v dolarech, pro neamerické investory.
Geopolitické napětí, obecně slabý dolar a očekávání, že Fed letos uvolní měnovou politiku, patří mezi hlavní faktory, které stále podporují poptávku po zlatě, upozornil viceprezident a hlavní analytik pro kovy ve společnosti Zaner Metals Peter Grant.
Nejnovější údaje o inflaci měřené indexem výdajů na osobní spotřebu (PCE), což je preferovaný ukazatel Fedu, ukázaly na pokračující solidní růst spotřebitelských výdajů. Potvrdily tak, že americká ekonomika zůstává na trajektorii silného růstu.
Trhy očekávají, že Fed ve druhé polovině roku sníží dvakrát úrokové sazby, a to vždy o čtvrt procentního bodu. To zvyšuje atraktivitu zlata.
Na nové rekordy stouply i stříbro a platina. Cena stříbra s okamžitým dodáním stoupla až na 96,51 USD za unci a platiny na 2583,21 dolarů za unci.