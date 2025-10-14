Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)
ČTK
ČTK
ČTK

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

„Andrej Babiš se spojuje s SPD Tomia Okamury, přičemž oběma hrozí stíhání závislé na rozhodnutí parlamentu, a s Motoristy, jejichž hlavní tvář Filip Turek je kovaný neonacista. Babiš se tak chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje,“ uvedlo Sme.

Podle listu Babiš možná ještě není na úrovni slovenského premiéra Roberta Fica či předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, ale i on se nakonec přikloní k tomu samému, a to k systematické polarizaci a k oslabování evropského ukotvení a demokracie.

Za zásadní komplikaci při snaze Babiše složit novou vládu označilo Sme případ zveřejněných starších a později smazaných údajných výroků Turka s nenávistným a rasistickým obsahem.

Podle Denníku N je už dávno známé, že Turek je temná postava české politické scény. „Jenomže nyní už Turek není jen europoslancem a členem bezvýznamné malé strany. Je kandidátem na ministra zahraničních věcí a klíčovou postavou budoucí vládní strany. Pokud ho Babiš vezme do kabinetu, bude zastupovat Českou republiku ve světě. Jeho názory budou špinit dobré jméno celé země,“ napsal list.

Zahraniční média o Babišovi: Populista jako Orbán, ale méně charismatický

Volby 2025

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.

ČTK

Přečíst článek

Deník má za to, že v Praze se rozhoduje o tom, zda se Česko vydá slovenskou cestou. V této souvislosti poukázal na vývoj po předloňských parlamentních volbách na Slovensku včetně obsazení křesel ve vládě. Zmínil například nynějšího slovenského ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, který podle Denníku N „předtím kandidoval do parlamentu za fašisty Mariana Kotleby a na sociálních sítích byl známý nenávistnými příspěvky.“

„Pokud je pro Andreje Babiše důležitější, aby ho parlament nevydal ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, pokud je důležitější vládnout za každou cenu, byť to bude znamenat ohrožení reputace celé země, vezme Filipa Turka a jeho stranu do vlády a z Babiše se stane druhý Fico,“ napsal Denník N. Dodal, že Ficovi po volbách na Slovensku nezáleželo na tom, co jeho vláda způsobí zemi, ani na tom, zda kabinet zlepší život obyvatel, neboť se potřeboval postarat o sebe a své lidi.

Související

Filip Turek

Turek se rozpovídal o tom, kdo by mohl obsadit jednotlivá ministerstva. On sám by mohl být ministrem zahraničí

Politika

ČTK

Přečíst článek
Tomio Okamura

Politický diář Jany Havligerové: Založí Okamura novou stranu? A bitka o „Hlas samospráv“

Názory

Jana Havligerová

Přečíst článek

Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv
ČTK
ČTK
ČTK

Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.

Trump v neděli uvedl, že by mohl povolit dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk, o které žádá ukrajinská strana s cílem zvýšit účinnost svých útoků na vojenské cíle v hloubi ruského území. Učinil tak po druhém telefonním hovoru, který o víkendu vedl s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Podle Medveděva, který na internetu v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině opakovaně zveřejňuje velmi ostré výroky, nelze po odpálení tomahawku rozlišit, zda střela nese jadernou nebo konvenční hlavici. „Jak by mělo Rusko reagovat? Přesně tak!“ uvedl Medveděv na Telegramu, čímž podle agentury Reuters naznačil, že odpovědí Moskvy by mohl být útok jadernými zbraněmi.

Medveděv, který v současnosti působí jako místopředseda ruské bezpečnostní rady, rovněž vyjádřil přesvědčení, že možnost dodávek střel Tomahawk Kyjevu je „další z planých hrozeb“ amerického prezidenta vůči Rusku, podobně jako předchozí Trumpovo tvrzení o vyslání amerických jaderných ponorek k ruským břehům.

Moskva již dříve varovala Washington před poskytnutím střel dlouhého doletu Kyjevu s tím, že by to způsobilo výraznou eskalaci konfliktu a napětí v rusko-amerických vztazích.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Jsem oddán míru, uvedl Netanjahu. Na summit do Egypta však nedorazí

Politika

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu před izraelským parlamentem označil iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa za zásadní pro mír v Pásmu Gazy. Trumpovi, který je jednání Knesetu přítomen, Netanjahu řekl, že je tomuto míru oddán stejně jako Trump sám a společně jej také zajistí. Na schůzku světových státníků, která se za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch však nepojede.

ČTK

Přečíst článek

Varování i od Peskova

I mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes uvedl, že předání tomahawků Kyjevu by mohlo „skončit špatně“. Usuzuje tak proto, že zacházení s tak složitým zbraňovým systémem, jako je Tomahawk, by podle něj vyžadovalo účast amerických specialistů. Peskov také uvedl, že zatím není v plánu žádný rozhovor Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na toto téma, uvedla agentura AFP.

Ukrajina tvrdí, že dodávky tomahawků by pomohly přinutit Putina zasednout k jednacímu stolu a ukončit válku, kterou Rusko rozpoutalo svou invazí do sousední země v únoru 2022. Nasazení této střely s doletem 2500 kilometrů by umožnilo Kyjevu zasahovat cíle hluboko v ruském týlu, včetně hlavního města Moskvy.

Medveděv zejména od začátku rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu často pronáší vyhrocené výroky, jeho reálný vliv na ruskou politiku je však omezený.

Související

Okamura program nenaplní. Diskuse o odchodu z EU či NATO nepřichází v úvahu, uvedl Havlíček

Zleva místopředseda SPD Radim Fiala a předseda SPD Tomio Okamura na prvním povolebním zasedání klubu poslanců SPD
ČTK
ČTK
ČTK

Diskuse o vystoupení České republiky z Evropské unie nebo Severoatlantické aliance (NATO) nepřichází u vznikající vlády ANO, Svobody a přímé demokracie (SPD) a Motoristů v úvahu, a i ve smyslu referenda. V jednání o programovém prohlášení to podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka akceptují SPD i Motoristé. Havlíček po jednání s Motoristy novinářům řekl, že shoda panuje i na hospodářských prioritách.

Představitelé ANO dnes jednali s Motoristy v sídle ANO na Chodově o programovém prohlášení. „Diskutovali jsme, jak budeme pokračovat, hovořili jsme o časovém výhledu,“ řekl Havlíček. ANO podle něj kategoricky řeklo, že nepřipadá v úvahu diskuse o vystoupení z EU či NATO, a to včetně referenda. „Toto je akceptováno našimi potenciálními partnery,“ uvedl. Referendum umožňující hlasování i o mezinárodních otázkách patří dlouhodobě mezi hlavní body programu SPD.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv

Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok

Politika

Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.

ČTK

Přečíst článek

SPD a Motoristé podle Havlíčka souhlasí s hospodářskými prioritami ANO. „To znamená zabezpečit hospodářský růst prostřednictvím investic, privátního sektoru a vytvořit předvídatelné prostředí v oblasti energetiky,“ uvedl. Očekává dohodu na tom, jak snížit ceny regulované složky energie, případně na tom, jak podporovat budoucí investice. „Diskutujeme i rozpočet, tato vláda nám rozpočet ponechala v naprosto katastrofálním stavu,“ řekl Havlíček.

Na diskuse o programu budou podle Havlíčka potřeba zhruba tři až čtyři týdny. „Mám z toho zatím po odborné stránce docela dobrý pocit. Je zjevné, že vzniká koalice, která bude středopravá s určitým sociálním citem, na půdorysu určitého konzervativního smýšlení,“ uvedl.

Od středy začnou zasedat odborné skupiny. Například Havlíček se chystá jednat spolu s bývalou ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) jednat o hospodářské politice. „Určitě tam bude pan Radim Fiala za SPD a za Motoristy pan (předseda Motoristů Petr) Macinka, možná ještě pan (poslanec Vladimír) Pikora,“ uvedl Havlíček.

Související

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme