David Ondráčka: Premiér Babiš 2.0. Nabídne starý známý chaos, nebo přijde s vylepšením?

Volby jsou už za deset měsíců a koleje jsou nyní jasně natažené tak, že se v listopadu 2025 vrátí do křesla premiéra zase Babiš. V preferencích ANO jasně vede, Fiala a jeho vláda není schopna být rovnocenný soupeř.

Jasně, může se stát ještě hodně věcí, kampaň bude ostrá a když plánujete, bůh se směje. Ale je čas přemýšlet nad tím, jaký model může být Babiš 2025 ve Strakovce. Bude to ten starý chaotický, blábolivý mikromanažer? Nebo to bude bude Babiš 2.0, lépe připravený, s jasnější agendu a nezakecá se? A koho si vybere za juniorního partnera do své vlády.

Kdo políbí prsten?

Vítěz prostě v demokracii rozdává povolební karty a vybírá si partnery. Aktuálně to vypadá, že podle Ústavy prezident Pavel po volbách Babiše pověří sestavením vlády a ten začne vyjednávat. Bude přijímat delegace dalších stran a vybírat si, kdo mu políbí prsten. Není podle mě nejmenších pochyb, že den po volbách budou chtít být v koalici s Babišem všichni.

Hlavní důvod je, že být u moci nebo sedět bez vlivu v opozici, je zásadní rozdíl. V politice vůle k moci je klíčová vlastnost. Když to podám lehce cynicky, v opozici můžete hrát na principy, ve vládě se ale hraje na vliv. A všichni chtějí tu druhou možnost.

Jednoduše každá politická formace si v pohodě najde vlastní důvod, proč do toho případně jít, a jak to vysvětlit svým příznivcům. Spolu nebo STAN budou bránit demokracii před vládou ANO v koalici s extremisty. Stačilo bude bránit návratu současných ministrů Fialovy vlády zpět do křesel. SPD hrozně chce poprvé okusit moc, být u toho. A pokud se tam dostane ještě post-Klausovská motorová parta, tak ti nabídnou boj proti progresivní Evropě a volnou ruku k čemukoli, skrupule nemají žádné. Během kampaně to pochopitelně nemůže nikdo takto říct, to bude ANO největší nepřítel, a tak to je v pořádku. Ale jak se říká, když voliči rozdají karty, musíte s nimi pak hrát.

Uklizení Agrofertu

Zajímavý mocenský tah udělal Babiš minulý týden zrušením svého svěřenského fondu, kam si zaparkoval Agrofert. Pochopitelně to byly neuvěřitelně trapné roky lhaní, že nemá s Agrofertem nic společného a žádný střet zájmů není. A kolik lidí tady za peníze předstíralo, že to nevidí. Kolik podvůdků, ohnutých posudků, žalob, zbytečných kampaní, útoků, jen aby dotace a zakázky tekly do jeho kapsy dál. V čele Transparency jsem tehdy podepisoval podněty, které ty přezkumy a audity daly do pohybu, užil jsem si s tou kauzou v mnoha směrech své, ale teď už to je dávno.

Podstatné teď je, že jeho kroky kolem Agrofertu míří k tomu, aby si uspořádal věci majetkově a mohl se věnoval premiérské roli. Podle mě jde o úklid, aby tohle už pro něj nebyla ta zátěž. Prostě bude mít nějakou verzi, mantru, co bude pořád opakovat, aby mu s tím dali pokoj. I když to nějak převede v rámci rodiny, fakticky se nic nezmění na reálném střetu zájmů. Pořád to bude jeho firma, masivně čerpající dotace, EU fondy a zakázky, ale liteře zákona to odporovat nebude, nebo aspoň zrovna teď tu právní a komunikační cestu hledají.

Havlíček jen jako návnada

Samozřejmě v médiích bublají spekulace, že by možným premiérem mohl být i Havlíček. Je předsedou jejich stínové „lepší“ vlády a určitě o tom sám sní. V kampani odvádí pro ANO hodně, bude debatovat po hospodách do roztrhání těla. Ale podle mě to je kouřová clona, protože to hůř střefuje do dvou lidí a každý může říkat jiné věci. Kdo je šéf a majitel ANO, o tom přece nejsou žádné pochybnosti.

Chaos jako systém

Zpět k úvodní otázce, jaký může být Babiš 2.0. Starý chaos, nebo nový promyšlenější model? Jaké bude to vládnutí, kde se bude koncentrovat skutečný vliv na formulaci politik a priorit. Odpověď na to nemám, je spíš hodně otevřených otázek. V letech 2017 až 2021 jsme viděli většinou chaotické vládnutí mimo oficiální struktury, mikromanažování přes noční sms a seřvávání lidí. A spousta improvizace, ale je fakt, že třeba pandemie covidu byla jedna velká improvizace.

Ptejme se už dnes, kdo budou jeho klíčoví poradci, kdo bude mít vliv na vytváření zahraniční a bezpečnostní politiky a i na jednotlivé sektory. Jak uhlídají velký poslanecký klub, kdy tam bude třeba 80-90 poslanců za ANO a co tam budou za lidi? A kdo bude skutečný zákulisní byznysový dealmaker vlády? Vrátí se třeba do aktivní role opět lobbista Faltýnek a bude si brát zase mandát a řešit věci? Jaké dohody budou uzavřeny s ostatními oligarchy na rozdělení vlivu? Uvidíme za pár měsíců.

