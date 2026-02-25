Ve Španělsku se prodávají byty s neplatiči, s téměř poloviční slevou
Španělsko chtělo ochránit nájemníky před krizí. Místo uklidnění trhu ale vznikl nový fenomén: byty se prodávají i s neplatiči uvnitř a majitelé počítají ztráty. Zákaz vystěhování, který měl být dočasný, dnes zásadně přepisuje pravidla tamního realitního trhu.
Španělská bytová krize vstupuje do další fáze. Vláda premiéra Pedro Sáncheze znovu prodlužuje takzvaný „sociální štít“, který od pandemie brání vystěhování zranitelných nájemníků. Opatření mělo být původně dočasné, nyní však trvá několik let a stále více polarizuje trh, píše server agentury Bloomberg.
Kritici tvrdí, že zákaz vystěhování bez současného navýšení bytové výstavby vytvořil nebezpečnou nerovnováhu. Část nájemníků přestává platit, soudy jsou zahlcené a malí vlastníci nemovitostí čelí rostoucím finančním ztrátám.
Nový segment trhu: byty s nelegálními obyvateli
Nejviditelnějším symbolem napětí je vznik nového realitního segmentu. Největší španělský portál Idealista začal systematicky nabízet obsazené nemovitosti. Byty, kde žijí neplatící nájemníci či squatteři. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 bylo takto nabízeno přibližně 24 tisíc nemovitostí, což představuje zhruba tři procenta všech inzerovaných bytů. Tyto byty nelze standardně financovat hypotékou ani navštívit před koupí. Sleva proto může dosahovat až 40 procent. V Madridu se však kvůli akutnímu nedostatku bydlení slevy postupně snižují.
Současná situace je důsledkem strukturálních problémů. Po finanční krizi v roce 2008 zatížilo španělský bankovní sektor až 200 miliard eur špatných úvěrů. Následoval kolaps části bank a prudké omezení výstavby. Od roku 2022 je Španělsko nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou eurozóny, zároveň však čelí silné migraci a růstu populace. Nabídka bydlení zůstává omezená, což tlačí ceny nájmů vzhůru. V některých městech přesahují měsíční náklady na nájem polovinu minimální mzdy.
Ekonomové upozorňují, že kombinace vysoké poptávky a administrativních omezení nabídky vede k dalšímu napětí.
Dopad na malé vlastníky
Krize nezasahuje pouze institucionální investory, ale především drobné vlastníky. Řada z nich zdědila nemovitosti zatížené hypotékou a nyní musí splácet úvěr bez příjmu z nájmu. Zdlouhavé soudní řízení mezitím prodlužuje období nejistoty. Někteří majitelé proto volí prodej se ztrátou jako jedinou možnost, jak se z dluhové spirály dostat.
Hypoteční pohledávky z období po finanční krizi byly často přeprodávány investičním fondům. Mezi významné hráče patří například Cerberus Capital Management, který prostřednictvím svých struktur drží část problematických úvěrů. Pro dlužníky to znamená, že jejich závazky přecházejí mezi investory, přičemž ani případná dražba nemovitosti nemusí znamenat úplné smazání dluhu.
Na trhu se objevily také specializované společnosti nabízející rychlé řešení problémů s okupovanými byty. Jednou z nejznámějších je Desokupa. Tyto firmy obvykle nenabízejí klasické právní zastoupení, ale kombinují právní poradenství s fyzickou přítomností na místě.
V praxi vyvíjejí na nelegální obyvatele psychologický tlak, například nepřetržitou přítomností před bytem, monitoringem vstupů či intenzivním vyjednáváním o dobrovolném odchodu. Často také zprostředkovávají finanční dohodu, kdy majitel zaplatí za rychlé vyklizení nemovitosti.
Kritici upozorňují, že takové postupy se pohybují na hraně zákona a mohou vyvolávat právní i etické otázky. Pro část vlastníků jsou však alternativou k dlouhému a nákladnému soudnímu řízení.
Vláda oznámila investiční fond ve výši 10,5 miliardy eur na podporu výstavby, který má přinést přibližně 15 tisíc nových nájemních bytů ročně. Podle analytiků je to však jen zlomek skutečné potřeby trhu. Zákaz vystěhování tak zůstává politicky citlivým tématem. Na jedné straně stojí ochrana sociálně slabších domácností, na druhé straně práva vlastníků a stabilita investičního prostředí.
