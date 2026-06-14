Babiš si maže opozici na chleba

Z veřejné debaty si na pár dní dalo volno téma Pavel a Ankara. Vláda se věnovala hlavně nové protidrogové politice a likvidaci koncesionářských poplatků, opozice probírala dotace pro Agrofert.
S Pavlem to byl tentokrát krátký proces. Přišel na vládu a po krátké chvíli odešel. Vláda se složením delegace nezabývala, rozhodne až za týden. Přesto jedno zajímavé rozhodnutí padlo. Petr Macinka ustoupil prezidentovi v zářijové delegaci do OSN. Pavel ji povede. V tématu Ankary následně Macinka vysvětloval, že neformální setkání, o které měl Pavel zájem, není žádné nezávazné tlachání. Je tedy více než jasné, že Ankara pro prezidenta nebude. OSN má být takové držhubné. Chtěl někam letět, tak ať letí, glosoval Macinka.
Protidrogová politika se začíná přesouvat pod ministerstvo zdravotnictví. S tím měli odpovědní pracovníci problém a krátce dokonce stávkovali. Kromě samotného přesunu agendy z úřadu vlády však Babišova vláda chce také přitvrdit vůči drogám. Nebudeme dělat liberální drogovou politiku jak naši předchůdci, prohlásil premiér. A na vládu už míří série opatření, jak z trhu dostat kratom a další látky. Odborníci na drogy postup kritizují, jde podle nich o zbytečné represe a návrat před rok 1989.
Dotace pro Agrofert
Také likvidace koncesionářských poplatků ČT a ČRo jde svižně kupředu. Už za pár hodin by měl návrh projít vládou. V týdnu se sešli lídrové koalice s řediteli obou institucí. Už se v podstatě neřeší, zda poplatky padnou, ale jen kolik televize a rozhlas budou dostávat. Mezitím zaměstnanci obou organizací chystají čtyřiadvacetihodinovou výstražnou stávku. Má se konat zhruba za týden. Tak aby už nebylo pozdě.
Opozice si chtěla týden zpestřit debatou na půdě sněmovny o dotacích pro Agrofert. Poslanci se skutečně sešli, ti opoziční nenechali na nepřítomném Babišovi nit suchou. Sněmovna nakonec neschválila návrh programu mimořádné schůze a bylo hotovo.
Modrý kodex
ODS si tak aspoň o víkendu spravila chuť, když si uspořádala ideovou konferenci. A představila deset aktualizovaných ideových hodnot pod názvem Modrý kodex. Kdo by čekal nějaké výstřelky, nedočká se. Kodex navazuje na téměř třicet let staré poděbradské artikuly, a nepřekvapivě obsahuje svobodu, volný trh, západní orientaci, malý stát či nezadluženou budoucnost. Snad jedinou novinkou je rozvíjení české ekonomiky pomocí vzdělávání, rozvoje umělé inteligence, digitalizace. Možná překvapí i apel na péči o přírodu. Ovšem „neideologickou“. A vysvětlením, že jde přece o konzervativní hodnotu. Vždyť i Václav Klaus rád jezdil do Krkonoš.
Bankovní rada České národní banky (ČNB) se bude na svém čtvrtečním jednání rozhodovat mezi ponecháním základní úrokové sazby beze změny a jejím zvýšením o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Shodují se na tom oslovení analytici, argumenty přitom vidí pro oba kroky. Možné zvýšení sazeb na nadcházejícím jednání nevyloučil v pátek v rozhovoru pro agenturu Bloomberg ani guvernér ČNB Aleš Michl. Na současné úrovni je základní úroková sazba od loňského května.
Hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel očekává zvýšení úrokové sazby na 3,75 procenta, zároveň ale upozornil, že rozhodování nebude pro bankovní radu jednoduché. "Zvýšení úrokové sazby s jedním z nejnižších růstů spotřebitelských cen v EU a v podstatě na cíli centrální banky bude pro ČNB představovat komunikační výzvu. A to jak vůči veřejnosti, tak vůči vládě. Její předseda (Andrej Babiš, ANO) totiž právě nízký růst spotřebitelských cen v EU vnímá v posledních týdnech jako důvod pro přiblížení úrokové sazby ČNB k Evropské centrální bance," uvedl Šindel. ECB nicméně tento týden zvýšila svou klíčovou sazbu ze dvou procent na 2,25 procenta.
Michl pro Bloomberg: Červnové zvýšení sazeb je reálná možnost
Česká národní banka může už příští týden zvýšit sazby. Guvernér Aleš Michl v rozhovoru s Bloombergem uvedl, že argumenty pro takový krok zesílily. Premiér Andrej Babiš přitom centrální banku nedávno vyzval k opačnému postupu.
Hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš rovněž předpokládá zvýšení sazeb, a to zejména kvůli pokračujícím inflačním tlakům vyvolaným konfliktem na Blízkém východě a uzavřením Hormuzského průlivu. "Inflační rizika již narostla v posledních týdnech do té míry, že včasné signalizační zvýšení úrokových sazeb dává z pohledu centrální banky značný smysl. Nejednalo by se rozhodně o měnověpolitickou chybu a včasný pohyb sazeb směrem vzhůru může snížit potřebu zvyšovat sazby výrazněji později v průběhu tohoto roku," uvedl Bureš.
V české ekonomice přetrvává řada proinflačních faktorů, upozornil hlavní ekonom Portu Jan Berka. "Kromě dopadů konfliktu na Blízkém východě zůstává zvýšená inflace služeb, která se promítá do jádrové inflace. Proinflačním faktorem je také nad očekávání silný růst mezd. Silné zůstává rovněž tempo úvěrování české ekonomiky, zejména na hypotečním trhu. Fiskální politika navíc zůstává spíše expanzivní," dodal. Rozhodnutí o zvýšení sazeb ale podle něj nemusí být jednomyslné.
Hormuz bankéře tlačí ke zvýšení
Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim podotkl, že s prodlužováním konfliktu v Íránu roste pravděpodobnost, že ČNB úrokové sazby zvýší. "Osobně se domnívám, že centrální bankéři ještě tentokrát ponechají sazby beze změny. Pokud sazby přece jen o čtvrt procentního bodu zvýší, bude to především signál trhu, že ČNB je připravena s inflací bojovat těmito nepopulárními kroky," podotkl.
Portfolio manažer Cyrrusu Tomáš Pfeiler naopak očekává, že bankovní rada zatím ke zvýšení sazeb nepřistoupí, a to i přes nynější zpřísnění měnové politiky v eurozóně. "Krok ECB se očekával, a proto na něj národní banka reagovat nemusí," uvedl. "Pokud by ECB zopakovala zvýšení i v červenci, měla by se nad zpřísněním měnové politiky zamyslet i ČNB," dodal Pfeiler.
Penzijní fondy jsou vůči Hormuzu odolné. Záleží ale na jejich strategii
Geopolitická rizika mění zaběhnutá pravidla investování. Napětí v Perském zálivu a dražší energie znovu přiživují obavy z inflace, což sráží ceny dluhopisů a dopadá i na penzijní fondy. Ztráty na dluhopisové části portfolií ale částečně vyvažuje boom kolem umělé inteligence, který dál podporuje zejména americké akcie.
Zvýšení sazeb neočekává ani předsedkyně představenstva Atris investiční společnosti Hana Seifertová, a to zejména s ohledem na vývoj inflace, která v květnu zvolnila na 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta. Zároveň ale podle Seifertové nyní nelze čekat ani uvolnění měnové politiky, a to kvůli geopolitickému napětí.
ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, v prosinci 2023 ji začala postupně snižovat. Od loňského května sazba činí 3,5 procenta. Pokud by nyní bankovní rada rozhodla o zpřísnění měnové politiky, bylo by to první zvýšení sazeb od nástupu Michla na pozici guvernéra ČNB.
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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Praha má další adresu, kterou si foodies rychle zapíšou do mapy. U Jiřího z Poděbrad otevírá Home of Dumplings, podnik s ručně vyráběnými asijskými knedlíčky, které pobláznily Berlín. Hosté je budou milovat pro šťavnaté náplně a výrazné chutě, instagramové feedy zase pro jejich barvy. A na své si přijdou i ti, kdo zrovna nepatří mezi skalní fanoušky knedlíčků. Bude z čeho vybírat.
Pražská gastronomická scéna získala podnik, který má potenciál stát se jedním z největších letošních gastro hitů. Pár kroků od náměstí Jiřího z Poděbrad otevírá už ve středu 17. června známý gastropodnikatel May Tran Home of Dumplings – berlínský koncept, který proměnil ručně vyráběné asijské knedlíčky v absolutní fenomén.
Knedlíčky na mnoho způsobů a s nejrůznějšími náplněmi. Vařené v páře i dokřupava opečené. Masové, vegetariánské i veganské. Přelité pálivými i nepálivými omáčkami. Přesně to je berlínský koncept „domova knedlíčků“ neboli Home of Dumplings – moderního asijského fusion knedlíčkového bistra. Ostatně, před jeho dvěma berlínskými pobočkami pravidelně stojí dlouhé fronty.
Dobýt Jiřák, Smíchov i Plzeň
Pražská pobočka na rohu ulic Slavíkova a Ondříčkova není jen náhodnou franšízou, ale spíš přátelsko-rodinným podnikem. Za jejím vznikem totiž stojí podnikatel May Tran, kterého česká gastro scéna dobře zná například díky úspěšnému brněnskému podniku Večerka, v němž dokázal výborně propojit vietnamskou kulinářskou tradici s moderní kavárenskou kulturou, nebo díky kurzům vaření v Bistru Valachy.
Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat
Káva už dávno není jen espresso s mlékem. Pražské kavárny objevují dusíkovou kávu s pěnou jako Guinness, fialové Ube Latte, obláčkovou matchu i kokosové americano. Vybrali jsme šest trendů, které právě dobývají svět a které už ochutnáte i v Praze.
Spolu s ním pražský Home of Dumplings buduje jeho sestřenice Trang Tran, která už čtvrtým rokem úspěšně vede síť restaurací Han Food. S majitelem původního berlínského konceptu se oba blízce přátelí, a i proto se rozhodli v Praze rozvíjet jeho nápad.
Pobočka na Jiřího z Poděbrad navíc nebude jedinou. Další se už nyní plánuje na pražském Smíchově a následovat bude Plzeň, odkud pochází jeden ze spolumajitelů. Právě spojení úspěšného berlínského konceptu a bohatých zkušeností rodiny Tranových dává tušit, že půjde o jednu z nejzajímavějších restauratérských novinek roku.
Vepřové, hovězí, jehněčí i veganské. A taky fialové, červené a modré
Menu stojí na výrazných chuťových kontrastech a nabídce, ve které si vybere prakticky každý. Knedlíčky se připravují, stejně jako v Berlíně, hned v několika úpravách – tradičně napařované v bambusových koších, dokřupava opečené na pánvi, s omáčkami nebo podávané v miskách s horkým kari.
RECENZE: Vinohradská Eleven páruje jedenáct jídel s koktejly, které berou dech
Vinohradská restaurace Eleven patří k nejzajímavějším novým podnikům v Praze. Sází na atmosféru, sezónní menu a drinky namíchané přesně k jednotlivým chodům. Výsledkem je zážitkový podnik, který působí intimně, promyšleně a přitom překvapivě nenuceně.
Na lístku najdete knedlíčky hovězí, kuřecí, jehněčí i krevetové. Z veganských verzí můžete zvolit zeleninové, Plant-Based či kimchi, z vegetariánských zase kukuřicovo-sýrové. Hlavním pilířem jsou však nečekané fusion příchutě. Vedle asijské klasiky si tu můžete dát i největší berlínský bestseller – Beef Chilli Cheese Dumplings, tedy knedlíčky plněné směsí mletého hovězího masa, rozteklého sýra a pálivých jalapeños.
Vizuálním zážitkem jsou pak barvy samotného těsta. Hovězí Chilli-Cheese jsou modré, jehněčí černé, Plant-Based fialové, kuřecí žluté a klasické hovězí sytě červené.
K původně berlínskému menu navíc v Česku přibyla lokální novinka – vepřové knedlíčky ve světlounce fialové barvě. „Už během testovacího provozu se ukazuje, že právě vepřové budou v Česku pravděpodobně patřit k těm nejpopulárnějším,“ říká s úsměvem Trang Tran.
Knedlíčky, které jsme při naší návštěvě měli možnost ochutnat, byly neskutečně šťavnaté, plné chuti, lehce křupavé a příjemně pikantní. Štědře plněné, čerstvé a dochucené natolik dobře, že žádnou omáčku vlastně ani nepotřebovaly.
Sázka na odvahu vyšla. Restaurace 420 Radka Kašpárka servíruje vzpomínky na dětství
Kdysi se věřilo, že Staroměstské náměstí střeží duch staré Prahy. Města vzdělanců, hospodských vypravěčů a alchymistů, kteří dokázali z obyčejných věcí vykouzlit zázraky. Dnes je těžké ho mezi davy turistů zahlédnout. Přesto tam stále je. Najdete ho hned naproti orloji – v restauraci „420“ michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka.
Jako tečku na závěr najdete v menu i jednu sladkou variantu: jablečno-skořicové knedlíčky s vanilkovým krémem.
Bůček tažený v kokosovém mléce a další recepty z rodinné kuchyně
Další odlišností oproti berlínské předloze je devět jídel navíc, která vznikla podle rodinných receptů Tranových. „Jsou to jídla, která vycházejí z naší vlastní rodiny. Třeba karamelizovaný bůček tažený v kokosovém mléce patří v naší rodině k těm nejtradičnějším vietnamským pokrmům,“ popisuje Trang Tran.
Kromě bůčku si můžete dát asijské nadýchané bulky bao buns z kynutého těsta s kuřecím masem či tofu, případně nudle. Na výběr jsou také tři druhy donburi, tradičních asijských rýžových misek s masem a zeleninou.
Menu pak doplňuje i devatero předkrmů. My jsme vyzkoušeli enoki tempuru, neboli penízovky sametonohé v křupavém těstíčku. Po usmažení se tenké nožičky těchto hub spojí do křupavých chomáčků, které na okrajích připomínají krajku. Jsou voňavé, jemné a doplněné lehce pálivou omáčkou. Pochutnali si na nich i zapřísáhlí odpůrci hub.
Sekaná z králíka, vajíčko s rybím salátem a single dinners. Nový podnik Biskup od Ambiente je domácký a nečekaně návykový
Když jsem byla malá, můj děda - gurmán a požitkář - mě naučil, že nejlepší část kuřete je biskup. Lapidárně řečeno zadek. Taková ta křupavá, šťavnatá část, na kterou se většina lidí dívá skrz prsty, ale znalci ji milují. Od té doby mám biskupa spojeného s něčím dost neobvyklým, ale hodně dobrým. Když před pár dny na rohu ulic Dlouhá a Hradební otevřela skupina Ambiente svůj nový podnik Biskup, nemohla jsem odolat. Jejich Biskup je přesně takový, jako ona výše zmíněná část kuřete - dost neobvyklý a hodně dobrý.
Kromě enoki můžete ochutnat bramborovou spirálu, domácí kimchi, řasy wakame nebo třeba vynikající dokřupava osmažené, lehoučce pikantní crispy tofu s furikakeposypkou.
Japonský interiér českého mléčného baru
Home of Dumplings s lehkostí kombinuje rychlý street food s plnohodnotnou restaurací. Zajít sem můžete na rychlý oběd, večeři s přáteli i na pozdní jídlo.
Podnik sází na jednoduchost, rychlost a vysokou kvalitu. Počítá se i s obědovými menu za 295 korun, která se skládají z deseti knedlíčků, tedy ze dvou variant po pěti kusech, pikantního okurkového salátu a nápoje. Samotná porce pěti knedlíčků vyjde na zhruba 169 korun, za ostatní hlavní jídla dáte od 230 do 290 korun.
Původním záměrem bylo přenést do Prahy lehce punkovou atmosféru berlínských poboček. Majitelé se ale na poslední chvíli rozhodli jít originálnější cestou a do interiéru propsali svůj vlastní česko-asijský rukopis.
Interiér kombinuje světlé dřevo, japonské stěny a výrazná závěsná svítidla vyrobená z autentických bambusových napařováků. Celkový něžně japonský dojem pak skvěle rozbíjejí zelené kachličky, jimiž interiér jako by trochu odkazoval na tradici českých závodních jídelen a mléčných barů. Celé to v Home of Dumplings působí útulně, čistě a vizuálně atraktivně.
Na první pohled se Home of Dumplings zdá být nenápadným podnikem, který se nesnaží šokovat. Kombinace promyšleného konceptu, skvělého jídla a majitelů, kteří gastronomii rozumějí, však dává tušit, že Home of Dumplings bude dost možná jednou z nejzajímavějších gastro adres, které letos v Praze vznikly.
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
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