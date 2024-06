J&T Real Estate startuje svůj největší projekt na Rohanském ostrově. Vyjde na 15 miliard

Na čtyřhektarovém území na Rohanském ostrově v pražském Karlíně začne developer J&T Real Estate příští rok stavět novou čtvrť za zhruba 15 miliard korun. Na Novém Rohanu vznikne přes tisíc bytů s obchody a službami a v těsném sousedství projektu také nová základní škola a velký městský park Maniny.

První etapa Nového Rohanu, která už je v prodeji, zahrnuje dohromady 258 bytů v dispozicích 1+kk až 4+kk. Výstavba začne v příštím roce směrem od Libeňského mostu, na rohu ulic Voctářova a Štorchova. Bytové domy Vincent a Prokop navrhl ateliér KAAMA, třetí věž Barbora je dílem architektů studia UNIT. Celkové investiční náklady první etapy včetně pozemků přesáhnou tři a půl miliardy korun.

Podoba všech domů Nového Rohanu vzešla z architektonické soutěže, ve které developer vybral kromě studií KAAMA a UNIT také návrhy ateliérů LOXIA a Under construction a mezinárodně uznávaného slovinského studia Bevk Perović arhitekti.

Podívejte se, jak bude vypadat bydlení na Novém Rohanu:

Bytové domy první etapy – Vincent, Prokop a Barbora nesou jména patronů významných tuzemských zvonů. Jde o připomínku pohnutých okamžiků v historii Rohanského ostrova. Za druhé světové války se zde totiž shromažďovaly zvony zabavené nacisty v českých a moravských zvonicích a odtud pak odplouvaly do Hamburku, aby byly v německých továrnách přetaveny ve zbraně.

Ceny bytů z první etapy se pohybují v rozmezí od 165 tisíc do 200 tisíc korun za metr čtvereční včetně DPH v závislosti na jejich dispozici. V průměru dosahují 180 tisíc korun za čtvereční metr. „Cenová hladina je mírně nad průměrem pražského trhu, přesto jsme už v jarním předprodeji registrovali velký počet zájemců o bydlení na Novém Rohanu,“ uvedl člen představenstva JTRE Jiří Ochetz.

Poptávka po velkých bytech

Mezi klienty je nyní zvýšený zájem o větší byty s dispozicemi 3+kk a 4+kk. „Velké byty tvoří zhruba 60 procent první etapy. Někteří klienti mají dokonce zájem o spojení dvou bytových jednotek, v čemž jsme připraveni jim vyhovět,“ dodal Ochetz. „Lákadlem je i chystaný metropolitní park Maniny. Je to jeden z důvodů, proč tu bydlet,“ pokračoval Ochetz.

Velkou předností Nového Rohanu je lokalita v centru Prahy a zároveň u Vltavy, vedle cyklostezky a zmíněného 56hektarového metropolitního parku Maniny. Město postaví přímo na Rohanském ostrově také základní školu, na kterou developeři v území přispívají celkem 650 miliony korun.

Město krátkých vzdáleností

Bydlení na Novém Rohanu je atraktivní nejen lokalitou a výbornou dopravní dostupností u stanice metra Invalidovna, ale i díky promyšlenému urbanismu. Domy jsou navržené tak, aby byl ze všech bytů výhled do zeleně, na Vltavu, nebo dokonce na Pražský hrad.

Architektonické a urbanistické řešení klade důraz především na prostupnost a integraci s okolní zelení. „Chtěli jsme se zaměřit vedle ulic i na prostory, které starý Karlín tolik nemá, a to dvory a vnitrobloky mezi domy. Vytvořili jsme proto novou vrstvu prostupných vnitrobloků a dvorů, které doplní pohyb po ulicích,“ popisuje Jana Mastíková, hlavní architektka studia LOXIA, které je koordinátorem celého území Nového Rohanu.

Projekt vzniká podle urbanistického konceptu moderního města krátkých vzdáleností, kde se vše potřebné k životu nachází v docházkové vzdálenosti maximálně 15 minut od domu. To se týká i občanské vybavenosti včetně školy, školky či lékařské péče.

