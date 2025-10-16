Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Neluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

Neluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů

Penthouse v Karlíně
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.

V nejvyšším patře nové rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse, součást projektu Nový Rohan od developera J&T Real Estate. Jednotka nabídne obytnou plochu 229 metrů čtverečních a terasovou část o rozloze 176 metrů čtverečních s výhledem na Prahu, Vltavu i okolní zeleň. Autorkou návrhu interiéru je Lucie Koldová, designérka oceněná titulem Grand designér roku a kreativní ředitelka české značky Brokis.

8 fotografií v galerii

„Při návrhu interiéru jsem si představovala prostor, kde se člověk může nadechnout, zpomalit a užívat si výhledy na Prahu v naprostém soukromí,“ uvádí Koldová. Cílem návrhu bylo podle ní vytvořit moderní řešení s dlouhodobou estetickou a funkční hodnotou.

Celé patro jen pro jeden byt

Penthouse je nabízen ve standardu shell & core, tedy v podobě umožňující budoucímu majiteli dokončit interiér podle vlastních představ. Developer zároveň nabízí možnost propojení s Lucii Koldovou a vycházet z jejích návrhů při finálním řešení. Součástí návrhu jsou svítidla Brokis a nábytek od značek Javorina, Master & Master či Nimbo. Celkové řešení využívá přírodní materiály a zdůrazňuje kvalitní řemeslné zpracování.

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Penthouse zabírá celé čtrnácté podlaží věže Prokop, čímž zajišťuje plné soukromí a výhled do všech světových stran. Velkoformátová okna propojují interiér s exteriérem, terasa rozšiřuje obytný prostor a umožňuje využití pro odpočinek i společenské příležitosti.

Projekt Nový Rohan představuje první etapu plánované výstavby v území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Kolaudace první etapy, jejíž součástí je i Rohan Penthouse, se očekává na začátku roku. Cena bytu se pohybuje v řádu vyšších desítek milionů korun.

Karlín se mění v moderní městskou čtvrť

Projekt Nový Rohan je součástí širší proměny území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Lokalita, která byla ještě před dvaceti lety převážně průmyslovou zónou, se dnes řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející části Prahy.

Po povodních v roce 2002 prošel Karlín zásadní obnovou. Vznikla zde řada kancelářských komplexů, nových bytových domů i veřejných prostranství. Nový Rohan na tuto proměnu navazuje. J&T Real Estate zde plánuje postavit několik rezidenčních domů s přímým napojením na plánovaný Rohanský park a cyklostezku podél Vltavy. 

Nový Rohan

Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť

Reality

Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Karlín a Rohanský ostrov patří v posledních letech k nejaktivnějším developerským lokalitám v Praze. Na západní straně území pokračuje společnost Sekyra Group s výstavbou projektu Rohan City, jehož součástí bude také nové sídlo společnosti Rohlik.cz a kanceláře architekta Evy Jiřičné nebo nové náměstí od Daniela Libeskind.

V blízkosti se nachází také komplex River City Prague od CA Immo, který už dnes tvoří jednu z nejvýraznějších administrativních zón města. Další etapy výstavby v Karlíně chystají mimo jiné i developeři Karlín Group či FINEP.

Setkání Realitního Clubu

Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon

Reality

Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček. 

Tereza Zavadilová, Petra Nehasilová

Přečíst článek

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Jiří Ochetz z J&T Real Estate

Do Nového Rohanu investujeme 15 miliard, říká člen představenstva J&T Real Estate Jiří Ochetz

Reality

nst

Přečíst článek

Žhavý trend investic. Predikční trhy přitahují miliardy i Trumpovu rodinu

Donald Trump Jr.
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z platforem, kde lidé obchodují s budoucností, se stává jeden z nejžhavějších trendů amerických financí. Do firem jako Polymarket nebo Kalshi tečou miliardy dolarů a mezi investory se objevují i jména spojená s Donaldem Trumpem. Predikční trhy slibují nový způsob, jak zpeněžit informace, a zároveň testují hranici mezi investicí a hazardem.

Predikční trhy fungují podobně jako burza, jen místo akcií se tu obchoduje s pravděpodobností událostí. Každý kontrakt má hodnotu podle toho, jak velká šance je, že se daná věc stane. Například že Fed sníží sazby nebo že volby vyhraje Trump. Ceny se mění podle nabídky a poptávky, takže trh sám určuje, jak svět pravděpodobně dopadne.

Největší pozornost přitahuje Polymarket, kryptoměnová platforma založená v roce 2020. Po sporu s americkými regulátory se letos vrátila s licencí od CFTC a stala se fenoménem. Do společnosti vstoupila mateřská firma newyorské burzy Intercontinental Exchange (ICE) s investicí až 2 miliardy dolarů, čímž Polymarket ocenila na zhruba osm miliard. Akcie ICE po oznámení vzrostly o více než čtyři procenta.

Podle Tomáše Cverny, analytika XTB, ale není Polymarket platformou, která by určovala „pravou“ pravděpodobnost výsledku události: „Jedná se spíše o predikce pravděpodobnosti vycházející z chování trhu – davu. Platformy jako Polymarket nabývají velké obliby v USA zejména díky tomu, že tamní regulace neumožňují kurzové sázení v takovém rozsahu jako u nás. Polymarket funguje jako decentralizovaný peer-to-peer trh, což připomíná sázkové burzy. Blockchain tomu dává ještě něco navíc, což zvyšuje popularitu mezi uživateli,“ vysvětluje.

Trumpův kapitál a saúdské peníze

Do Polymarketu investoval také Donald Trump Jr. prostřednictvím svého fondu 1789 Capital a připojil se i k poradnímu výboru platformy. Nepřímo se k sektoru pojí i Jared Kushner, zeť prezidenta, který spravuje fond Affinity Partners podporovaný miliardami dolarů ze saúdského veřejného investičního fondu (PIF).

„Zájem Donalda Trumpa Jr. a jeho okolí potvrzuje rostoucí vliv těchto platforem,“ říká Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. „Investice společnosti 1789 Capital do Polymarketu potvrzuje, že nejde jen o tržiště s predikcemi, ale místo, které lze využít ke generování zisku na základě přesných informací z okolí amerického prezidenta. Někteří odborníci upozorňují i na riziko střetu zájmů mezi politickým vlivem a sázením na politické výsledky.“

JPMorgan

JPMorgan nabírá nové bankéře a chystá investice za miliardy dolarů

Money

Největší americká banka JPMorgan Chase plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů (210,5 miliardy korun) do amerických společností, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy v hodnotě 1,5 bilionu dolarů zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro růst ekonomiky.

ČTK

Přečíst článek

Podle Míška mají predikční trhy dvojí povahu – jsou „zrcadlem kolektivního očekávání a zároveň novou investiční třídou“. Polymarket už v létě 2025 zaznamenal měsíční objemy přes 1,1 miliardy dolarů, zatímco Kalshi překonal hranici 300 milionů dolarů měsíčně. „Kalshi a Polymarket spravují likviditu přes 1,4 miliardy dolarů a zájem o jejich byznys roste i mezi globálními investory,“ dodává ekonom.

Kalshi, další hvězda na obzoru

Silnou pozici si buduje také Kalshi, první regulovaná americká burza událostí. Ta v posledním investičním kole získala 300 milionů dolarů při valuaci kolem pěti miliard. Nabízí kontrakty na ekonomické, politické i sportovní výsledky a během několika měsíců ztrojnásobila objem obchodů.

Podle Míška vstup ICE do Polymarketu i rostoucí investice do Kalshi naznačují institucionalizaci tohoto segmentu. „Investoři hledají nové formy zhodnocení informací a jejich snadnější monetizaci. Tam, kde je poptávka, se vždy objeví nabídka v podobě nového investičního řešení,“ říká.

Investice s nádechem spekulace

Predikční trhy se stávají novým investičním segmentem, ale zároveň testují hranici mezi investováním a sázením. Zatímco v USA se regulace uvolňuje a přitahuje kapitál velkých hráčů, Evropa zůstává opatrná. Jedno je však jisté, obchodování s budoucností už není jen akademickým experimentem, ale byznysem, kde se hraje o miliardy.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)

„Jste tu zbyteční, máte padáka.“ Trumpova administrativa propustila i „detektivy nemocí“

Politika

Událost představuje další ránu pro Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, které v posledních měsících zasáhla vlna hromadných odchodů, střelba v jeho sídle v Atlantě a odvolání jeho ředitelky pod tlakem ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho v srpnu.

ČTK

Přečíst článek

Související

Protesty proti Trumpovi

Karel Pučelík: Trump dělá Američany znovu chudými. Jak dlouho mu budou útok na jejich blahobyt trpět?

Názory

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nová vláda může být až v prosinci, připustil Babiš

Andrej Babiš a Karel Havlíček
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. Babiš to řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Zároveň připustil, že nová vláda, na které se ANO domlouvá s hnutím SPD a Motoristy, může být až v prosinci. Pokud kabinet Petra Fialy (ODS) nepošle návrh rozpočtu do Sněmovny, podle Babiše hrozí, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.

Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí.

„Bylo by dobré, kdyby nám pan prezident s tím pomohl a donutil je, aby to dali do Sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naši vládu. No ta asi bude v prosinci,“ řekl Babiš. Podle něj tak hrozí, že se do března zastaví výkupy pozemků pro nové dálnice, Pražský okruh i některé výdaje do zdravotnictví. Babiš také zopakoval svou žádost, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem.

Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Ve videu dnes předseda ANO kritizoval také návrh úhradové vyhlášky na příští rok, která stanoví platby od zdravotních pojišťoven. Babišovi vadí, že by výdaje veřejného zdravotního pojištění mohly výrazně převýšit příjmy. Vyhlášku musí ministerstvo zdravotnictví vydat do konce října, podle úřadu se na ní ještě pracuje. Už dříve návrh dokumentu kritizovaly také odbory, které žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

ČTK

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Šéf ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Premiér Babiš 2.0. Nabídne starý známý chaos, nebo přijde s vylepšením?

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura

Lukáš Kovanda: Vláda by měla rozpočet předložit i nové Sněmovně, lidé ji za to platí

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme