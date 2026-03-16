Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák
Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.
Rusňák předpokládá, že letošní rok bude z pohledu objemu hypoték podobný jako loňský, který byl historicky druhým nejlepším. „Bude záležet, jak banky zvládnou refinancování,“ říká. Ta vlna se po rekordním roce 2021 už rozběhla. Retenční procesy v bankách jsou podle něj nyní na velmi vysoké úrovni, nechtějí přicházet o klienty. To se podle Rusňáka za poslední roky velmi změnilo, banky posílily retenční týmy.
Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.
Řadě lidí se při refinancování i skokově zvýší splátky. Rusňák nepředpokládá, že by s tím nějaké větší množství lidí mělo problém, během pěti let také výrazně rostly mzdy. Ověřeným klientům jsou banky schopné nabídnou sazby i pod nyní průměrných 4,5 procenta.
Další rizika a náklady
Když lidé při změně fixace mění banku, získává za to finanční poradce provizi. Rusňák si přesto nemyslí, že by měli poradci zájem „točit“ lidi. Osobně to považuje za nefér praktiku. Přechod do jiné banky je navíc spojený s dalšími riziky a náklady. Například výmaz a nový vklad na katastru, celkem čtyři tisíce korun. Potom nové pojištění hypotéky či případné další poplatky, třeba za nový odhad nemovitosti.
Když klient dostane ve své bance novou nabídku, měl by vyjednávat o lepší podmínky, ne hned odcházet. Marketing bank hovoří o lepších podmínkách pro klienty jiných bank, ne však o slevách pro vlastní klienty.
Pokud je klient ve své bance spokojený, poradce by mu měl podle něj pomoci s vyjednáváním. „Víme, jak v bankách jednat,“ tvrdí šéf poradenské firmy. Pokud je poradce zkušený, bývá navázán na obchodní oddělení většiny bank a dokáže ovlivnit proces změny hypotéky. „S většinou bank se dá domluvit na rozumných podmínkách,“ říká.
Tomáš Rusňák z Gepard Finance byl hostem Realitní Club. Epizoda se přehrává v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify i Apple Podcasts.
