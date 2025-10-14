Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci
Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.
„Andrej Babiš se spojuje s SPD Tomia Okamury, přičemž oběma hrozí stíhání závislé na rozhodnutí parlamentu, a s Motoristy, jejichž hlavní tvář Filip Turek je kovaný neonacista. Babiš se tak chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje,“ uvedlo Sme.
Podle listu Babiš možná ještě není na úrovni slovenského premiéra Roberta Fica či předsedy maďarské vlády Viktora Orbána, ale i on se nakonec přikloní k tomu samému, a to k systematické polarizaci a k oslabování evropského ukotvení a demokracie.
Za zásadní komplikaci při snaze Babiše složit novou vládu označilo Sme případ zveřejněných starších a později smazaných údajných výroků Turka s nenávistným a rasistickým obsahem.
Podle Denníku N je už dávno známé, že Turek je temná postava české politické scény. „Jenomže nyní už Turek není jen europoslancem a členem bezvýznamné malé strany. Je kandidátem na ministra zahraničních věcí a klíčovou postavou budoucí vládní strany. Pokud ho Babiš vezme do kabinetu, bude zastupovat Českou republiku ve světě. Jeho názory budou špinit dobré jméno celé země,“ napsal list.
Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.
Deník má za to, že v Praze se rozhoduje o tom, zda se Česko vydá slovenskou cestou. V této souvislosti poukázal na vývoj po předloňských parlamentních volbách na Slovensku včetně obsazení křesel ve vládě. Zmínil například nynějšího slovenského ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, který podle Denníku N „předtím kandidoval do parlamentu za fašisty Mariana Kotleby a na sociálních sítích byl známý nenávistnými příspěvky.“
„Pokud je pro Andreje Babiše důležitější, aby ho parlament nevydal ke stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, pokud je důležitější vládnout za každou cenu, byť to bude znamenat ohrožení reputace celé země, vezme Filipa Turka a jeho stranu do vlády a z Babiše se stane druhý Fico,“ napsal Denník N. Dodal, že Ficovi po volbách na Slovensku nezáleželo na tom, co jeho vláda způsobí zemi, ani na tom, zda kabinet zlepší život obyvatel, neboť se potřeboval postarat o sebe a své lidi.