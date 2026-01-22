Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Zlato překonalo další rekord. Jeho cena se přehoupla přes sto tisíc

Zlato překonalo další rekord. Jeho cena se přehoupla přes sto tisíc

Zlato nadále roste
Pixabay
ČTK
ČTK

Cena zlata poprvé překonala hranici 4900 dolarů, tedy 101 200 korun, za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato přispívá geopolitické napětí, oslabení amerického dolaru a očekávaní snížení úrokových sazeb centrální bankou USA (Fed). Na nové rekordy stouply i ceny stříbra a platiny, napsala agentura Reuters.

Cena zlata k okamžitému dodání se kolem 19:00 středoevropského času dostala až nad 4907 dolarů za troyskou unci. Ve srovnání s předchozím dnem si tak připisovala 1,6 procenta.

Americký dolar dnes na trhu oslabuje, vůči koši měn klesá o 0,4 procenta. To zvyšuje atraktivitu zlata, jehož cena je stanovena v dolarech, pro neamerické investory.

Geopolitické napětí, obecně slabý dolar a očekávání, že Fed letos uvolní měnovou politiku, patří mezi hlavní faktory, které stále podporují poptávku po zlatě, upozornil viceprezident a hlavní analytik pro kovy ve společnosti Zaner Metals Peter Grant.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump uvedl, že v rámci dohody s NATO zajistil Spojeným státům úplný a trvalý přístup ke Grónsku. Šéf NATO zároveň zdůraznil, že spojenci budou muset posílit svůj závazek k bezpečnosti Arktidy, aby odrazili hrozby od Ruska a Číny. Detaily případné dohody však zůstávají nejasné a Dánsko trvá na tom, že jeho svrchovanost nad ostrovem není předmětem jednání.

Nejnovější údaje o inflaci měřené indexem výdajů na osobní spotřebu (PCE), což je preferovaný ukazatel Fedu, ukázaly na pokračující solidní růst spotřebitelských výdajů. Potvrdily tak, že americká ekonomika zůstává na trajektorii silného růstu.

Trhy očekávají, že Fed ve druhé polovině roku sníží dvakrát úrokové sazby, a to vždy o čtvrt procentního bodu. To zvyšuje atraktivitu zlata.

Na nové rekordy stouply i stříbro a platina. Cena stříbra s okamžitým dodáním stoupla až na 96,51 USD za unci a platiny na 2583,21 dolarů za unci.

Související

Zlato a stříbro
Aktualizováno

Zlato nepolevuje. Jeho cena se dostala na novou rekordní úroveň, posiluje i stříbro

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Krevní testy řízené AI. Čuprův startup Macromo chce změnit prevenci

Čuprův start-up Macromo začal testovat krev s pomocí umělé inteligence
iStock
ČTK
ČTK

Start-up Macromo, který loni koupil miliardář Tomáš Čupr, začal nabízet krevní testy s využitím umělé inteligence. Zatímco běžný test sleduje okolo 20 krevních markerů, což je měřitelný indikátor určitého biologického stavu nebo podmínek, test od Macroma jich hodnotí 56.

Výsledek krevního testu a s ním personalizovaná doporučení, která mají pomoci v prevenci zdraví, dostane uživatel do mobilní aplikace. Ta mu dá doporučení pro úpravu stravy a životního stylu. Za personalizovanými doporučeními stojí podle společnosti podpora AI agenta, který Macromo vyvinulo ve spolupráci s lékaři a bioinformatiky s investiční podporou zakladatele Rohlíku.

Jedním z důvodů, proč lidé v Česku často zanedbávají prevenci, je podle firmy dlouhá čekací doba na vyšetření. Macromo tvrdí, že celý proces preventivní diagnostiky maximálně zjednodušuje. Uživatel si v aplikaci vybere termín, čas a jedno z více než 120 odběrných míst po celé republice a tam si nechá odebrat krevní vzorek. Výsledek mu dorazí do mobilního telefonu.

Nejde o náhradu lékařů

„Nenahrazujeme lékaře, ale usilujeme o obecné zdraví populace navrhováním preventivních kroků. Chceme dát jasné a personalizované odpovědi jaké látky vám v těle chybí, co můžete změnit a jaké doplňky stravy vám mohou pomoci. Samotný krevní test je jen prvním krokem, klíčová jsou doporučení, jak dál v prevenci vlastního zdraví,“ uvedla spoluzakladatelka start-upu Eva Kuttichová.

Stanislav Šulc: Co bude Babiš nebo Trump dělat, až o práci přijdou naši lidi?

Názory

Umělá inteligence je příjemný společník. Škoda, že nám již zanedlouho sebere většinu práce. A spása v podobě nových povolání rozhodně nepřijde tak brzy, jak všichni doufají. Svět čekají pohyby, proti kterým jsou půtky o Grónsko nebo takzvaná migrační krize v podstatě banální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ambicí start-upu je propojit všechna zdravotní data, která dnes lidé běžně mají, od krevních testů přes lékařské zprávy až po data z chytrých hodinek, a soustředit je na jediné místo s doporučeními do mobilního telefonu.

Český start-up Macromo poskytuje DNA testy, krevní testy a testy střevního mikrobiomu s výsledky v aplikaci. V roce 2025 do Macroma vstoupil investiční fond TCF Capital, za kterým stojí zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr. V portfoliu fondu se nachází také internetová lékárna Pilulka.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Tomáš Čupr na konferenci Singularity Czech Republic

Tomáš Čupr: Zlomový vynález pro obchod byl čarový kód. Teď procházíme další změnou

Leaders

tzv

Přečíst článek

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

„Dokumenty jsou takřka hotové, takřka, a to je hlavní,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že nyní je to Rusko, kdo musí být ochotné válku ukončit.

„Evropa nedokáže jednat sama“

Zelenskyj v projevu ostře kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že už loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl na úvod svého vystoupení. Mimo jiné se pozastavil nad tím, že Evropa není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ve válce pokračovat. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ řekl dnes Zelenskyj.

Evropě vytknul také to, že neumí využít zmrazené ruské fondy na podporu země, která se brání ruské invazi. Uvedl mimo jiné, že místo akcí vede Evropa debaty. „Evropa miluje diskuze,“ řekl.

Zelenskyj rovněž prohlásil, že Rusko může nadále sestavovat balistické rakety používané při útocích proti Ukrajině díky dodávkám důležitých dílů, a to nejen z Číny, ale také z Evropy, Spojených států či Tchaj-wanu. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ kritizoval Zelenskyj postoj západních zemí.

Dnešní schůzku s Trumpem nicméně zhodnotil jako pozitivní a velice důležitou. Bavili se podle něj mimo jiné o bezpečnostních zárukách, které Kyjev požaduje, aby Rusko po případném uzavření míru znovu nezaútočilo.

Ukrajina podle svého prezidenta potřebuje „velmi silné“ Spojené státy, aby se jí podařilo dosáhnout míru s Ruskem. „Myslím, že máme před sebou poslední míli, která je velice obtížná,“ prohlásil o vyjednáváních.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

Jak zvládnou úředníci vládu s Babišem, Okamurou a Motoristy? Jak se s ní popasují ti, na nichž stojí výkon státní správy a hospodaření s rozpočtem (a těch klíčových je ve skutečnosti několik set)? Loajalita ke státu, nebo kariéra a přizpůsobení se současným ministrům? To jsou složitá a nejednoznačná dilemata. Na ministerstvech dnes panuje zvláštní druh ticha — ne klid, ale čekání. Někteří to vydrží, jiní odejdou. Rozumné změny jsou v pořádku, rozbourání všeho by byla jen hloupá destrukce.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zelenskyj dále řekl, že světový řád je založen na činech. „A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil závěrem svého vystoupení.

O nezbytné ochotě jednat hovořil Zelenskyj také v souvislosti s Íránem, kde tamní režim krvavě potlačil protivládní demonstrace. „Svět dostatečně nepomohl íránskému lidu,“ upozornil. Pokud režim v Íránu přežije, bude to podle Zelenského jen povzbuzením pro další tyrany, že mohou bez obav zabíjet tisíce lidí.

Související

Doporučujeme