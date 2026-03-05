Vyberte si z našich newsletterů

Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci

Gepard Finance mění strategii: sází na hypoteční specialisty, rebranding i největší oborovou konferenci

Gepard finace
Gepard finace
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Společnost Gepard Finance vstupuje do nové fáze svého vývoje. Brokerpool specializovaný na hypotéky posiluje orientaci na B2B segment, spouští nový podcast, připravuje velkou hypoteční konferenci a představuje také rebranding značky. Firma tím chce ještě výrazněji podpořit profesionály ve své síti, která dnes čítá více než dva tisíce finančních poradců.

Společnost Gepard Finance, která na českém trhu zprostředkování hypotečních úvěrů působí více než dvě desetiletí, upravuje svou obchodní i marketingovou strategii. Nový směr klade větší důraz na podporu hypotečních specialistů a rozvoj nástrojů určených přímo pro tento segment finančního poradenství.

Podle generálního ředitele Tomáš Rusňák chce firma ještě více posílit svou roli partnera pro poradce, kteří se hypotékám věnují jako hlavnímu oboru. „Chceme být partnerem pro ty, kteří berou hypotéky jako plnohodnotný byznys, nikoli jako doplněk k dalším produktům. Máme silné know-how, kvalitní síť a respekt trhu. Naší ambicí je tyto pilíře ještě více propojit a dát poradcům nástroje, díky nimž budou dlouhodobě konkurenceschopní,“ uvedl Rusňák.

Jednodušší grafika

Součástí změny je také rebranding společnosti. Nová vizuální identita má podle firmy lépe odrážet její specializaci a B2B orientaci. Značka se nově opírá o jednodušší grafiku a komunikaci zdůrazňující výkon, profesionalitu a stabilitu.

Marketingové aktivity vede nový tým pod vedením Jana Flachsová, která v minulosti působila například ve společnostech Chytrý Honza (dnes EFEKTA Brokerpool) nebo SAB servis. Na kreativní části projektu se podílejí také designér Václav Rouček, kreativní manažerka Tereza Hyšková a copywriter Ondřej Bolvári.

Firma zároveň rozšiřuje své mediální a komunitní aktivity. Na začátku února spustila podcast Tvrdej byznys, který je určený profesionálům z hypotečního trhu a zaměřuje se na obchodní praxi, vývoj trhu i budování značky hypotečního poradce.

Hypotéka 2026

Dalším významným projektem bude konference hypotéka2026, která se uskuteční 9. dubna v pražském Cubex Centrum Praha. Podle organizátorů má jít o největší hypoteční akci svého druhu v Česku. Na přípravě spolupracuje producentka Petra Kuncová a agentura Aura Event, která stojí také za konferencí MoneyFest.

Společnost zároveň upozorňuje na obchodní výsledky z loňského roku. V roce 2025 zaznamenala meziroční růst provizí o 56 procent a poradenská síť se rozšířila o 5,6 procenta. Podle vedení firmy tak výsledky potvrzují, že strategie zaměřená na specializaci v hypotečním segmentu má na trhu potenciál.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Pokud zůstane návrh českého rozpočtu na letošní rok beze změny, může se Česko podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka zařadit mezi země NATO s nejnižšími obrannými výdaji v poměru k HDP. Podle něj by to mohlo ohrozit plnění aliančních závazků i budování schopností české armády.

Česko podle amerického velvyslance v Praze Nicholase Merricka riskuje, že se zařadí mezi státy s nejnižšími výdaji na obranu v rámci NATO. Uvedl to na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, kde upozornil, že návrh českého státního rozpočtu pro letošní rok počítá s výdaji, které mohou být z pohledu aliance nedostatečné.

Merrick připomněl, že členské státy NATO se loni dohodly na postupném zvýšení obranných výdajů až na 3,5 procenta HDP do roku 2035. Dalších 1,5 procenta HDP by měly tvořit související nevojenské investice, například do infrastruktury či bezpečnostních technologií.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký protějšek Donald Trump

Zapomenutá válka? Trump upřel pozornost na Blízký východ, Ukrajina varuje před výpadkem zbraní

Politika

Evropští představitelé se obávají, že válka Spojených států proti Íránu odvede pozornost Washingtonu od Ukrajiny. Upozornil na to server Politico, podle kterého by nový konflikt mohl mít přímé dopady na dodávky amerických zbraní Kyjevu.

nst

Přečíst článek

„Nejde o požadavek Spojených států ani o podpis jedné vlády, který může další vláda zrušit. Je to dohoda mezi suverénními spojenci, kteří se navzájem spoléhají na svou připravenost,“ zdůraznil velvyslanec.

Vláda premiéra Petra Fialy loni schválila plán, podle něhož by se české obranné výdaje měly postupně zvyšovat o 0,2 procenta HDP ročně až na tři procenta do roku 2030. Opoziční lídr Andrej Babiš však nedávno uvedl, že Česko by podle něj nemělo směřovat k výdajům ve výši 3,5 procenta HDP. „Naší prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl serveru Deník.cz.

Podle Merricka přitom v současné bezpečnostní situaci neexistuje účinnější nástroj kolektivní obrany než NATO. Vedle známého pátého článku alianční smlouvy o společné obraně připomněl také článek třetí, který zavazuje jednotlivé státy k budování vlastních obranných schopností. „Češi podle průzkumů NATO důvěřují. Tuto důvěru ale musí podpořit reálné schopnosti a odhodlání,“ uvedl.

Andrej Babiš

Babiš: Ukrajina není prioritou vlády, válku má řešit Trump

Politika

Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

ČTK

Přečíst článek

Podle odhadů by základní obranné výdaje v návrhu rozpočtu na rok 2026 mohly činit zhruba 1,8 procenta HDP. To je podle Merricka výrazně méně než závazky přijaté na aliančním summitu a zároveň méně než v loňském roce. Česko by se tak mohlo zařadit mezi státy s nejnižšími výdaji v alianci a zároveň by vykazovalo negativní trend oproti ostatním partnerům.

Celkové výdaje na obranu by letos podle návrhu vlády měly dosáhnout přibližně 185 miliard korun. Samotné ministerstvo obrany má hospodařit s částkou 154,8 miliardy korun, dalších zhruba 30 miliard má jít na obranné projekty z jiných kapitol státního rozpočtu. Podle makroekonomické predikce z ledna by tak celkové výdaje měly odpovídat zhruba 2,07 procenta HDP.

Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou

Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou
ČTK
nst
nst

Válka na Blízkém východě a prudký růst cen ropy mohou podle analýzy agentury Bloomberg vyvolat novou vlnu globální inflace a zpomalit hospodářský růst. Největším rizikem je možné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy.

V nejhorším scénáři by podle modelu Bloombergu cena ropy mohla vzrůst až o 80 procent proti předválečné úrovni a dostat se přibližně na 108 dolarů za barel.

Hormuzský průliv je klíčovou tepnou světového energetického trhu. Prochází jím asi pětina globálních dodávek ropy. Podle ekonomických modelů přitom už jednoprocentní pokles nabídky zvyšuje cenu zhruba o čtyři procenta. Pokud by útoky zasáhly energetickou infrastrukturu v Perském zálivu, ceny by se podle analýzy mohly držet kolem 108 dolarů za barel až do konce roku.

Takový šok by výrazně zasáhl inflaci. Ve Spojených státech by podle propočtů zvýšil do konce roku inflaci asi o 0,8 procentního bodu, čímž by se dostala nad tři procenta. Centrální banky přitom většinou cílí na inflaci kolem dvou procent.

Čím delší, tím tvrdší dopad i na českou ekonomiku. Válku v Perském zálivu nelze podceňovat, varují ekonomové

Leaders

Rozpoutaný válečný konflikt mezi Íránem a Izraelem po boku se Spojenými státy by neměl mít na globální a českou ekonomiku významný vliv. Pokud ovšem nebude trvat dlouho, shodli se špičkoví makroekonomové na Globálním Investičním Summitu (GIS), který se už po páté konal v Praze.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Evropa se může přiblížit recesi

Negativní dopady by pocítila i Evropa. V eurozóně by podle modelu mohl růst HDP klesnout o 0,6 procenta, v Británii o 0,5 procenta. Inflace by v obou případech vzrostla zhruba o 1,1 procentního bodu.

Evropské ekonomiky jsou navíc citlivější na ceny plynu. Ty už začaly růst po výpadku katarské produkce zkapalněného zemního plynu (LNG). Podle Bloombergu by trvale vysoké ceny energií mohly Evropu přiblížit k recesi. Evropská centrální banka i britská centrální banka by proto mohly odložit plánované snižování úrokových sazeb, případně je znovu zvýšit.

Ve Spojených státech je situace složitější. Vyšší ceny ropy sice zdražují pohonné hmoty a zatěžují spotřebitele, zároveň ale pomáhají domácím producentům díky rozsáhlé těžbě z břidlic. Podle autorů analýzy je proto čistý dopad na hospodářský růst „v zásadě neutrální“.

Na inflaci by ale drahá ropa dopadla i v USA. Pokud by se cena držela kolem 108 dolarů za barel, americká centrální banka by podle Bloombergu pravděpodobně pozastavila plánované snižování úrokových sazeb. V případě růstu inflačních očekávání by mohla sazby dokonce zvýšit.

Mírnější scénář počítá s pokračováním bojů bez většího poškození energetické infrastruktury. V takovém případě by se cena ropy držela kolem 80 dolarů za barel. Inflace by pak v USA vzrostla asi o 0,3 procentního bodu a v Evropě přibližně o půl procentního bodu, zatímco dopad na ekonomický růst by byl omezený.

Pokud by došlo k příměří, ceny ropy by se podle analýzy mohly vrátit zhruba k 65 dolarům za barel a inflační tlaky by opět polevily.

Španělský premiér Pedro Sánchez je nyní Trumpovým evropským nepřítelem číslo jedna.

Karel Pučelík: Takhle si Trump představuje spojenectví?

Názory

Spojené státy v moderní historii nesčetněkrát prosadily vlastní vůli na úkor jiných. Idealistický obrázek o „světovém policajtovi“ je příliš naivní. Nic se ale nedá srovnávat s aktuální situací, kdy prezident Donald Trump hrozí při neuposlechnutí jeho rozkazu ekonomickými ekvivalenty zbraní hromadného ničení.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Analytici zároveň připomínají, že geopolitické otřesy na Blízkém východě už v minulosti vedly k prudkým inflačním vlnám. Například ropný šok v 70. letech vyhnal inflaci v USA do dvouciferných hodnot a vyústil v tvrdé zpřísnění měnové politiky i hospodářskou recesi.

Napětí v regionu se zvýšilo poté, co izraelské a americké síly zahájily útoky na Írán. Ten následně podniká odvetné údery drony a raketami na Izrael i na arabské státy, které hostí americké vojenské základny.

Podle íránské agentury Tasním je Hormuzský průliv od soboty fakticky uzavřen a Íránské revoluční gardy varovaly lodě před plavbou v oblasti. Podle BBC se lodní doprava v úžině snížila asi o 90 procent. Americké velení CENTCOM však tvrdí, že průliv navzdory íránským prohlášením uzavřen nebyl.

