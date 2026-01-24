„USA jsou řízeny jako cirkus“. Bílý dům zveřejnil AI snímek Trumpa s tučňákem a grónskou vlajkou
Bílý dům na sociální síti X zveřejnil umělou inteligencí vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.
Příspěvek, na němž Trump v černém kabátu prochází hornatou zasněženou krajinou s tučňákem držícím americkou vlajku a na němž je v dáli zapíchnutá vlajka Grónska, Bílý dům opatřil popiskem „přijmi tučňáka“. Redakce serveru Newsweek se obrátila na Bílý dům s žádostí o komentář.
Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7— The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026
Bývalý kanadský ministr pro imigraci a národní obranu Jason Kenney na příspěvek reagoval slovy, že ve stejném týdnu, kdy si Trump opakovaně spletl Grónsko s Islandem, si teď jeho tým plete Antarktidu s Grónskem, jelikož tučňáci žijí na jižní, nikoliv severní polokouli. „Nejmocnější země světa je řízená jako cirkus,“ dodal Kenney.
„V Grónsku tučňáci nejsou. Všichni tučňáci žijí na jižní polokouli, s výjimkou jednoho druhu z Galapág. Možná jste neměli tak rychle rozložit ministerstvo školství,“ uvedl účet Patriot Takes, který má na X přes 460 tisíc sledujících.
„Trapný projev ignorantství“
„Trump chce znovu potvrdit, že je naprostý idiot. V Grónsku tučňáci nejsou a Trump nemá žádné právo ani na Grónsko, ani na tučňáky. Je tohle opravdu od Bílého domu? Pak je Bílý dům jen trapný projev ignorantství,“ reagoval švédský ekonom Anders Äslund.
Trump wants to reconfirm once again that he is a complete idiot. Greenland harbors no penguins &— Anders Åslund (@anders_aslund) January 23, 2026
Trump has no right to either Greenland or penguins.
Is this really the white House?
Then the White House is an ignorant joke. https://t.co/H57mfOnGUv
To, že tučňáci v Arktidě nežijí, dobře vědí fanoušci fiktivního českého génia Járy Cimrmana. V jedné ze scén hry Dobytí severního pólu totiž „potah“ Varel Frištenský postřelí dalšího člena výpravy, pomocného učitele Václava Poustku, který se pro pobavení kolegů převlékne za obřího tučňáka. „... prosím tě, tučňák přece žije jenom na jižním pólu, tady se vůbec nevyskytuje! Dyť jsme to probírali. To mohla bejt taková legrace. Já mám po náladě,“ stěžuje si Poustka v podání Zdeňka Svěráka.
Trump opakovaně hovoří o nezbytnosti získat Grónsko, které je poloautonomním územím Dánského království, pro bezpečnost USA, ve středu se ale s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámci dohody o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti. Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska zdůrazňují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.