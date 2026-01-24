Nový magazín právě vychází!

„Nesmíme být naivní." Šéf Bundesbank vyzývá k tvrdšímu postupu vůči Číně

Joachim Nagel
ČTK
nst
nst

Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.

Čína podle Nagela zůstává pro evropské firmy významným exportním trhem a důležitým zdrojem spotřebního zboží, vlády však nesmějí být při ochraně strategických sektorů „naivní“. Zvláštní pozornost by měla směřovat například k automobilovému průmyslu. „Než se některé z našich klíčových odvětví stanou obětí agresivní průmyslové politiky, musíme je účinněji chránit,“ uvedl Nagel.

Jako příklad rostoucí zranitelnosti Evropy zmínil loňské omezení vývozu magnetů ze vzácných zemin z Číny, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů i obranný průmysl. Tento krok podle něj podtrhl závislost Evropy v prostředí zhoršující se geopolitické situace.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

„Trumpova obchodní opatření poškozují všechny“

Nagel se vyjádřil i k obchodní politice Spojených států. Hrozby prezidenta Donalda Trumpa zavést nová cla na evropské země, které byly později staženy, podle něj znovu ukázaly nutnost posílení ekonomických základů Evropy. Trumpova obchodní opatření podle Nagela poškozují všechny strany, největší dopad však mají na americké spotřebitele.

Dopady cel na německou ekonomiku zatím nelze přesně vyčíslit. Podle Nagela ale Německo není v tak špatné kondici, jak se často prezentuje. Upozornil, že některá hospodářská opatření potřebují čas, aby se jejich účinky plně projevily.

Pozitivně hodnotí také plány německé vlády na vyšší investice do infrastruktury a obrany, stejně jako snahy o omezení byrokracie a podporu digitalizace. Klíčové podle něj nyní bude jejich praktické provedení, podle kterého bude vláda hodnocena.

Americký prezident Donald Trump

Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“

Politika

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.

ČTK

Přečíst článek

Krok zpět

Nagel označil rozhodnutí Evropského parlamentu pozdržet ratifikaci obchodní dohody se zeměmi Jižní Ameriky za krok zpět. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že dohoda Mercosur (jihoamerické obchodní uskupení sdružující mimo jiné Brazílii, Argentinu, Uruguay a Paraguay) bude nakonec schválena. Podle něj by přínos znamenalo už její částečné či prozatímní uplatnění, které by představovalo významný posun.

Na dotaz ohledně případné ambice stát se nástupcem Christine Lagardeové v čele ECB Nagel uvedl, že otázka nyní není aktuální. Zároveň dodal, že v zásadě by měli být kandidáty všichni členové Rady guvernérů ECB.

Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.

„Pokud si guvernér Carney myslí, že z Kanady udělá překladiště pro Čínu, odkud se budou zboží a produkty posílat do Spojených států, tak se šeredně mýlí. Čína by Kanadu převálcovala a doslova schramstla, včetně zničení jejích podniků, společenské struktury i celkového způsobu života,“ uvedl Trump. „Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena stoprocentním clem na veškeré kanadské zboží a produkty dovážené do USA,“ dodal šéf Bílého domu.

Carney v polovině ledna navštívil Peking, kde oznámil, že Kanada a Čína budují nové strategické partnerství, které může mít při využití silných stránek obou zemí historický přínos pro obě strany. Kanada se snaží posílit vztahy s druhou největší ekonomikou světa poté, co Trump uvalil cla na některé kanadské zboží a navrhl, aby se tento dávný spojenec stal 51. státem USA. Také Čína, kterou citelně zasáhla Trumpova cla po jeho loňském návratu do Bílého domu, má zájem o spolupráci s Kanadou, členskou zemí skupiny G7, která byla tradičně ve sféře vlivu Spojených států.

Kanadský premiér Mark Carney

Karel Pučelík: Buď jste u stolu, nebo na talíři. Proč by Babiš s Macinkou měli poslouchat Carneyho?

Politika

Kanada na nic nečeká. Investuje do energetiky, bezpečnosti a odolnosti, jedná, hledá nové přátele. V novém mezinárodním systému nelze čekat na drobky, které spadnou z velmocenského stolu. Podřízená pozice není důstojná, a v konečném důsledku se ani nevyplatí. Mohl by to někdo říct Babišovi a Macinkovi?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Diplomatické napětí

Trumpovo nejnovější vyjádření přichází na pozadí zvýšeného diplomatického napětí mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek Trump oznámil, že stáhl své pozvání Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru. Oznámení předcházel Carneyho úterní projev na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu, kde kanadský premiér hovořil o „éře rivality velmocí“ a řekl, že menší země se musí semknout, přičemž odkazoval na esej Václava Havla Moc bezmocných. Trump následující den ve svém projevu označil Kanadu za nevděčnou.

Za „guvernéra“ Trump označoval také bývalého kanadského premiéra Justina Trudeaua a v novém příspěvku takto pojmenoval i jeho nástupce Carneyho. Mluvčí Bílého domu dříve použití slova guvernér místo premiér v tomto kontextu vysvětlila tím, že by se podle Trumpovy administrativy Kanada měla stát 51. státem USA.

Mauricius bez filtrů: co se děje pod hladinou i mimo resorty

Mauricius
TMR, užito se svolením
nst
nst

Mauricius je často prezentován jako plážová destinace. Při delším pobytu ale vyjde najevo, že jeho skutečný charakter se odehrává na moři, pod hladinou a v každodenním rytmu ostrova.

Na Mauriciu je oceán všudypřítomný. Určuje počasí, pohyb lidí i to, jakým směrem se cestovatelé vydávají. Ať už člověk přijíždí v letní nebo zimní sezóně, brzy zjistí, že právě moře je hlavním pojítkem většiny zážitků na ostrově

Mauricius nemá čtyři roční období v evropském smyslu slova. Místo toho se střídají dvě sezóny, které zásadně ovlivňují způsob, jakým se ostrov využívá. V letních měsících, od prosince do dubna, se teploty běžně pohybují kolem 30 °C. Oceán je teplý a klidný, což přirozeně přitahuje potápěče a šnorchlaře. Mořský život je aktivní a viditelnost pod hladinou bývá velmi dobrá. V tomto období je ale potřeba počítat s vyšší vlhkostí a výjimečně i s cyklony, zejména kolem února.

16 fotografií v galerii

Zimní sezóna, trvající zhruba od května do října, přináší nižší teploty a stabilnější počasí. Pasátové větry jsou znatelné především na jihu a západě ostrova, kde se soustřeďují surfaři a kitesurfaři. a právě v těchto měsících se podél pobřeží objevují migrující velryby.

Korálové útesy jako přirozená hranice

Při pohledu z pláže je snadné přehlédnout, jak zásadní roli hraje korálový pás obepínající většinu ostrova. Útesy fungují jako přirozená bariéra, která zklidňuje oceán a vytváří laguny s mělkou vodou

Právě zde se odehrává většina každodenních mořských aktivit. V lagunách se pohybují malé ryby, korýši i želvy a není nutné se vydávat daleko od břehu, aby měl člověk možnost pozorovat podmořský život.

Coin de Mire: severní vody

Sever ostrova patří mezi oblasti, kde se potápění soustřeďuje dlouhodobě. Lokalita Coin de Mire je známá především dobrou viditelností a relativně zachovalými korálovými strukturami. Pod hladinou se zde běžně objevují hejna tropických ryb, želvy a občas i větší druhy. Pro potápěče je to místo, kde se dá strávit několik ponorů bez nutnosti dlouhých přejezdů nebo náročné logistiky.

Abu Dhabí

Slabý dolar zlevňuje Čechům zahraniční nemovitosti. Klidně i o milion

Reality

Výrazné oslabení amerického dolaru v posledních týdnech a měsících otevírá nové investiční příležitosti pro české kupce zahraničních nemovitostí. Nemovitosti v USA, Dubaji, na Mauriciu a v dalších zemích, kde se obchoduje v dolarech nebo měnách, které jsou na americký dolar navázané, se nyní Čechům reálně zlevňují.

nst

Přečíst článek

Ranní hodiny v zátoce Tamarin

Zátoka Tamarin ožívá brzy ráno. Lodě vyrážejí ještě před východem slunce a míří k místům, kde se pravidelně objevují delfíni. Setkání s nimi není výjimečné, ale zároveň nepůsobí jako inscenovaná atrakce – spíš jako krátký moment pozorování v jejich přirozeném prostředí.

  • Přímý let z Prahy trvá přibližně 10–11 hodin. Při letech s jedním přestupem je celková doba cesty obvykle 13–15 hodin
  • Pro pobyty do 90 dnů není vyžadováno vízum. Časový posun je +3 hodiny oproti středoevropskému času (v zimě +4)
  • Mauricius nabízí stabilní klima po celý rok – teplejší období (prosinec–duben) je vhodné pro mořské aktivity, chladnější měsíce (květen–říjen) pro aktivní pobyt

V období od července do října se pozornost přesouvá dál od pobřeží. Migrující keporkaci se zde objevují pravidelně a často se přiblíží natolik, že jsou viditelní i z pevniny.

Le Morne a vlna One Eye

Na jižním cípu ostrova, v oblasti Le Morne, se charakter oceánu výrazně mění. Vítr je silnější a vlny pravidelnější. Vlna One Eye patří k místům, která mají respekt i mezi zkušenými surfaři.

Není určena pro každého a vyžaduje znalost místních podmínek. I pro ty, kteří na prkno nevstoupí, je ale zajímavé sledovat, jak se zde setkává přírodní síla oceánu s lidskou dovedností.

Mezi mořem a vnitrozemím

Mauricius není jednostrannou destinací. Stačí se vzdálit od pobřeží a krajina se rychle mění. Zelené kopce, čajové plantáže a pěší trasy v národních parcích nabízejí jiný pohled na ostrov než ten z pláže.

Kulturní život se odráží v menších festivalech, trzích a každodenním provozu měst. Události jako Mauritius Kreol Festival nebo oslavy čínského nového roku dávají nahlédnout do složení místní společnosti, které je výsledkem dlouhé historie migrace.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

