Cla, konflikty a nervozita. Investoři opouštějí akcie i přes dobré výsledky
Firmy z indexu S&P 500 letos ve velkém překonávají očekávání analytiků – ať už jde o zisky, nebo tržby. Logicky by se dalo čekat, že jejich akcie po zveřejnění výsledků porostou. Jenže často se děje pravý opak. Investoři se totiž nedívají zpět, ale dopředu. A výhled je momentálně plný otazníků.
Právě končící výsledková sezóna přinesla zvláštní paradox. Mnohé firmy doručily velmi solidní, někdy i mimořádně silná čísla. Přesto trh u řady titulů reagoval poklesem. Důvodem jsou vysoká očekávání, geopolitické napětí, obchodní spory, přesuny kapitálu i obavy z technologické disrupce.
Investoři přepínají do „risk off“
Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška hraje klíčovou roli aktuální nálada na trzích. Tu v posledních dnech výrazně ovlivnilo rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, který zablokoval nouzová cla prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům však vzápětí oznámil plošné globální clo a jeho navýšení. „Hlavním dopadem aktuální situace je narůstající nejistota v globálním byznysu a mezinárodním obchodě,“ říká Míšek. Soud sice podle něj oslabil prezidentovu vyjednávací pozici, nezbavil ho však možnosti využívat obchodní tarify jako nástroj politického tlaku.
Investoři zároveň sledují geopolitická rizika, například možnost eskalace konfliktu na Blízkém východě. Uzavření Hormuzského průlivu by v krajním případě znamenalo nabídkový šok na ropném trhu.
„Současnou situaci bych označil za mimořádně nepřehlednou. Investoři proto volí risk off. Stahují kapitál z akcií a sledujeme rotaci do komodit,“ dodává Míšek.
Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
Právní mozky miliardových transakcí: kdo radí a pomáhá CSG, PPF a KKCG?
Money
Tři klíčové české miliardářské skupiny, CSG Michala Strnada, KKCG Karla Komárka a PPF Renáty Kellnerové neměly v uplynulých měsících nouzi o zajímavé byznysové novinky. S růstem jim pomáhali tradiční „právní dealmakeři“ na trhu, kteří tak pokryli výjimečné mandáty od zbrojního průmyslu přes loterie až po e-commerce, shrnuje ve svém pravidelném právním souhrnu Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.
Od technologií k hodnotovým titulům
Podle analytika XTB Tomáše Cverny je vývoj indexu S&P 500 výrazně ovlivněn výprodejem technologických akcií. Investoři se vracejí spíše k hodnotovým titulům.
Důvodem jsou především obavy z budoucího vývoje kapitálových nákladů. Vysoké investice s nejistou návratností drží investory v napětí a komentáře k výhledům často zastíní dobré výsledky za uplynulé kvartály.
Trh si klade jednoduchou otázku: kolik budou stát investice do umělé inteligence, datacenter a infrastruktury – a kdy se skutečně vrátí? Pokud je odpověď nejasná, přichází opatrnost.
Vysoká očekávání, malý prostor pro chybu
Analytik Portu Lukáš Raška upozorňuje, že nejde o jeden faktor, ale o kombinaci vlivů. Po silném růstu jsou trhy citlivější, valuace mnoha titulů napjaté a investoři opatrnější kvůli makroekonomickým rizikům.
V takovém prostředí podle Rašky stačí i drobné zklamání ve výhledu a přichází výběr zisků. Firmám už nestačí „jen“ překonat odhady. Musejí přesvědčivě ukázat, že růst bude pokračovat. Pokud management signalizuje zpomalení poptávky, tlak na marže nebo vyšší investice, reakce bývá negativní.
„Dobré zprávy jsou často v ceně započítané dopředu. Samotné překonání odhadů už nestačí,“ dodává Raška.
Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Umělá inteligence mění hru. A investoři vidí černě
Trhy
Akcie velkých softwarových firem padají o desítky procent. Strach z dopadu AI na jejich marže je silný. Fundamenty firem však zůstávají stabilní, zatím. Přeceňuje trh trh budoucí rizika? „Trh dnes u řady softwarových, někdy i velkých a zavedených firem, oceňuje velmi černé scénáře. Právě v těchto okamžicích lze na trhu nalézt vyšší množství investičních příležitostí,“ říká analytik BHS Timur Barotov.
Do hry vstupuje i strach z AI
Dalším faktorem jsou obavy z nástupu agentní umělé inteligence. Podle Míška má agentic AI v roce 2026 vstoupit do fáze prudké akcelerace a zásadně narušit přibližně 700miliardový trh aplikačního softwaru.
Rychle roste počet nástrojů pro vývoj autonomních AI agentů, zrychluje se vývoj softwaru a rozšiřuje se okruh vývojářů. Tlak na tradiční softwarové firmy sílí – jejich produkty mohou být postupně přepisovány nebo nahrazovány právě AI agenty.
Výsledková sezóna tak ukazuje jedno: dobrá minulost už investorům nestačí. Rozhodující je to, jak firmy obstojí v nejisté budoucnosti.