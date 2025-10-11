„Jste tu zbyteční, máte padáka.“ Trumpova administrativa propustila i „detektivy nemocí“
Událost představuje další ránu pro Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, které v posledních měsících zasáhla vlna hromadných odchodů, střelba v jeho sídle v Atlantě a odvolání jeho ředitelky pod tlakem ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho v srpnu.
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa popustila v rámci nejnovějšího kola škrtů desítky zaměstnanců Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Jsou mezi nimi i tzv. detektivové nemocí, vysoce cenění vedci, kteří reagují na epidemie po celém světě, a celý úřad ve Washingtonu. Napsal to list The New York Times s odvoláním na informovaný zdroj.
Dotčení zaměstnanci obdrželi e-mail s oznámením o propouštění v pátek večer místního času. Je v něm napsáno, že jejich povinnosti jsou nyní považovány za zbytečné nebo prakticky identické s povinnostmi, které v agentuře vykonává někdo jiný, uvedl list.
Přesný počet propuštěných zaměstnanců zatím nebyl potvrzen. Událost však představuje další ránu pro agenturu, kterou v posledních měsících zasáhla vlna hromadných odchodů, střelba v jejím sídle v Atlantě a odvolání její ředitelky pod tlakem ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho v srpnu.
Současné uzavření americké vlády poslalo domů stovky tisíc federálních zaměstnanců, včetně zaměstnanců ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb, pod které spadá CDC. Trump pohrozil, že při uzavření vlády učiní řadu propouštění a slíbil, že škrty budou zaměřeny na demokraty. CDC je od pandemie nemoci covid-19 terčem silné kritiky od pravice, kdy mnoho republikánů obvinilo agenturu a její vedoucí představitele z prosazování přísných očkovacích pokynů a uzavírání, tzv. lockdownů, proti kterým protestovali.
