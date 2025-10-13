JPMorgan nabírá nové bankéře a chystá investice za miliardy dolarů
Největší americká banka JPMorgan Chase plánuje najmout více bankéřů a investovat až deset miliard dolarů (210,5 miliardy korun) do amerických společností, které jsou považovány za důležité pro národní bezpečnost a odolnost ekonomiky. Tento krok je součástí desetileté iniciativy v hodnotě 1,5 bilionu dolarů zaměřené na podporu, financování a investice do odvětví důležitých pro růst ekonomiky.
JPMorgan uvedl, že plánuje hlavně přímé investice do akcií a rizikového kapitálu. Oznámení přichází v době, kdy se vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží modernizovat infrastrukturu a snížit závislost na zahraničních dodavatelských řetězcích, zejména v odvětvích jako je farmaceutický průmysl, polovodiče, čistá energie a vzácné kovy. Generální ředitel JPMorgan Jamie Dimon upozornil, že Spojené státy se staly příliš závislými na nespolehlivých zdrojích klíčových surovin a výrobků, což ohrožuje jejich bezpečnost.
Nová „iniciativa pro bezpečnost a odolnost“ má podpořit financování čtyř strategických sektorů – dodavatelských řetězců a výroby, obrany a letectví, energetické nezávislosti a špičkových technologií, jako je umělá inteligence a kvantové počítače. Podle interních údajů banka plánuje během příští dekády zvýšit objem financování těchto odvětví o polovinu na zhruba 1,5 bilionu dolarů.
Čtyři důležité oblasti investic rozdělila banka dále do 27 podsektorů, které zahrnují například stavbu lodí, jadernou energetiku, nanomateriály či bezpečnou komunikaci. Podporu mají získat jak středně velké podniky, tak velké korporace. Banka plánuje zřídit externí poradní radu složenou ze zástupců veřejného i soukromého sektoru a najmout další bankéře a investiční odborníky. Zároveň chce rozšířit výzkum zranitelností dodavatelských řetězců a nových technologií prostřednictvím svého nedávno založeného Centra pro geopolitiku.
Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.
Na byt nemáte? Kupte garáž. Zhodnocuje se stejně rychle
Money
Pro stále širší okruh obyvatel Česka je pořízení vlastního domu či bytu nedostupné. Jak kvůli neustálému a markantnímu růstu cen nemovitostí, tak kvůli přetrvávajícím poměrně vysokým úrokovým sazbám hypoték – které příliš nemusí klesnout ani v příštích letech.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.