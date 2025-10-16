Neluxusnější byt v Karlíně? Na vrcholu věže, kde výhled na Hrad stojí desítky milionů
V nejvyšším patře věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse z projektu Nový Rohan. Interiér navrhla designérka Lucie Koldová, dokončení je plánováno na začátek roku 2028.
V nejvyšším patře nové rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká Rohan Penthouse, součást projektu Nový Rohan od developera J&T Real Estate. Jednotka nabídne obytnou plochu 229 metrů čtverečních a terasovou část o rozloze 176 metrů čtverečních s výhledem na Prahu, Vltavu i okolní zeleň. Autorkou návrhu interiéru je Lucie Koldová, designérka oceněná titulem Grand designér roku a kreativní ředitelka české značky Brokis.
„Při návrhu interiéru jsem si představovala prostor, kde se člověk může nadechnout, zpomalit a užívat si výhledy na Prahu v naprostém soukromí,“ uvádí Koldová. Cílem návrhu bylo podle ní vytvořit moderní řešení s dlouhodobou estetickou a funkční hodnotou.
Celé patro jen pro jeden byt
Penthouse je nabízen ve standardu shell & core, tedy v podobě umožňující budoucímu majiteli dokončit interiér podle vlastních představ. Developer zároveň nabízí možnost propojení s Lucii Koldovou a vycházet z jejích návrhů při finálním řešení. Součástí návrhu jsou svítidla Brokis a nábytek od značek Javorina, Master & Master či Nimbo. Celkové řešení využívá přírodní materiály a zdůrazňuje kvalitní řemeslné zpracování.
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí
Reality
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Penthouse zabírá celé čtrnácté podlaží věže Prokop, čímž zajišťuje plné soukromí a výhled do všech světových stran. Velkoformátová okna propojují interiér s exteriérem, terasa rozšiřuje obytný prostor a umožňuje využití pro odpočinek i společenské příležitosti.
Projekt Nový Rohan představuje první etapu plánované výstavby v území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Kolaudace první etapy, jejíž součástí je i Rohan Penthouse, se očekává na začátku roku. Cena bytu se pohybuje v řádu vyšších desítek milionů korun.
Karlín se mění v moderní městskou čtvrť
Projekt Nový Rohan je součástí širší proměny území mezi Karlínem a Rohanským ostrovem. Lokalita, která byla ještě před dvaceti lety převážně průmyslovou zónou, se dnes řadí mezi nejdynamičtěji se rozvíjející části Prahy.
Po povodních v roce 2002 prošel Karlín zásadní obnovou. Vznikla zde řada kancelářských komplexů, nových bytových domů i veřejných prostranství. Nový Rohan na tuto proměnu navazuje. J&T Real Estate zde plánuje postavit několik rezidenčních domů s přímým napojením na plánovaný Rohanský park a cyklostezku podél Vltavy.
Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.
Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť
Reality
Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.
Karlín a Rohanský ostrov patří v posledních letech k nejaktivnějším developerským lokalitám v Praze. Na západní straně území pokračuje společnost Sekyra Group s výstavbou projektu Rohan City, jehož součástí bude také nové sídlo společnosti Rohlik.cz a kanceláře architekta Evy Jiřičné nebo nové náměstí od Daniela Libeskind.
V blízkosti se nachází také komplex River City Prague od CA Immo, který už dnes tvoří jednu z nejvýraznějších administrativních zón města. Další etapy výstavby v Karlíně chystají mimo jiné i developeři Karlín Group či FINEP.
Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Karel Havlíček: Chceme stavební superúřad a náš původní zákon
Reality
Pokud budeme ve vládě, rozhodně vrátíme zpět do hry minulý návrh stavebního zákona, který současný kabinet hodil pod stůl. Včetně stavebního superúřadu, uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.
OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce
Reality
Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?