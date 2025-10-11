Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika „Jste tu zbyteční, máte padáka.“ Trumpova administrativa propustila i „detektivy nemocí“

„Jste tu zbyteční, máte padáka.“ Trumpova administrativa propustila i „detektivy nemocí“

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)
iStock
ČTK
ČTK

Událost představuje další ránu pro Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, které v posledních měsících zasáhla vlna hromadných odchodů, střelba v jeho sídle v Atlantě a odvolání jeho ředitelky pod tlakem ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho v srpnu.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa popustila v rámci nejnovějšího kola škrtů desítky zaměstnanců Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jsou mezi nimi i tzv. detektivové nemocí, vysoce cenění vedci, kteří reagují na epidemie po celém světě, a celý úřad ve Washingtonu. Napsal to list The New York Times s odvoláním na informovaný zdroj.

Dotčení zaměstnanci obdrželi e-mail s oznámením o propouštění v pátek večer místního času. Je v něm napsáno, že jejich povinnosti jsou nyní považovány za zbytečné nebo prakticky identické s povinnostmi, které v agentuře vykonává někdo jiný, uvedl list.

Přesný počet propuštěných zaměstnanců zatím nebyl potvrzen. Událost však představuje další ránu pro agenturu, kterou v posledních měsících zasáhla vlna hromadných odchodů, střelba v jejím sídle v Atlantě a odvolání její ředitelky pod tlakem ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho v srpnu.

Současné uzavření americké vlády poslalo domů stovky tisíc federálních zaměstnanců, včetně zaměstnanců ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, pod které spadá CDC. Trump pohrozil, že při uzavření vlády učiní řadu propouštění a slíbil, že škrty budou zaměřeny na demokraty. CDC je od pandemie nemoci covid-19 terčem silné kritiky od pravice, kdy mnoho republikánů obvinilo agenturu a její vedoucí představitele z prosazování přísných očkovacích pokynů a uzavírání, tzv. lockdownů, proti kterým protestovali.

Zlaté slitky

Americký vládní shutdown hýbe trhy. Zlato září jako nikdy

Trhy

Poprvé v historii překonala cena zlata hranici 4000 dolarů za unci. Investoři utíkají k bezpečným aktivům, zatímco Washington ochromuje politický chaos.

ČTK

Přečíst článek

Vládní „shutdown“ je obrazem americké politiky. Bude ještě hůř?

Názory

Americká vyhrocená politika vyústila po letech do rozpočtového provizoria. Statisíce rodin budou bez výplat a státní aparát jede na autopilota. Děsivé kulisy doplňuje ještě rétorika Donalda Trumpa, která dělá z běžné politické strategie záškodnictví. Ukazuje se jediné, pro amerického prezidenta není politika uměním možného, ale tvrdé autoritářské zakleknutí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Mohlo by vás zajímat

Za Nobelovu cenu není nejvíc peněz, ale má suverénně největší prestiž

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Nové ETF na spotový bitcoin přitáhly v prvních dnech téměř dvě miliardy dolarů

Lukáš Kovanda: Trumpova celní odveta srazila bitcoin a spol. Akciové trhy vyhlížejí „sešup“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Čestný předseda Motoristů Filip Turek
Aktualizováno

„Turkovy hlášky z minulosti jsou závažné.“ Babiš chce po Motoristech vysvětlení

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme