Biohacking: Víc než kosmetický hit. Kyselina hyaluronová hydratuje, hojí a chrání pleť i klouby

Kyselina hyaluronová zmírňuje známky stárnutí a podporuje regeneraci kloubů. Odborné studie potvrzují její pozitivní účinky jak na vzhled pleti, tak na zdraví pohybového aparátu i střevní mikroflóry.

Kyselina hyaluronová je už roky oblíbenou ingrediencí zejména v kosmetických přípravcích, ale také v doplňcích stravy určené pro zdravé klouby. Je to látka, kterou si tělo produkuje samo a přirozeně se vyskytuje v mezibuněčné hmotě téměř všech živých organismů.

V celém těle je kyselina hyaluronová rozmístěna v mnoha různých tkáních, zejména v kůži, kde zajišťuje vlhkost a strukturu. V kůži se nachází přibližně polovina veškeré kyseliny hyaluronové, dále je ve šlachách a kloubech, očních membránách, pupeční šňůře a v orgánech, jako je srdce a ledviny.

Klíčová schopnost kyseliny hyaluronové spočívá v její schopnosti vázat vodu, což může být až tisícinásobek své hmotnosti. Díky tomu udržuje pleť hydratovanou, klouby promazané, oči zvlhčené a hojivé procesy aktivní. V těle je neustále syntetizována a zároveň rozkládána- její biologický poločas se pohybuje v rozmezí od několika hodin v kůži, až po jeden až tři dny v kloubech.

Od 25. roku života ale produkce kyseliny hyaluronové postupně klesá. V 50 letech už jí máme přibližně jen polovinu. Ztráta elasticity pokožky, vysychání sliznic, vrásky, problémy s klouby. To vše minimálně zčásti souvisí s úbytkem této látky.

Strategií může být její doplnění zvnějšku, nejpopulárnější způsob je v kosmetických preparátech. Existuje několik forem kyseliny hyaluronové, které lze v kosmetice najít, každá má jiný efekt.

Vysokomolekulární hydratuje a zjemňuje pokožku na povrchu a chrání ji proti vnějším vlivům. Nízkomolekulární kyselina hyaluronová má schopnost pronikat hlouběji do kůže. Tím podporuje dlouhodobější hydrataci a stimuluje tělo k produkci kolagenu a dalších složek a tak může vykazovat anti-agingové účinky.

Oligomery kyseliny hyaluronové jsou ještě menší fragmenty, které pronikají ještě hlouběji a vykazují protizánětlivé a regenerační vlastnosti. Často stimulují imunitní odpověď kůže a podporují její přirozenou obnovu. Kyselina hyaluronová udržuje pokožku hydratovanou, ale také stimuluje buněčnou migraci a dělení, což je důležité zejména při obnově po zraněních či podráždění. Může tlumit zánětlivé reakce a chránit pokožku před škodlivými vlivy prostředí.

Kyselina hyaluronová se používá do všech kosmetických produktů, včetně masek, sér, pleťových i očních krémů či i make-upu. Nyní v letním období je vhodné si pořídit opalovací krém či krém po opalování obsahující kyselinu hyaluronovou. UVB paprsky ve slunečním záření mohou vysušovat kůži a narušovat kožní bariéru a tomu kyselina hyaluronová pomáhá předcházet.

V posledních letech se v kosmetice stále častěji objevují pokročilé formy kyseliny hyaluronové, které výrazně zlepšují její účinnost a schopnost pronikání do pokožky. Mezi ně patří její mikronizovaná forma, což je extrémně jemná forma kyseliny hyaluronové, která díky své velikosti proniká ještě hlouběji do vrstev pleti, a tím podporuje intenzivnější hydrataci a regeneraci.

Dále se využívají technologie jako jsou liposomy a nanotechnologie, které umožňují efektivnější transport kyseliny do cílových míst v kůži, čímž zvyšují její biologickou dostupnost a dlouhodobý efekt.

Významný posun představují také přípravky kombinující kyselinu hyaluronovou s dalšími aktivními látkami, jako jsou ceramidy, peptidy, růstové faktory, antioxidanty, jako vitaminy C a E, niacinamid nebo retinoidy, které společně vytvářejí komplexní péči o pleť. Tyto kombinace nejenže posilují hydratační účinek kyseliny, ale zároveň podporují obnovu kožní bariéry, stimulují produkci kolagenu a chrání pokožku před oxidačním stresem, což vede k celkovému zlepšení kvality a mladistvého vzhledu pleti.

Od kyseliny hyaluronové nelze čekat zázraky v případě hlubokých vrásek a je třeba dbát na správnou aplikaci na vlhkou pleť či aplikaci doplnit mastnějším krémem, aby se zabránilo vypařování vody z povrchu pokožky.

Kyselina hyaluronová v doplňcích stravy ukazuje podle výzkumů efekt na stav kůže po několika týdnech užívání. V takovém případě je ale také viditelný efekt na zvlhčení sliznic, podpoře stavu kloubů a také zdraví střevní mikroflóry. Injekce s kyselinou jsou populární terapií při poškození kloubů a chrupavek. Vlastní tvorbu kyseliny hyaluronové v těle podpoříme konzumací vitamínu C, zinku a hořčíku, kurkuminu a také flavonoidy jako quercetin, který se nachází v ovoci a zelenině.

