Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci
Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.
Společnost Gepard Finance, která na českém trhu zprostředkování hypotečních úvěrů působí více než dvě desetiletí, upravuje svou obchodní i marketingovou strategii. Nový směr klade větší důraz na podporu hypotečních specialistů a rozvoj nástrojů určených přímo pro tento segment finančního poradenství.
Podle generálního ředitele Tomáš Rusňák chce firma ještě více posílit svou roli partnera pro poradce, kteří se hypotékám věnují jako hlavnímu oboru. „Chceme být partnerem pro ty, kteří berou hypotéky jako plnohodnotný byznys, nikoli jako doplněk k dalším produktům. Máme silné know-how, kvalitní síť a respekt trhu. Naší ambicí je tyto pilíře ještě více propojit a dát poradcům nástroje, díky nimž budou dlouhodobě konkurenceschopní,“ uvedl Rusňák.
Jednodušší grafika
Součástí změny je také rebranding společnosti. Nová vizuální identita má podle firmy lépe odrážet její specializaci a B2B orientaci. Značka se nově opírá o jednodušší grafiku a komunikaci zdůrazňující výkon, profesionalitu a stabilitu.
Marketingové aktivity vede nový tým pod vedením Jana Flachsová, která v minulosti působila například ve společnostech Chytrý Honza (dnes EFEKTA Brokerpool) nebo SAB servis. Na kreativní části projektu se podílejí také designér Václav Rouček, kreativní manažerka Tereza Hyšková a copywriter Ondřej Bolvári.
Firma zároveň rozšiřuje své mediální a komunitní aktivity. Na začátku února spustila podcast Tvrdej byznys, který je určený profesionálům z hypotečního trhu a zaměřuje se na obchodní praxi, vývoj trhu i budování značky hypotečního poradce.
Hypotéka 2026
Dalším významným projektem bude konference hypotéka2026, která se uskuteční 9. dubna v pražském Cubex Centrum Praha. Podle organizátorů má jít o největší hypoteční akci svého druhu v Česku. Na přípravě spolupracuje producentka Petra Kuncová a agentura Aura Event, která stojí také za konferencí MoneyFest.
Společnost zároveň upozorňuje na obchodní výsledky z loňského roku. V roce 2025 zaznamenala meziroční růst provizí o 56 procent a poradenská síť se rozšířila o 5,6 procenta. Podle vedení firmy tak výsledky potvrzují, že strategie zaměřená na specializaci v hypotečním segmentu má na trhu potenciál.
