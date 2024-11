Hypoteční trh dál sílí. Banky a stavební spořitelny poskytly úvěry za 26,4 miliardy

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v říjnu hypoteční úvěry za 26,4 miliardy korun, což je proti září nárůst o devět procent. Meziroční růst činil 64 procent. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,9 procenta ze zářijových 4,96 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Objemy poskytnutých hypoték se v posledních měsících dostaly nad úrovně roku 2020, ačkoli z pohledu počtu setrvávají o čtvrtinu níže. „Hypoteční trh nadále vykazuje pozitivní oživení, poháněné příznivějším vývojem hypotečních sazeb a rostoucím objemem úvěrů. Vidíme zvýšený zájem o nemovitosti, což podpořila odložená poptávka a klesající sazby. Platí tedy, že od čtvrtého kvartálu loňského roku se atmosféra na hypotečním trhu už velmi výrazně zlepšila,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.

Nejsilnější měsíc v roce

Při odhlédnutí od mimořádného srpna, kdy se v silné aktivitě na trhu projevily i nastávající legislativní změny týkající se podmínek předčasného splacení hypotéky mimo dobu fixace, je říjnový objem poskytnutých hypoték nejvyšší v letošním roce a zároveň nejvyšší od začátku roku 2022, doplnil hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték bez refinancování v říjnu dosáhl 21,8 miliardy korun. Meziměsíčně se zvýšil o 10,8 procenta. Počet nově poskytnutých hypoték činil 5757, což je o desetinu více než v září a o 40 procent více než před rokem. Objem refinancovaných úvěrů, tedy interně či z jiné instituce, se po jednorázovém srpnovém růstu snížil a v říjnu setrval na zářijových 4,6 miliardy korun. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték se tak snížil na 17,3 procenta.

Hypoteční sazby reagují s několikaměsíčním zpožděním především na vývoj tržních úrokových sazeb delších splatností. „Sledujeme paradox, kdy Česká národní banka dále snižuje úrokové sazby, nicméně cena peněz pro tříleté či pětileté fixace roste a je dnes prakticky stejná jako na začátku tohoto roku. To zásadně zabrzdí další možný pokles úrokových sazeb hypoték v nejbližším období a nevylučuje to ani jejich mírný růst,“ upozornil manažer hypotečních úvěrů Raiffeissenbank Milan Voldřich.

Průměrná hypotéka v říjnu dosáhla 3,79 milionu po 3,76 milionu korun v září. Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou hypotéku zvýšení měsíční splátky o zhruba 2000 korun. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená současná hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky o 6000 korun. Splátka hypotéky jeden milion korun s 30letou splatností se současnými úrokovými sazbami se pohybuje kolem 5500 korun.

Úroky z předcovidových let už nebudou

„Stále větší ochota financovat bydlení hypotékou se sazbou okolo pěti procent souvisí zejména s uvědoměním většiny klientů, že sazby budou i nadále klesat jen velmi pomalu a nemá tak příliš smysl vyčkávat,“ řekl oblastní ředitel společnosti 4fin Jan Schwarzbach.

Rovněž podle hypoteční specialistky FinGO Jany Vaisové má objem i počet hypoték stoupající tendenci proto, že klienti již nechtějí čekat na snížení cen nemovitostí nebo snížení úrokových sazeb. „Cena zdrojů zůstává vysoká, banky tedy nemají na výrazné snížení sazeb prostor takový, jaký bychom si představovali. Je jisté, že úroky z 'předcovidových' roků již nikdy nebudou,“ řekla.

Ze statistik je navíc podle regionálního ředitele společnosti Century 21 Jana Štěpánka patrné, že ceny nemovitostí rostou. „Tento trend registrujeme od začátku roku 2024 a nyní se potvrzuje, že se tak skutečně děje. V podstatě se dá říct, že se realitní trh uzdravuje,“ dodal.