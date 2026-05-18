newstream.cz Money Podivná změna: Hypotéky zdražují všude na světě

Podivná změna: Hypotéky zdražují všude na světě

Podivná změna: Hypotéky zdražují všude na světě
Začíná se rodit další podivný nový normál: hypotéky od začátku konfliktu na Blízkém východě zdražují. A to i přesto, že centrální banky se snaží se sazbami nehýbat.

Náklady na hypotéky v Evropě i Severní Americe prudce vzrostly, protože ekonomické dopady války na Blízkém východě se přelévají i na trhy s bydlením a zvyšují tlak na lidi, kteří si chtějí pořídit nový domov nebo refinancovat úvěr, píše Financial Times. Česko v tomto trendu není výjimkou

Růst přichází navzdory tomu, že centrální banky zatím nepřistoupily ke zvyšování úrokových sazeb. Hypoteční poskytovatelé reagují na rostoucí náklady vládního zadlužování a zároveň sázejí na to, že oficiální sazby budou muset nakonec vzrůst, aby se podařilo zkrotit inflační tlaky.

Ve Spojených státech konflikt vyhnal sazbu třicetiletých hypoték na 6,36 procenta, tedy nad úroveň ze září 2025, ještě předtím, než americký Fed zahájil cyklus tří snížení sazeb o čtvrt procentního bodu. V eurozóně vzrostly hypoteční sazby v největší ekonomice regionu, Německu, zhruba o 0,3 procentního bodu. Úroková sazba u populárních desetiletých hypoték se podle dat retailového hypotečního makléře Dr. Klein zvýšila přibližně na 3,6 procenta. U nového úvěru ve výši 350 tisíc eur to znamená nárůst ročních úrokových nákladů asi o tisíc eur na zhruba 13 tisíc eur.

„Sazby během několika týdnů prudce vzrostly,“ uvedl manažer společnosti Dr. Klein Florian Pfaffinger. Dodal, že tento vývoj zneklidnil trh. Někteří kupci podle něj spěchají s dokončením hypoték ještě před případným dalším růstem sazeb.

Nejvýraznější zdražení zaznamenala Británie, kde průměrná nabídková sazba u dvouleté fixní hypotéky s poměrem úvěru k hodnotě nemovitosti 75 procent vzrostla z 3,97 procenta na konci února na 5,1 procenta v dubnu. V Česku je vývoj velice podobný.

Zásah do kupní síly

Hina Bhudia z Knight Frank uvedla, že nedávný „skokový růst“ sazeb nových fixních hypoték ve Spojeném království znamenal „citelný zásah do kupní síly domácností“.

V USA přichází růst hypotečních sazeb v době, kdy se trh už před konfliktem na Blízkém východě potýkal s nedostatkem nabídky bydlení. Situaci dále zhoršily blokády Hormuzského průlivu, které vyhnaly ceny ropy vzhůru. „Před finanční krizí se stavělo příliš mnoho domů a následovalo desetiletí nedostatečné výstavby,“ uvedl ekonom společnosti Evercore ISI Matt Aks. „Výsledkem je nedostatek nabídky, a navíc jsme se v poslední době dostali do období vysokých úrokových sazeb.“

V Česku je situace podobná. Nedostatek bydlení způsobují hlavně dlouhé schvalovací procesy při výstavbě nového bydlení. Ovšem i dopad války v Íránu je citelný: podle Hypoindexu největší skok přišel mezi březnem a dubnem. Zatímco v březnu byla průměrná sazba hypoték ještě pod čtyřmi procenty, v květnu vystoupala na vysokých 5,19 procenta.

Investoři i ekonomové se domnívají, že hypoteční sazby porostou dál, pokud zůstane omezená doprava přes Hormuzský průliv, kudy dříve proudila pětina světových dodávek ropy. To by nakonec mohlo přinutit centrální banky zvyšovat sazby, aby omezily cenové tlaky, což by ještě více zatížilo budoucí kupce nemovitostí.

Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur

Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur
Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.

Když se spojí Swatch a Audemars Piguet, hodinářský svět ví, že to nebude tichá událost pro pár sběratelů. Jedna značka stojí na dostupných, barevných a masově vyráběných hodinkách. Druhá patří do nejužšího klubu luxusního hodinářství, kde se na ikonický Royal Oak čeká roky a ceny začínají v desítkách tisíc eur.

Nová kolekce Royal Pop tak měla od začátku všechno, co moderní trh miluje: slavné jméno, omezenou dostupnost, popkulturní estetiku a potenciál k okamžitému přeprodeji. A přesně to se stalo.

Podle Bloombergu se kapesní hodinky Royal Pop krátce po víkendovém uvedení objevily na platformě Chrono24 až za 5000 eur. Nejlevnější model ve Francii přitom stál 385 eur. Jinými slovy: kdo se k hodinkám dostal včas, mohl je obratem nabídnout přibližně za třináctinásobek původní ceny.

Luxus pro masy. A byznys pro překupníky

Royal Pop se začal prodávat 16. května a šlo jej koupit pouze v kamenných prodejnách. To je důležitý detail. Swatch tím zopakoval model, který už dříve použil u MoonSwatch: žádný pohodlný e-shop, žádné kliknutí z gauče, ale fyzická fronta, emoce a fotky lidí čekajících před obchodem.

Z marketingového hlediska skoro dokonalé. Z provozního hlediska podstatně horší.

Bloomberg uvedl, že některé prodejny Swatch po světě musely kvůli obavám o bezpečnost davu zavřít nebo se ani neotevřely. Swatch se poté snažil uklidnit situaci na Instagramu. Zákazníkům připomněl, že Royal Pop nezmizí z prodeje po jediném víkendu, ale má být dostupný několik měsíců. V některých zemích však kvůli bezpečnosti nebylo možné zvládat fronty delší než 50 lidí, a prodejny proto musely nápor omezit nebo prodej dočasně přerušit.

To ale část hodinářské komunity spíš rozčílilo. Influencer Chamath Gamage podle Bloombergu Swatch kritizoval za to, že nechává zákazníky čekat hodiny, přestože přesně ví, kolik kusů má která prodejna k dispozici. Podle něj by podobný produkt měl působit „zábavně, dostupně a vzrušujícím dojmem. Ne stresově“.

Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla

Zprávy z firem

Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Swatch věděl, co dělá. Otázka je, jestli to ukočíroval

Analýza XTB k celé spolupráci připomíná, že Royal Pop není jen barevná kuriozita pro fanoušky hodinek. Pro Swatch Group jde o velmi racionální tah v době, kdy skupina potřebuje nový impulz.

Swatch podle analytiků v posledních letech narážel na slabší poptávku v Asii, zejména v Číně, a také na negativní dopad silného švýcarského franku. Čisté tržby skupiny na konci roku 2025 na 6,28 miliardy franků a provozní zisk se propadl na 135 milionů franků. Pro firmu, která ještě nedávno těžila z fenomenálního úspěchu MoonSwatch, to byl signál, že potřebuje nový hit.

Royal Pop má přesně takovou ambici. Má přivést lidi do obchodů, vytvořit mediální šum, obsadit sociální sítě a ideálně prodat vysoké objemy s velmi dobrými maržemi. Analýza XTB navíc upozorňuje, že Swatch má volné výrobní kapacity, takže masově úspěšný produkt může pomoci lépe rozložit fixní náklady výroby.

Jinými slovy: nejde jen o hodinky. Jde o provozní páku.

Audemars Piguet riskuje prestiž

Z pohledu Swatch je logika zřejmá. Připojit k dostupnému produktu DNA jedné z nejslavnějších luxusních značek světa je marketingový dárek. Audemars Piguet je vedle Patek Philippe a Vacheron Constantin součástí neformální „svaté trojice“ vysokého hodinářství. Její Royal Oak, navržený Géraldem Gentou, je jeden z nejikoničtějších modelů moderních hodinek.

Spojení Swatch a Audemars Piguet ja tak mimořádnou událostí v moderní historii hodinářského průmyslu. Jde o střet dvou světů: masové dostupnosti a pečlivě řízené nedostupnosti.

Právě tady ale vzniká otázka, kterou řeší i analytici citovaní Bloombergem. Pierre-Olivier Essig z AIR Capital uvedl, že nevidí důvod, proč by Audemars Piguet podobnou spolupráci potřeboval. Značka si reputaci buduje na vzácnosti, čekacích listinách a omezené produkci. Podle společné zprávy Morgan Stanley a LuxeConsult, kterou cituje Bloomberg, Audemars Piguet loni prodal zhruba 50 tisíc hodinek, zatímco samotná značka Swatch kolem 4,4 milionu.

Pro Swatch je tedy spolupráce vstupenkou do světa luxusní symboliky. Pro Audemars Piguet je to spíš kontrolovaný hazard: oslovit mladší publikum, aniž by se rozmělnila aura exkluzivity.

Kapesní hodinky místo levného Royal Oaku

Velká část trhu čekala, zda Royal Pop bude vypadat jako dostupná biokeramická verze Royal Oaku na zápěstí. Část zájemců o „levný Royal Oak“ může tak být z kapesních hodinek zklamaná. Zároveň ale taková forma může lépe oslovit generaci Z, která je zvyklá vnímat luxus i jako sběratelský doplněk, ne nutně jako klasické hodinky na zápěstí.

To je zajímavý posun. Swatch se možná nesnaží prodat dostupnou napodobeninu luxusních hodinek. Spíš vytváří sběratelský pop-artový předmět, který se dá nosit, vystavit, fotit a hlavně sdílet.

V době, kdy se o zápěstí zákazníků pere Apple Watch, Garmin a další chytrá elektronika, to nemusí být tak absurdní strategie, jak se na první pohled zdá.

Povedený nápad, horší provedení

Zásadní problém je ale organizace prodeje. Oliver Mueller z LuxeConsult řekl Bloombergu, že uvedení AP x Swatch se kvůli „katastrofální logistice“ změnilo v imageovou katastrofu. Samotný koncept přitom neodepisuje. Podle něj je nápad dobrý, ale provedení musí být na stejné úrovni jako koncept.

To je přesná diagnóza celé akce. Swatch dostal přesně to, co chtěl: fronty, rozruch, sociální sítě, sekundární trh a pocit nedostupnosti. Jenže pokud se z „dostupného luxusu“ stane hlavně příležitost pro flippery, běžný zákazník zůstane stát před zavřeným obchodem a produkt uvidí až na přeprodejní platformě za násobek ceny.

Bloomberg cituje Essiga z AIR Capital, podle něhož lidé ve frontách zjevně často neměli zájem o samotný produkt, ale o okamžitý přeprodej. „Pokud Swatch hledal šokový buzz, byl to zásah,“ řekl Essig.

Investoři čekají, jestli z hypu budou peníze

Akcie Swatch podle Bloombergu v pondělí ráno v Curychu klesaly až o 2,76 procenta, čímž se letošní růst snížil zhruba na 17 procent. To ukazuje, že trh sice chápe sílu marketingového efektu, ale zároveň se ptá, jestli jeden víkendový poprask vyřeší hlubší problémy skupiny.

Finanční trh nyní bude sledovat hlavně to, zda Royal Pop dokáže podpořit provozní cash flow déle než jen v prvních dnech po uvedení. Krátkodobý výbuch poptávky je jedna věc. Trvalejší dopad na ziskovost, využití výrobních kapacit a marže je věc druhá.

Právě tady se rozhodne, jestli Royal Pop bude jen další hodinářský meme, nebo skutečně byznysový tah, který Swatch pomůže v roce 2026 vrátit do lepší kondice.

Bydlení v ateliéru nebo vlastní garáž? Jak získat hypotéku na nebytový prostor

Bydlení v ateliéru nebo vlastní garáž? Jak získat hypotéku na nebytový prostor
Klasická hypotéka je určená především na financování domů a bytů. Pokud ale chcete koupit kancelář, garáž, ateliér nebo třeba starou půdu a přestavět ji na moderní loft, situace je složitější. Neznamená to však, že úvěr získat nelze.

Rozhodující je hlavně to, k čemu má prostor sloužit. Jiný typ financování se hodí pro podnikání, jiný pro soukromé využití a jiný pro případ, kdy plánujete nebytový prostor rekolaudovat na byt.

„V různých situacích musí klienti sáhnout po různých typech úvěrů. Zásadní je, zda má prostor sloužit pro vlastní bydlení, podnikání nebo pouze jako zázemí například pro parkování,“ říká Jana Vaisová, hypoteční specialistka FinGO.

Prostory pro podnikání nebo investici

Pokud kupujete nebytový prostor za účelem podnikání nebo pronájmu, nejčastěji přichází v úvahu podnikatelská, případně investiční hypotéka. Tento typ úvěru umožňuje financovat prostory, které neslouží k vlastnímu bydlení.

Ve srovnání s běžnou hypotékou ale bývá dražší. Banky u něj zpravidla požadují vyšší podíl vlastních peněz, obvykle přibližně 40 procent z celkové investice.

Od 1. dubna 2026 navíc platí nové podmínky ČNB pro investiční hypotéky a hypotéky na pronájem. Maximální LTV je v těchto případech 70 procent a ukazatel DTI, tedy násobek ročního čistého příjmu, může být nejvýše 7.

Garáž nebo prostor pro soukromé využití

Jiná situace nastává, pokud nebytový prostor nechcete používat k podnikání ani k bydlení. Typickým příkladem může být garáž nebo jiné soukromé zázemí. V takovém případě může být řešením americká hypotéka.

Také u ní je ale potřeba počítat s vyšší úrokovou sazbou než u klasické hypotéky. Splatnost bývá obvykle omezena na 20 let a klient musí mít minimálně 30 procent vlastních zdrojů.

Zároveň je nutné ručit jinou nemovitostí. Ta se musí nacházet v České republice, být zapsaná v katastru nemovitostí, mít přidělené popisné nebo evidenční číslo a více než polovina její podlahové plochy musí být určena k bydlení.

Pokud klient nechce nebo nemůže ručit nemovitostí, může využít také klasický spotřebitelský úvěr. Ten ale mívá maximální splatnost 10 let a hodí se spíše pro levnější nemovitosti, zpravidla do 1,25 milionu korun, maximálně do 2,5 milionu korun.

Přestavba na byt

Specifickou situací je koupě nebytového prostoru s plánem přestavět ho na bydlení. Může jít například o ateliér, dílnu nebo půdu, které chce kupující rekolaudovat na byt.

V takovém případě lze využít americkou hypotéku, u které se klient bance zaručí jinou nemovitostí. Druhou možností je spojit nákup i přestavbu do jednoho projektu a požádat o klasickou hypotéku.

Banky jsou ale v těchto případech opatrné. Mohou požadovat například minimálně 20 procent ceny z vlastních zdrojů nebo písemné potvrzení stavebního úřadu, že objekt lze rekolaudovat na stavbu určenou k bydlení. Ne každá nemovitost totiž tyto podmínky splní i po rekonstrukci.

Peníze také banka často neuvolní najednou, ale postupně. Poslední část úvěru může vyplatit až po úspěšné rekolaudaci.

„Banky jsou však v těchto případech opatrné a stanovují si některé podmínky, například minimálně 20 procent ceny pokrýt vlastními zdroji. Dále to může být písemné potvrzení stavebního úřadu, že objekt je možné rekolaudovat na stavbu pro bydlení. Některé nemovitosti totiž ani po rekonstrukci nemusí tyto podmínky splňovat. Peníze jsou také často vypláceny postupně a poslední část úvěru může banka uvolnit teprve až po úspěšné rekolaudaci nemovitosti,“ doplňuje Vaisová.

Pozor na drahé nebankovní úvěry

Odborníci z FinGO upozorňují také na rizika nebankovního financování. Takové úvěry bývají podle nich zbytečně drahé a často umožňují financovat jen omezenou část záměru, například kolem 50 procent.

Podle Jany Vaisové se proto vyplatí řešit financování hned od začátku s hypotečním specialistou. Ten může porovnat dostupné varianty, komunikovat s bankou a pomoci nastavit úvěr tak, aby klient neplatil zbytečně víc, než musí.

„Doporučujeme se hned na začátku obrátit na zkušeného hypotečního specialistu. Ten pomůže projít varianty, které se nabízejí, zajistí komunikaci s bankou a pohlídá, aby klient za úvěr neplatil zbytečně moc,“ uzavírá Vaisová.

