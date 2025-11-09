Londýnská stavba slovenského developera se díky prestižní ceně dostala mezi nejoceňovanější stavby světa
Slovenskému developerovi JTRE se podařilo získat prestižní světovou architektonickou cenu za londýnskou stavbu Appleby Blue. RIBA Stirling Prize je považována za jedno z nejvyšších ocenění ve světě architektury.
Developerovi JTRE ze Slovenska se letos podařil husarský kousek, když jeho londýnská stavba získala prestižní světové architektonické ocenění. Cenu RIBA Stirling Prize získala stavba domova pro seniory Appleby Blue v Londýně a JTRE je prvním středoevropským developerem s tímto oceněním. Architektonicky se na budově Appleby Blue podílelo londýnské studio Witherford Watson Mann.
Pětipodlažní cihlová stavba pro zhruba sedmdesátku lidí nabízí ubytování pro penzisty nad 65 let v 57 bytových jednotkách. A developer tento domov pro seniory začal realizovat v londýnské lokalitě Borough Southwark ve spolupráci se zdejší charitativní organizací United St Saviour's Charity už v roce 2016, kdy bylo pro projekt vydáno stavební povolení.
Srdcem domova je centrální nádvoří s prosklenými galeriemi
Při přípravě projektu proto stavitelé hovořili také s obyvateli jiných domovů pro seniory, kteří mimo jiné ve svých výpovědích upozornili i na důležitost přírody. Nový domov seniorů je proto uspořádán kolem zahrady ve dvoře, po jejíchž stranách jsou prosklené galerie. „Obyvatelé, se kterými jsme mluvili, nechtěli totiž mít své soukromé balkony, protože nechtěli sedět sami. Prostor soukromých balkonů jsme tak zahrnuli do prosklených galerií, čímž jsme z nich vytvořili prostorná místa k posezení, a ta slouží k rozšíření pocitu zahrady až k předním dveřím každého bytu. Velké posuvné zástěny se otevírají do zahrady ve dvoře a prostorné lavičky a květináče před každým bytem umožňují obyvatelům posedět s přáteli nebo sousedy,“ popisují autoři projektu komunitní propojení bytových jednotek i s nádvořím, které tvoří de facto srdce celého objektu.
Součástí domova Appleby Blue je i řada společenských místností. Najdete zde například zahradní místnost, kuchařskou školu, řemeslné dílny či společenskou místnost pro další aktivní a společenské využití obyvateli i širší komunitou. V prostorách centrálního nádvoří zase najdete nejen spoustu zeleně, ale i potůček či komunikační trasy.
Sběratel ocenění
Nový domov seniorů od JTRE získal jak zmiňované nejvyšší britské architektonické ocenění RIBA Stirling Prize, tak ale i sérii dalších cen. Mimo jiné například cenu Overall Grand Prix v soutěži Evening Standard New Homes Awards nebo v Dezeen Awards 2024 Housing Architecture Award.
Takto vypadá domov pro seniory s prestižním oceněním za architekturu:
Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.
OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte
Reality
Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.
Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.
Zlato může být součástí finanční rezervy. Má to ale pár podmínek
Money
Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.
V Ostravě vznikne do 20 let nová městská čtvrť Žofinka. Masterplan a první část projektu se na zdejším brownfieldu začne stavět podle vítězného konceptu zkušeného dánského studia ADEPT už v roce 2026. Podívejte se, jak se promění tvář centra Ostravy v dalších letech.
Ostrava bude mít zbrusu novou městskou čtvrť Žofinka
Reality
V Ostravě vznikne do 20 let nová městská čtvrť Žofinka. Masterplan a první část projektu se na zdejším brownfieldu začne stavět podle vítězného konceptu zkušeného dánského studia ADEPT už v roce 2026. Podívejte se, jak se promění tvář centra Ostravy v dalších letech.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?