Panika na trzích je největší od pandemie. A třetí nejvyšší v moderní historii

Oznámení extrémně vysokých a téměř plošných cel ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa rozkolísala trhy mimořádným způsobem. Některé akciové trhy se již dostaly do „medvědího trhu“, tedy oproti maximům klesly v krátké době o 20 a více procent. Po čtyřech dnech propad sice trhy začaly mírně růst, vyhráno ale investoři téměř jistě nemají. Naznačuje to index volatility VIX, kterému se přezdívá index strachu. Ten se v posledních dnech dostal na úroveň, kde naposledy byl na začátku pandemie.

Rozkolísanost trhů nejlépe zachycuje událost, k níž došlo v pondělí krátce po otevření amerických trhů. Agentura Bloomberg poměrně barvitě zachycuje příběh, který se odehrál v kancelářích profesionálních brokerů. Krátce po desáté, kdy burzy otevřely s brutálním propadem způsobeném víkendovými obchody. Pak se ale objevil post na sociálních sítích, že podle blízkého Trumpova ekonomického poradce Kevina Hasseta americký prezident zvažuje odklad platnost cel o 90 dní.

Trvalo pouhých sedm minut a trhy zaplavila euforie. Během těch sedmi minut horečné nákupy dodaly na americké burzy likviditu ve výši dvou a půl bilionu dolarů a zdálo se, že se optimismus opět vrací.

Jenomže pak Bílý dům oznámil, že se jednalo o lživý příspěvek. A brokeři propadli panice a došlo k dalšímu enormnímu výprodeji. Celý příběh trval 15 minut.

Index strachu roste

Rozkolísanost trhů je reakcí na celou řadu neznámých a nepředvídatelnost budoucních kroků nejen Donalda Trumpa, ale nyní již také dalších aktérů, zejména Číny, Íránu a Evropské unie. Americký prezident programem America First dostal svět na pokraj obchodní války, což je pro investory doslova noční můra.

Z běžně používaných dat to pak nejlépe vystihují dva indexy. První se jmenuje VIX a od roku 1989 jeho tvůrci zachycují právě volatilitu na trzích, konkrétně pak indexu S&P 500. Tento index se v průběhu posledních 48 hodin jednou přiblížil dokonce hodnotě 59 bodů. To je přitom hodnota, kterou tento index dosáhl jen při dvou předchozích událostech – při pádu investiční banky Lehman Brothers, který způsobil celosvětovou hospodářskou krizi v roce 2008 (VIX vyšplhal až k 80 bodům), a pak na začátku pandemie v březnu 2020, kdy svět netušil, jak se bude pandemie vyvíjet (VIX těsně pod 70 body).

Posléze sice index klesl na úroveň kolem 45 a nyní se pohybuje na úrovni 42-43 bodů, i tyto hodnoty jsou ale nejvyšší od prvotního šoku v roce 2020. A podle odborníků se tak zvýšené volatility trhů jen tak nezbavíme.

Točí se víc peněz

Právě to potvrzuje i druhý index, který zachycuje aktuální děs investorů. Má zkratku VVIX a je to pro běžné investory spíše kuriozita – ukazuje totiž volatilitu právě na indexu VIX. Tedy volatilitu na indexu volatility. A také ten v posledních dnech výrazně roste a opět se blíží hodnotám pandemických let.

Co je pak poměrně podstatný rozdíl proti předchozím krizím akciových trhů v roce 2008 a 2020, je hodnota aktiv. Podle studie PwC dosáhla hodnota jmění pod správou největších investičních společností na začátku roku 2025 částky 145,4 bilionu dolarů. V roce 2020 to přitom bylo „jen“ 111 bilionu.

Také nejslavnější indexy jako S&P 500 či Nasdaq a Dow Jones jsou oproti předchozím krizím výrazně výše. Míra paniky a její dopad tak může být daleko drtivější než dříve. Jak ostatně naznačuje 15minutový příběh ze začátku obchodování v tomto týdnu.

