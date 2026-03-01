Biohacking: Polovina slibů padá. Kolagen obstál jen částečně
Kolagen patří mezi nejprodávanější doplňky slibující mladší pleť a zdravější klouby. Nová rozsáhlá přehledová studie nyní odděluje marketing od reality. Potvrzuje zlepšení elasticity a hydratace kůže i úlevu při osteoartritidě, naopak redukci vrásek či vliv na sportovní výkon data nepodporují.
Kolagen se v posledních letech stal jedním z nejpopulárnějších doplňků stravy. Slibuje zlepšení vzhledu kůže, podporu kloubů a celkovou regeneraci těla. Vzniká tak dojem, že suplementace kolagenem dokáže zastavit nebo zvrátit proces stárnutí, zlepšit stav pleti a podpořit pohybový aparát. Nová rozsáhlá přehledová studie publikovaná v Aesthetic Surgery Journal Open Forum přináší komplexní pohled na to, co skutečně funguje a co po doplňcích s kolagenem chtít nemůžeme. Tato takzvaná umbrella review analyzovala 16 systematických přehledů zahrnujících 113 randomizovaných kontrolovaných studií s téměř 8000 účastníky.
Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.
Biohacking: Je vám venku pořád zima? Nebojte, i pocit tepla se dá natrénovat
Enjoy
Pokles teplot, kratší dny a absence zeleně v zimních měsících vytvářejí přirozený odpor k pobytu venku. Také nás může odrazovat představa, že chlad znamená vyšší riziko nemoci nebo že zimní pohyb venku je pocitově nepříjemný. Tělo ale disponuje sofistikovanými mechanismy termoregulace, které lze postupně trénovat, a vystavení chladnému vzduchu přináší pozitiva pro metabolismus, imunitní odpověď a náladu.
Studie identifikovala několik oblastí, kde suplementace kolagenu vykazuje pozitivní efekty s vysokou mírou důvěryhodnosti. Prvním je elasticita kůže, tedy schopnost pokožky se po natažení vrátit do původního stavu. Výsledky naznačují, že pravidelný příjem kolagenových peptidů může tuto vlastnost zlepšit, což odpovídá teoretickému mechanismu, podle kterého se peptidy z hydrolyzovaného kolagenu dostávají do oběhu a mohou stimulovat fibroblasty ve střední kožní vrstvě dermis k produkci vlastního kolagenu.
Druhým průkazným benefitem je hydratace kůže, tedy schopnost pokožky udržovat vodu. Toto zlepšení může souviset s efektem peptidů na syntézu kyseliny hyaluronové, která váže vodu v kůži. Oba tyto efekty jsou závislé na dávce a trvání suplementace, což znamená, že delší užívání a vyšší dávky vedou k lepším výsledkům. Třetí oblastí s pozitivními výsledky je osteoartritida, kde kolagen prokazatelně snižuje bolest a ztuhlost kloubů. Mechanismus zde zahrnuje protizánětlivý efekt peptidů a možnou podporu regenerace kloubní chrupavky.
Zklamání v boji proti vráskám a při regeneraci
Na druhou stranu studie jasně identifikovala oblasti, kde kolagen neprokázal přesvědčivý efekt. Nejčastěji propagovaný benefit, tedy redukce vrásek, nesplnil očekávání. Data nepotvrzují, že by kolagen významně zlepšoval hloubku nebo množství vrásek. Podobně textura kůže nebyla ovlivněna suplementací. U sportovního výkonu a regenerace po cvičení studie také nenašla přesvědčivé důkazy. Metabolické zdraví, tedy vliv na hladinu cukru v krvi či cholesterol nebo rozložení tuku v těle, také zůstávají neprůkazné.
Z biologického hlediska je zajímavé, že doplňkový kolagen vůbec může mít nějaký specifický efekt, protože takový kolagen je trávicími enzymy rozložen na jednotlivé aminokyseliny a krátké peptidy. Tyto fragmenty jsou absorbovány do krevního oběhu, ale tělo je nepoužívá selektivně k tvorbě kolagenu v kůži nebo kloubech. Místo toho jsou aminokyseliny použity podle aktuální potřeby organismu pro syntézu jakýchkoliv proteinů v tkáních, které vyhodnotí jako prioritní a to většinově nebude lépe hydratovaná a elastičtější pokožka.
Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.
Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání
Enjoy
Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.
Hypotéza, která může vysvětlittyto překvapivé pozitivní efekty, spočívá vsignalizační roli určitých peptidů. Zatím však chybí srovnávací vědecké studie, které by potvrdily, zda jde skutečně o specifický efekt kolagenových peptidů, nebo zda by podobný benefit přinesl i individuální zvýšený příjem běžných proteinů.
Prakticky vzato, pokud je v případě suplementace cílem zlepšit elasticitu a hydrataci kůže, kolagenové peptidy mohou přinést mírné zlepšení, zejména při dlouhodobém užívání v dávkách kolem 2,5 až 10 gramů denně. U osteoartritidy může kolagen pomoci snížit bolest a ztuhlost, což je benefit podporovaný relativně robustními daty. Existují různé typy kolagenu, přičemž nejčastěji suplementované jsou typ I, II a III. Typ I je hlavní složkou kůže a kostí, typ II je dominantní v chrupavce a typ III se nachází v cévách a orgánech.
Často se zdůrazňují specifické typy pro různé účely, ale realitou je, že po strávení jsou všechny typy rozloženy na podobné peptidy a aminokyseliny. Dalším faktorem je biodostupnost a časování. Některé studie naznačují, že příjem kolagenu na lačný žaludek může zlepšit absorpci, protože minimalizuje konkurenci s jinými aminokyselinami z jídla. Podobně kombinace s vitaminem C může být užitečná, protože vitamin C je kofaktorem pro enzymy podílející se na syntéze kolagenu. Důležité je také zohlednit celkový kontext stravy a životního stylu, které jsou primárními faktory ovlivňujícími stav kůže a kloubů.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.