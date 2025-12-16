Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu
Vláda přijala nový stavební zákon, který zavádí centrální stavební správu a stanovuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem. Po jednání vlády to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Nový stavební zákon má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb, uvedli. Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí.
Změnou stavebního zákona se má zřídit Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Pod ním bude 14 úřadů v krajích a v Praze a pod nimi 205 územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. Budou moci ale vznikat další územní pracoviště v dalších obcích podle místní potřeby. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu.
Podle Mrázové je třeba napravit situaci, kterou v České republice způsobilo přijetí nového stavebního zákona původní vládou Petra Fialy (ODS). Napravit je třeba přístup k územnímu plánování a zrychlit výstavbu. To je totiž podle ní jednou z příčin, kvůli kterým v Česku rostou ceny nemovitostí. Do stavebních úřadů pak budou integrovány dotčené orgány. Měla by se také posílit role měst a obcí a jejich práva na územní rozvoj.
„V souvislosti s novelizací stavebního zákona je také nutné upravit řadu souvisejících zákonů a kompetence dotčených orgánů. Proto součástí novely stavebního zákona je i zákon změnový. Vláda s návrhem předloženým deseti poslanci souhlasí,“ uvedla Mrázová.
Zároveň by se měl podle Mrázové zájem lidí dostat na stejnou úroveň, jako je v současnosti ochrana památek a životního prostředí. Podle zákona má být výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů čtverečních, nově ve veřejném zájmu. To by znamenalo, že tyto projekty bude možné povolovat ve zrychleném povolovacím řízení. Jednat by se mělo o stavby s nejméně stovkou bytů.
Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
Babišova vláda smetla ze stolu systém emisních povolenek ETS 2
Politika
Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
Poslanec ODS Jiří Havránek na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že kromě jednoho bodu považuje vládní návrh za velmi správný návrh stavebního zákona. S vládou se neshodne na plné státní stavební správě. Je podle něj otázkou, zda se do 205 připravovaných územních pracovišť přesunou zaměstnanci z malých úřadů a nezablokuje to výstavbu. Chce také debatovat o některých dílčích věcech, jako je zrušení jednotného environmentálního stanoviska.
Současná podoba stavebního zákona začala platit od 1. července 2024. Jejím hlavním přínosem mělo být zavedení digitalizace stavebního řízení. Ta ale od spuštění stavebníkům i úředníkům způsobovala problémy. Stavební úřady také s nástupem nové legislativy začaly samy obesílat ostatní úřady a získávaly jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by tedy mělo být jediné razítko pro stavebníka.
Například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uvedla, že změna stavebního zákona, kterou připravuje vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, neřeší komplikované povolování a výstavbu. Komora ale vítá možné snížení počtu stavebních úřadů, odložení digitalizace na rok 2030 nebo zavedení možnosti podávat projektovou dokumentace v listinné podobě, tedy i přes datové schránky.
