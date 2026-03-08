Biohacking: Když tělo nezvládá histamin. Skrytá intolerance, kterou si lidé pletou s alergií
Histamin je klíčová signální látka v těle, která řídí imunitu, trávení i spánek. Pokud se ho ale v organismu hromadí příliš a tělo ho nedokáže rozkládat, může vzniknout histaminová intolerance. Ta se projevuje únavou, migrénami či trávícími potížemi a často zůstává dlouho nerozpoznaná.
Histamin je signální látka a neurotransmiter, kterou tělo přirozeně produkuje a hraje důležitou roli v imunitní odpovědi, trávení, spánku a bdělosti. V praxi bývá nejčastěji spojován s alergickými reakcemi, rýmou, svěděním a dalšími nepříjemnými příznaky, které jsou v nynější sezóně časté. Tyto problémy nastávají, když je hladina histaminu chronicky zvýšená nebo když tělo nedokáže efektivně zpracovat jeho nadbytek.Kromě alergií může z tohoto stavu vzniknout také histaminová intolerance, což je chronický stav s nespecifickými příznaky, které mnozí lidé roky nerozpoznají nebo připisují jiným příčinám.
Histamin se uvolňuje jako součást imunitní reakce při setkání s alergenem nebo patogenem, což vede k rozšíření cév, zvýšené propustnosti kapilár a aktivaci zánětlivých procesů. Tato odpověď je žádoucí v případě akutní hrozby, například při infekci nebo poranění. Histamin však hraje v těle i další role. V mozku funguje jako neurotransmiter podílející se na regulaci spánku a bdělosti, v žaludku stimuluje produkci kyseliny chlorovodíkové nutné pro trávení. Jeho hladina se mění v průběhu dne a je ovlivněna cirkadiánními rytmy. Když je systém vyvážený, histamin plní své funkce a je následně rychle metabolizován pomocí enzymů.
Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.
Biohacking: Polovina slibů padá. Kolagen obstál jen částečně
Enjoy
Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.
Histaminová intolerance není klasická alergie, ale metabolická porucha, při které tělo nedokáže efektivně degradovat histamin. Nejčastější příčinou je nedostatečná aktivita enzymu DAO, který je zodpovědný za rozklad histaminu ve střevech. DAO je produkován ve střevní sliznici a jeho aktivita může být snížena v důsledku zánětu střev, nevyváženosti střevní flóry, genetických variací nebo užívání některých léků. Dalším faktorem je nadměrný příjem histaminu ze stravy. Některé potraviny obsahují vysoké množství histaminu, jiné podporují jeho uvolňování z žírných buněk a některé blokují aktivitu DAO.
Kombinace těchto faktorů může vést k hromadění histaminu v těle, což se projeví nepříjemnými příznaky. Ty mohou zahrnovat bolesti hlavy, migrény, zarudnutí kůže, svědění, problémy s trávením, nadýmání, průjem, únavu, poruchy spánku, úzkost nebo nízký krevní tlak. Vzhledem k tomu, že tyto příznaky nejsou specifické, je histaminová intolerance často nerozpoznaná nebo zaměněna za jiné problémy.
Stres a špatná strava mají velký vliv
Střevní mikrobiom hraje zásadní roli v regulaci hladiny histaminu. Jeho nerovnováha může vést k nadměrnému růstu bakterií produkujících histamin a současně k poklesu těch, které histamin rozkládají. Tento stav je často výsledkem stresu, nevhodné stravy, užívání antibiotik nebo chronického zánětu střev. Zánět střevní sliznice navíc snižuje produkci enzymu DAO, což dále zhoršuje schopnost těla zpracovat histamin. Tato vzájemná provázanost ukazuje, že histaminová intolerance není izolovaný problém, ale důsledek širší dysregulace střevního zdraví.
Proto v případě histaminové intolerance je klíčové začít úpravou stravy. Potraviny s vysokým obsahem histaminu zahrnují zralé sýry, fermentované produkty jako kysané zelí, kimči nebo kombucha, alkohol, zejména červené víno a pivo, uzeniny, konzervy, sušené ryby a dlouho skladované maso. Některé potraviny neobsahují vysoké množství histaminu, ale podporují jeho uvolňování, například jahody, citrusové plody, rajčata, čokoláda nebo ořechy.
Pozor na alkohol a černý čaj
Alkohol a černý čaj mohou blokovat aktivitu DAO a zhoršovat schopnost těla histamin zpracovat. Čerstvost potravin hraje zásadní roli, protože histamin se tvoří při rozkladu bílkovin, takže čím déle je potravina skladována, tím vyšší je jeho hladina. Nízkohistaminová dieta proto zahrnuje čerstvé maso a ryby, čerstvou zeleninu kromě rajčat a lilkovitých, rýži, brambory, ovoce jako jablka a hrušky, mléčné produkty s nízkým obsahem histaminu jako máslo nebo čerstvý sýr.
Některé živiny podporují přirozenou produkci DAO, například vitamin B6, vitamin C, zinek a měď. Vitamin C má navíc přímý antihistaminový efekt a může snižovat uvolňování histaminu z žírných buněk. Quercetin, flavonoid obsažený v cibuli a jablkách má podobný efekt. Probiotické kmeny jako Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium infantis nebo Bifidobacterium longum jsou často považovány za prospěšné, naopak Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus nebo Streptococcus thermophilus mohou zvyšovat hladinu histaminu.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.