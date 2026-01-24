„Nesmíme být naivní.“ Šéf Bundesbank vyzývá k tvrdšímu postupu vůči Číně
Evropa musí posílit ochranu svých klíčových průmyslových odvětví před konkurencí z Číny a jasně vymezit hranice, které Peking nesmí překročit. V rozhovoru pro deník Tagesspiegel, který cituje agentura Bloomberg, to uvedl prezident německé centrální banky Bundesbank Joachim Nagel, který je zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky.
Čína podle Nagela zůstává pro evropské firmy významným exportním trhem a důležitým zdrojem spotřebního zboží, vlády však nesmějí být při ochraně strategických sektorů „naivní“. Zvláštní pozornost by měla směřovat například k automobilovému průmyslu. „Než se některé z našich klíčových odvětví stanou obětí agresivní průmyslové politiky, musíme je účinněji chránit,“ uvedl Nagel.
Jako příklad rostoucí zranitelnosti Evropy zmínil loňské omezení vývozu magnetů ze vzácných zemin z Číny, které jsou klíčové pro výrobu elektromobilů i obranný průmysl. Tento krok podle něj podtrhl závislost Evropy v prostředí zhoršující se geopolitické situace.
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.
Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič
Money
Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.
„Trumpova obchodní opatření poškozují všechny“
Nagel se vyjádřil i k obchodní politice Spojených států. Hrozby prezidenta Donalda Trumpa zavést nová cla na evropské země, které byly později staženy, podle něj znovu ukázaly nutnost posílení ekonomických základů Evropy. Trumpova obchodní opatření podle Nagela poškozují všechny strany, největší dopad však mají na americké spotřebitele.
Dopady cel na německou ekonomiku zatím nelze přesně vyčíslit. Podle Nagela ale Německo není v tak špatné kondici, jak se často prezentuje. Upozornil, že některá hospodářská opatření potřebují čas, aby se jejich účinky plně projevily.
Pozitivně hodnotí také plány německé vlády na vyšší investice do infrastruktury a obrany, stejně jako snahy o omezení byrokracie a podporu digitalizace. Klíčové podle něj nyní bude jejich praktické provedení, podle kterého bude vláda hodnocena.
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.
Trump hrozí Kanadě stoprocentními cly kvůli Číně. Premiéra Carneyho označil za „guvernéra“
Politika
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za „guvernéra“.
Krok zpět
Nagel označil rozhodnutí Evropského parlamentu pozdržet ratifikaci obchodní dohody se zeměmi Jižní Ameriky za krok zpět. Zároveň ale vyjádřil přesvědčení, že dohoda Mercosur (jihoamerické obchodní uskupení sdružující mimo jiné Brazílii, Argentinu, Uruguay a Paraguay) bude nakonec schválena. Podle něj by přínos znamenalo už její částečné či prozatímní uplatnění, které by představovalo významný posun.
Na dotaz ohledně případné ambice stát se nástupcem Christine Lagardeové v čele ECB Nagel uvedl, že otázka nyní není aktuální. Zároveň dodal, že v zásadě by měli být kandidáty všichni členové Rady guvernérů ECB.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.