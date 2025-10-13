Nový magazín právě vychází!

JPMorgan nabírá nové bankéře a chystá investice za miliardy dolarů

Největší americká banka JPMorgan Chase plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů (210,5 miliardy korun) do amerických společností, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy v hodnotě 1,5 bilionu dolarů zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro růst ekonomiky.

JPMorgan uvedl, že plánuje hlavně přímé investice do akcií a rizikového kapitálu. Oznámení přichází v době, kdy se vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží modernizovat infrastrukturu a snížit závislost na zahraničních dodavatelských řetězcích, zejména v odvětvích jako je farmaceutický průmysl, polovodiče, čistá energie a vzácné kovy. Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon upozornil, že Spojené státy se staly příliš závislými na nespolehlivých zdrojích klíčových surovin a výrobků, což ohrožuje jejich bezpečnost.

Nová „iniciativa pro bezpečnost a odolnost“ má podpořit financování čtyř strategických sektorů – dodavatelských řetězců a výroby, obrany a letectví, energetické nezávislosti a špičkových technologií, jako je umělá inteligence a kvantové počítače. Podle interních údajů banka plánuje během příští dekády zvýšit objem financování těchto odvětví o polovinu na zhruba 1,5 bilionu dolarů.

Čtyři důležité oblasti investic rozdělila banka dále do 27 podsektorů, které zahrnují například stavbu lodí, jadernou energetiku, nanomateriály či bezpečnou komunikaci. Podporu mají získat jak středně velké podniky, tak velké korporace. Banka plánuje zřídit externí poradní radu složenou ze zástupců veřejného i soukromého sektoru a najmout další bankéře a investiční odborníky. Zároveň chce rozšířit výzkum zranitelností dodavatelských řetězců a nových technologií prostřednictvím svého nedávno založeného Centra pro geopolitiku.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv
ČTK
ČTK
ČTK

Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.

Trump v neděli uvedl, že by mohl povolit dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk, o které žádá ukrajinská strana s cílem zvýšit účinnost svých útoků na vojenské cíle v hloubi ruského území. Učinil tak po druhém telefonním hovoru, který o víkendu vedl s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Podle Medveděva, který na internetu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině opakovaně zveřejňuje velmi ostré výroky, nelze po odpálení tomahawku rozlišit, zda střela nese jadernou nebo konvenční hlavici. „Jak by mělo Rusko reagovat? Přesně tak!“ uvedl Medveděv na Telegramu, čímž podle agentury Reuters naznačil, že odpovědí Moskvy by mohl být útok jadernými zbraněmi.

Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady, rovněž vyjádřil přesvědčení, že možnost dodávek střel Tomahawk Kyjevu je „další z planých hrozeb“ amerického prezidenta vůči Rusku, podobně jako předchozí Trumpovo tvrzení o vyslání amerických jaderných ponorek k ruským břehům.

Moskva již dříve varovala Washington před poskytnutím střel dlouhého doletu Kyjevu s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Jsem oddán míru, uvedl Netanjahu. Na summit do Egypta však nedorazí

Politika

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu před izraelským parlamentem označil iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa za zásadní pro mír v Pásmu Gazy. Trumpovi, který je jednání Knesetu přítomen, Netanjahu řekl, že je tomuto míru oddán stejně jako Trump sám a společně jej také zajistí. Na schůzku světových státníků, která se za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch však nepojede.

ČTK

Přečíst článek

Varování i od Peskova

I mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes uvedl, že předání tomahawků Kyjevu by mohlo „skončit špatně“. Usuzuje tak proto, že zacházení s tak složitým zbraňovým systémem, jako je Tomahawk, by podle něj vyžadovalo účast amerických specialistů. Peskov také uvedl, že zatím není v plánu žádný rozhovor Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na toto téma, uvedla agentura AFP.

Ukrajina tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit Putina zasednout k jednacímu stolu a ukončit válku, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022. Nasazení této střely s doletem 2500 kilometrů by umožnilo Kyjevu zasahovat cíle hluboko v ruském týlu, včetně hlavního města Moskvy.

Medveděv zejména od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu často pronáší vyhrocené výroky, jeho reálný vliv na ruskou politiku je však omezený.

Evropští výrobci aut mohou být nuceni zavřít až osm továren. Na vině je slabá poptávka, bolestivá restrukturalizace, kterou automobilové odvětví právě prochází, a nová čínská konkurence, jakou představuje například automobilka BYD. S odkazem na poradenskou společnost AlixPartners to napsala agentura Bloomberg.

Automobilky na celém evropském kontinentě využívají své kapacity v průměru pouze na 55 procent, uvádí poradenská společnost, kterou cituje Bloomberg. A zdůrazňuje, že závody, které pracují na méně než tři čtvrtiny kapacity, firmám snižují zisky. Za nejvíce zasaženou považuje AlixPartners italsko-americkou automobilku Stellantis, jejíž evropské závody vyrábějící vozy Alfa Romeo pracují asi na 45 procent kapacity.

„Evropští výrobci automobilů v příštích letech ztratí jeden až dva miliony vozidel ve prospěch čínských značek,“ uvedl generální ředitel AlixPartners v Německu Fabian Piontek. „Čínští výrobci automobilů dosáhnou letos v Evropě tržního podílu kolem pěti procent,“ dodal.

Zavřít továrnu je nákladné a vyžaduje dlouhá vyjednávání s vlivnými zástupci zaměstnanců. AlixPartners odhaduje, že uzavření velké továrny s přibližně 10 tisíci zaměstnanci s sebou nese náklady přibližně 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy korun). Celý proces může trvat jeden až tři roky.

Evropské automobilky po desítkách let trvajícího růstu ruší tisíce pracovních míst a omezují výrobu, poptávka se nevrátila na úroveň před pandemií covidu-19. Volkswagen tento měsíc na týden uzavřel závod v německém Zwickau, zatímco Stellantis dočasně pozastavuje výrobu v závodech, které vyrábějí modely jako Fiat Panda a Alfa Romeo Tonale.

Poptávka po vozech Škoda roste

Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že odbyt aut v Evropě se loni zvýšil pouze o 0,9 procenta přibližně na 13 milionů vozidel. Čínské značky jako BYD a SAIC Motor by do roku 2030 mohly získat desetiprocentní podíl na trhu, což zvýší tlak na snižování kapacit, uvádí AlixPartners.

Podle poradenské firmy jsou automobilové továrny obecně ziskové, pokud jsou navrženy tak, aby ročně vyrobily alespoň 250 tisíc vozidel. Pokud by čínští výrobci do roku 2030 prodávali v Evropě přibližně dva miliony automobilů ročně, přebývalo by na kontinentě podle výpočtů AlixPartners asi osm továren.

