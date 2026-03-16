newstream.cz Reality Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Měnit banku při refixaci nemusí být výhodné, říká finanční poradce Rusňák

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Desítky tisíc lidí letos řeší refixaci hypotéky. Odejít k jiné bance za nižším úrokem nemusí být vždy výhodné, lepší je vyjednávat se svou stávající bankou, říká Tomáš Rusňák, generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se soustředí na zprostředkování hypoték. Podle České bankovní asociace banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem. Čtvrtinu z tohoto objemu tvoří refixace.

Rusňák předpokládá, že letošní rok bude z pohledu objemu hypoték podobný jako loňský, který byl historicky druhým nejlepším. „Bude záležet, jak banky zvládnou refinancování,“ říká. Ta vlna se po rekordním roce 2021 už rozběhla. Retenční procesy v bankách jsou podle něj nyní na velmi vysoké úrovni, nechtějí přicházet o klienty. To se podle Rusňáka za poslední roky velmi změnilo, banky posílily retenční týmy.

Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci

Zprávy z firem

Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Řadě lidí se při refinancování i skokově zvýší splátky. Rusňák nepředpokládá, že by s tím nějaké větší množství lidí mělo problém, během pěti let také výrazně rostly mzdy. Ověřeným klientům jsou banky schopné nabídnou sazby i pod nyní průměrných 4,5 procenta.

Když lidé při změně fixace mění banku, získává za to finanční poradce provizi. Rusňák si přesto nemyslí, že by měli poradci zájem „točit“ lidi. Osobně to považuje za nefér praktiku. Přechod do jiné banky je navíc spojený s dalšími riziky a náklady. Například výmaz a nový vklad na katastru, celkem čtyři tisíce korun. Potom nové pojištění hypotéky či případné další poplatky, třeba za nový odhad nemovitosti.

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Money

Nové ekonomické strategii, kterou schválila vláda před týdnem, lze vytknout snad jen jedno: že se všechno nedá během krátkého volebního období stihnout. Vláda má na uskutečnění změn první dva roky, upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Když klient dostane ve své bance novou nabídku, měl by vyjednávat o lepší podmínky, ne hned odcházet. Marketing bank hovoří o lepších podmínkách pro klienty jiných bank, ne však o slevách pro vlastní klienty.

Pokud je klient ve své bance spokojený, poradce by mu měl podle něj pomoci s vyjednáváním. „Víme, jak v bankách jednat,“ tvrdí šéf poradenské firmy. Pokud je poradce zkušený, bývá navázán na obchodní oddělení většiny bank a dokáže ovlivnit proces změny hypotéky. „S většinou bank se dá domluvit na rozumných podmínkách,“ říká.

Tomáš Rusňák z Gepard Finance byl hostem Realitní Club. Epizoda se přehrává v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify i Apple Podcasts.

Související

Peníze, ilustrační foto

Hypoteční trh dál sílí. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 26,4 miliardy

Money

ČTK

Přečíst článek
Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?

Zpřísnění investičních hypoték může vrátit mladým šanci na bydlení, tvrdí poradce Rusňák

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Třetina mladých se smířila s tím, že na své ideální bydlení nikdy nedosáhne, ukázal průzkum

Reality

nst

Přečíst článek

Biohacking: Nová éra péče o pleť. Kosmetika se zaměřuje na regeneraci buněk

Péče o pleť
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Kosmetický průmysl prošel v posledních desetiletích výraznou transformací v přístupu k péči o pleť. Zatímco dříve dominovaly ingredience zaměřené na agresivní exfoliaci a povrchovou obnovu kůže, současný trend směřuje k podpoře buněčného zdraví a zachování integrity kožní bariéry. Moderní kosmetika se tedy zaměřuje na podporu přirozených regeneračních mechanismů, posílení mikrobiomové rovnováhy a optimalizaci buněčné funkce. Zásadní je také pochopení, že péče o pleť nestojí na jednotlivých produktech, ale na celkovém konzistentním přístupu, který respektuje fyziologické potřeby kůže a minimalizuje nadbytečnou zátěž.

Kyseliny jako AHA a BHA fungují na principu chemické exfoliace, retinol stimuluje produkci kolagenu a vitamin C působí jako antioxidant a inhibitor tvorby melaninu. Tyto ingredience byly po desetiletí základem anti-aging péče, protože přinášejí viditelné výsledky. Avšak jejich dlouhodobé používání často narušuje lipidovou bariéru kůže, zvyšuje ztrátu vody a způsobuje iritaci. Agresivní přístup vytváří cyklus poškození a opravy, který může paradoxně urychlit viditelné stárnutí.

Kůže je aktivní orgán s vlastním imunitním systémem, mikrobiomem a schopností regenerace. Narušení této rovnováhy chronickou exfoliací nebo iritujícími ingrediencemi vede k zánětu, který je primárním spouštěčem stárnutí. Základním cílem ale má být zachování buněčného zdraví, tedy schopnosti buněk efektivně produkovat energii, opravovat poškození DNA a udržovat funkční proteiny. Stárnutí kůže totiž není pouze o důsledcích vnějších faktorů jako UV záření či znečištění, ale také o poklesu mitochondriální funkce, akumulaci oxidačního stresu a snížení schopnosti buněk regenerovat. Moderní péče tak klade důraz na vrstvení produktů s aktivními látkami v pořadí od nejlehčích po nejhutnější, s respektem ke schopnosti penetrace kožních vrstev a vzájemné kompatibilitě ingrediencí. Zásadní je také trpělivost a konzistence, protože buněčné zdraví se nebuduje přes noc, ale vyžaduje měsíce systematické péče, které potom kumulativně vytváří finální výsledek.

Sezonní alergie dokáže potrápit

Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií

Enjoy

Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Inovativní ingredience

Nové inovativní kosmetické ingredience vycházejí z tohoto přístupu ke kůži a jejímu buněčnému zdraví. NAD+, neboli nikotinamid adenin dinukleotid, je koenzym klíčový pro mitochondriální produkci energie a spojený s dlouhověkostí a opravou DNA a jeho hladina v buňkách s věkem klesá. Aplikace prekurzorů NAD+ přímo na kůži podle expertů může podporovat mitochondriální funkci kožních buněk.

PDRN, polydeoxyribonukleotid, je další inovativní ingredience získávaná z lososí DNA a nejnověji i z rostlinných zdrojů jako růže, ženšenu či mořských řas. Funguje jako signální molekula stimulující fibroblasty k produkci kolagenu a podporující angiogenezi, tedy tvorbu nových cév. PDRN má také protizánětlivý efekt a podporuje hojení tkáně. Jeho mechanismus spočívá v aktivaci adenosinových receptorů, které hrají roli v buněčné komunikaci a tkáňové regeneraci.

kolagenové přípravky

Biohacking: Polovina slibů padá. Kolagen obstál jen částečně

Enjoy

Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Trendy anti-aging látky peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které fungují jako signální molekuly. Některé peptidy, jako matrixyl nebo argireline, signalizují fibroblastům, aby produkovaly více kolagenu a elastinu. Jiné, jako peptidy mědi, podporují hojení a mají antioxidační vlastnosti. Jejich efekt je kumulativní a velkou výhodou je kompatibilita s jinými ingrediencemi a schopnost fungovat bez narušení kožní bariéry.

Exozomy jsou drobné struktury, které buňky používají ke komunikaci, k čemuž používají obsažené lipidy, proteiny a nukleové kyseliny. V kosmetice se exozomy získávají z kmenových buněk a jejich aplikace na kůži může stimulovat snižovat zánět a podporovat buněčnou obnovu. Exozomy doručují bioaktivní látky přímo do buněk, kde ovlivňují genovou expresi a metabolické procesy. Tento přístup představuje budoucnost kosmetiky, kde produkty nejen dodávají aktivní ingredience, ale poskytují buňkám komplexní signály podporující jejich zdraví. Všechny analyzované látky jsou k dostání v kosmetických produktech v řadě formulací a cenových relací.

Související

Biohacking: Zázrak z těla. Kyselina hyaluronová hydratuje, hojí a chrání

Biohacking: Víc než kosmetický hit. Kyselina hyaluronová hydratuje, hojí a chrání pleť i klouby

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Sezonní alergie dokáže potrápit

Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Babišovy rakety a Kupkův dream team

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Andrej Babiš se dostává pod stále větší tlak kvůli své neochotě vydávat peníze na zbrojení. Jeho mantra investujeme do lepšího života, válku nechceme, se začíná drolit. Mezitím Martin Kupka představil stínovou vládu, plnou starých kádrů. A ministr kultury si vysloužil permanentní protesty před svým sídlem.

Ve vládní koalici se to začalo tetelit. Nejdřív začal kličkovat generál Jaromír Zůna. Poté, co přišel s kritikou nízkých výdajů na obranu americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick, a následoval ho velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker, Zůna začal plápolat ve větru. Česko prý ctí závazek vydávat do roku 2035 na obranu 3,5 procenta HDP. Přidal se i Radek Vondráček, Česko podle něj dostojí závazkům ohledně obranných výdajů. Jak zjevný nesoulad mezi činy a slovy vláda vysvětli spojencům je obří záhada. Podle Vondráčka vláda s americkými partnery vede dialog. Tak sláva, Američané se s námi ještě baví.

Premiér vyrazil za německým kancléřem Merzem. Rozvíjely se plány na posílení ekonomické spolupráce, Babiš fňukal kvůli emisním povolenkám. Český premiér přitom dobře ví, kde je české místo. Merzovi po setkání všechno poslušně odkýval, jako šéf správné sedmnácté spolkové země. Žádné hrátky se Slováky nebo Maďary se nebudou trpět.

Friedrich Merz

Nekonečná válka? USA a Izrael nemají plán, jak ukončit konflikt s Íránem, říká Merz

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz začíná měnit svůj postoj k válce s Íránem. Zatímco ještě minulý týden stál po boku amerického prezidenta Donalda Trumpa a podporoval cíle americko-izraelské operace, nyní varuje před ekonomickými a bezpečnostními dopady konfliktu na Evropu.

nst

Přečíst článek

Nová pravomoc

Babiš dostal novou pravomoc. Nyní bude jenom on rozhodovat, kdo a kam poletí vládním speciálem. Vláda tak rozhodla krátce po výletu šéfa Senátu Miloše Vystrčila na zahájení paralympiády. Opozice nejen že nedostala téměř žádné funkce ve Sněmovně, Vít Rakušan se opakovaně marně pokouší stát se místopředsedou dolní komory. Teď už ani žádné rajzování.

Martin Kupka chce tomuto řádění vládní trojkoalice udělat přítrž. Představil svou stínovou vládu. Členy jeho dream teamu budou matadoři jako Petr Bendl, Pavel Drobil, Jan Skopeček, Martin Červíček nebo Jana Černochová. S touto čerstvou krví nyní Kupka napne plachty a pod heslem Připraveni převzít odpovědnost vypluje na zteč. Předvolební preference strany podle některých průzkumů již klesají pod patnáct procent.

Před sídlem ministerstva kultury se od nynějška budou konat každý všední den umělecká vystoupení. Za akci „Umění trvá“ může veřejnost poděkovat zdatnému vedení resortu pod Otou Klempířem, který se při jednání o rozpočtu smířil se škrty o 1,2 miliardy korun se slovy, šetřit musí každý. Stovky studentů na škrty v kultuře vyjádřili před sídlem resortu svůj názor, například sloganem Divadlo už jenom ve Sněmovně.

Související

Martin Kupka

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme