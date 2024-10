Revoluční objev českých vědců umí omladit pleť

Alaptid, unikátní bioaktivní peptid, je známý pro své omlazující účinky již od osmdesátých let, až v posledních letech však došlo k jeho využití v praxi. Objev Evžena Kasafírka z Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze se stal hlavní účinnou složkou anti-age řady pečující kosmetiky SAIN.

Praktické využití tohoto objevu tedy přišlo až téměř po třiceti letech, kdy molekulu alaptidu začala znovu zkoumat dvojice vědců – profesor Pavel Martásek z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a medicinální chemik profesor Vladimír Král. Společně s českou společností GlobeTech Innovation přišli s unikátní možností vyvinout ryze českou anti-age kosmetiku. Výsledkem je unikátní řada kosmetických produktů značky SAIN.

Proti stárnutí

První řadu produktů, které byly speciálně vyvinuty k redukci známek stárnutí pleti, jejímu dlouhodobému omlazování a jejíž hlavní aktivní složkou byl právě alaptid, značka představila koncem roku 2021. Jednalo se o Originální denní a noční krém a neparfémovaný Hypoalergenní krém, určený zejména pro velmi citlivou pokožku.

V roce 2023 značka oslovila ke spolupráci renomovanou českou formulátorku kosmetiky Lenku Průšovou a vznikla nová řada omlazujících produktů pro denní a noční péči.

„Když jsem od majitelů značky SAIN dostala možnost pracovat s alaptidem jako s hlavní složkou jejich omlazujících přípravků, neváhala jsem ani vteřinu. Byla to pro mě výzva a jsem na tyto produkty opravdu pyšná,“ říká k počátkům spolupráce se značkou SAIN Lenka Průšová.

Podařilo se jí obohatit složení krémů o další účinné látky, čímž vznikl Omlazující denní krém s alaptidem & ceramidy a Omlazující noční krém s alaptidem & skvalanem. Letos v červnu značka kromě těchto dvou pečujících krémů představila i novou řadu pro čištění pleti, kterou už koncem loňského roku vyvinula taktéž ve spolupráci s Lenkou Průšovou.

Krém SAIN poskytnuto společností GlobeTech Innovation

Regenerace buněk

A jak vlastně funguje alaptid v anti-age kosmetice?

„Peptidy jsou krátké řetězce aminokyselin, které jsou základními stavebními kameny proteinů. V lidském těle hrají klíčovou roli v mnoha biologických procesech, včetně obnovy buněk, a proto jsou tak oblíbené v anti-age kosmetice,“ popisuje důležitost peptidů Průšová.

Alaptid funguje na buněčné úrovni, kde podporuje regeneraci buněk. Stimuluje produkci kolagenu, což je klíčový protein v kůži, který zajišťuje její pružnost a pevnost. Díky tomu je výsledkem péče přípravky značky SAIN vláčnější a pevnější pleť, jejíž kvalita je výrazně posílena, a díky kombinaci s hyaluronátem je dosaženo její optimální hydratace.

Zázrak z Česka

Kosmetika SAIN si zakládá na českém původu. Všechny produkty jsou vyráběny v České republice ve spolupráci s místními firmami, Univerzitou Karlovou a biomedicínským centrem BIOCEV, s velkým důrazem na udržitelnost a ekologii.

A český původ mají také exkluzivní porcelánové dózy a jejich uzávěry z dubového dřeva. Dubové dřevo patří pro svou kvalitu, trvanlivost a krásu odedávna mezi nejžádanější. Podtrhuje luxusní péči, kterou krémy značky SAIN poskytují pleti. Starostlivě vybrané dřevo prochází pečlivým zpracováním v malé rodinné společnosti, kde se dostává do rukou talentovaného truhláře Romana Buršíčka. Samotné dózy pak vznikají v Nové Roli u Karlových Varů, kde sídlí společnost Thun 1794, největší český výrobce porcelánu.

Kosmetika SAIN je důkazem, že využití inovativní vědy může vést ke vzniku velmi kvalitních lokálních produktů, které se v konkurenci nadnárodních produkcí neztratí, naopak si může být český zákazník jistý, že všechny ingredience jsou zpracovávány lokálně s důrazem na kvalitu.

