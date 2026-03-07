Boeing míří na jednu z největších zakázek v historii. Čína může koupit až 500 letadel
Americký výrobce letadel Boeing je blízko dokončení jedné z největších zakázek ve své historii. Objednávka až na 500 letadel 737 MAX by měla být oznámena při první státní návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně od roku 2017. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg.
Obě strany také jednají o nákupu letadel s dvěma uličkami, včetně zhruba 100 letounů Boeing 787 Dreamliner a 777x. Dohoda o nákupu těchto letadel by ale měla být oznámená až později.
Jednání prezidentů
Letadla budou mít významnou úlohu při jednání o obchodní dohodě mezi Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Americký prezident by měl být v Číně na návštěvě od 31. března do 2. dubna. Očekává se, že čínský prezident letos přijede na návštěvu do Washingtonu. Dva informované zdroje ale varovaly, že cesta amerického prezidenta by také mohla být odložena kvůli pokračující válce s Íránem, což by ohrozilo i objednávku letadel.
Pokud se dohoda uskuteční, završí roky jednání mezi Boeingem a čínskými leteckými společnostmi. Zdůrazní také, jak se zájmy prezidentovy obchodní agendy často překrývají se zájmy Boeingu, který je největším americkým vývozcem.
Čínské letecké společnosti potřebují letadla západní výroby, aby mohly realizovat své růstové plány. Snaží se také zajistit si nové dodávky v době, kdy je na trhu kvůli omezené výrobě nedostatek letadel.
Boeing měl na konci února jen 134 nevyřízených objednávek na letadla z Číny. Společnost měla také 875 objednávek od neidentifikovaných zákazníků, což je kategorie, která někdy zakrývá neoznámené obchody s čínskými zákazníky, upozornil Bloomberg.
