Konec zdlouhavých povolení? Nový stavební zákon má rozhýbat bytovou výstavbu

Bytová výstavba
ČTK
ČTK
ČTK

Vláda přijala nový stavební zákon, který zavádí centrální stavební správu a stanovuje stavby hromadného bydlení za veřejný zájem. Po jednání vlády to uvedli premiér Andrej Babiš (ANO), ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Nový stavební zákon má zásadně zjednodušit a zrychlit povolování staveb, uvedli. Zavádí princip jeden úřad, jedno řízení a jedno razítko, který ruší dosavadní dvojkolejnost a množství závazných stanovisek od různých institucí.

Změnou stavebního zákona se má zřídit Úřad rozvoje území ČR. Pod tento úřad přejdou stavební úředníci, kteří nyní vykonávají stavební správu pod kraji a obcemi. Pod ním bude 14 úřadů v krajích a v Praze a pod nimi 205 územních pracovišť v obcích s rozšířenou působností. Budou moci ale vznikat další územní pracoviště v dalších obcích podle místní potřeby. Úřad vznikne spojením stavebních úřadů ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva dopravy a Dopravního a energetického stavebního úřadu.

Podle Mrázové je třeba napravit situaci, kterou v České republice způsobilo přijetí nového stavebního zákona původní vládou Petra Fialy (ODS). Napravit je třeba přístup k územnímu plánování a zrychlit výstavbu. To je totiž podle ní jednou z příčin, kvůli kterým v Česku rostou ceny nemovitostí. Do stavebních úřadů pak budou integrovány dotčené orgány. Měla by se také posílit role měst a obcí a jejich práva na územní rozvoj.

„V souvislosti s novelizací stavebního zákona je také nutné upravit řadu souvisejících zákonů a kompetence dotčených orgánů. Proto součástí novely stavebního zákona je i zákon změnový. Vláda s návrhem předloženým deseti poslanci souhlasí,“ uvedla Mrázová.

Zároveň by se měl podle Mrázové zájem lidí dostat na stejnou úroveň, jako je v současnosti ochrana památek a životního prostředí. Podle zákona má být výstavba hromadného bydlení, tedy budov o celkové podlahové ploše nad 10 tisíc metrů čtverečních, nově ve veřejném zájmu. To by znamenalo, že tyto projekty bude možné povolovat ve zrychleném povolovacím řízení. Jednat by se mělo o stavby s nejméně stovkou bytů.

Zleva ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a premiér Andrej Babiš (všichni ANO) na zasedání nové vlády
Aktualizováno

Babišova vláda smetla ze stolu systém emisních povolenek ETS 2

Politika

Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

ČTK

Přečíst článek

Poslanec ODS Jiří Havránek na tiskové konferenci ve Sněmovně řekl, že kromě jednoho bodu považuje vládní návrh za velmi správný návrh stavebního zákona. S vládou se neshodne na plné státní stavební správě. Je podle něj otázkou, zda se do 205 připravovaných územních pracovišť přesunou zaměstnanci z malých úřadů a nezablokuje to výstavbu. Chce také debatovat o některých dílčích věcech, jako je zrušení jednotného environmentálního stanoviska.

Současná podoba stavebního zákona začala platit od 1. července 2024. Jejím hlavním přínosem mělo být zavedení digitalizace stavebního řízení. Ta ale od spuštění stavebníkům i úředníkům způsobovala problémy. Stavební úřady také s nástupem nové legislativy začaly samy obesílat ostatní úřady a získávaly jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Na konci by tedy mělo být jediné razítko pro stavebníka.

Například Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě uvedla, že změna stavebního zákona, kterou připravuje vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, neřeší komplikované povolování a výstavbu. Komora ale vítá možné snížení počtu stavebních úřadů, odložení digitalizace na rok 2030 nebo zavedení možnosti podávat projektovou dokumentace v listinné podobě, tedy i přes datové schránky.

Pražská burza letos předčila region i Evropu, indexy posílily až o 55 procent

Petr Koblic, šéf BCPP
BCPP
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Šéf pražské burzy Petr Koblic vnímá rok 2025 jako velmi turbulentní a současně i rekordní, protože byl pro zdejší burzu jedním z nejúspěšnějších v posledních letech. Je to vidět jak na výkonnosti indexů, tak na samotném obchodování či v porovnání s evropským trhem, sdělil.

Rok 2025 byl pro pražskou burzu rekordní a zaznamenal podle jejího šéfa Petra Koblice i největší objem obchodů za posledních 13 let. Velmi tomu podle něj napomohly vybrané třídy aktiv, a hlavně pak listované fondy. „Rok to byl turbulentní a s mnoha novými zprávami. A samozřejmě nové zprávy jsou vždy přítelem velkého obchodování a velkých objemů i poměrně slibné volatility na trzích. Objem obchodů jde ale samozřejmě ruku v ruce s tím, jak se velmi pozitivně vyvíjí i objem obchodů na jiných evropských a světových trzích. Celkový objem obchodů letos přesáhl 206 miliard korun a byl tak nejvyšší od roku 2012,“ upozornil Koblic.

Co stálo za rekordním růstem

Růst objemů byl podle něj tažený především akciemi a fondy. Nejdynamičtěji totiž rostly akciové obchody, jejichž objem se meziročně zvýšil o 51 procent (YTD 163 miliard korun). Následovaly fondy kvalifikovaných investorů (FKI) s růstem 43 procent (YTD 31 miliard korun) a dluhopisy s meziročním nárůstem objemu obchodů o 1 procento (YTD 11 miliard korun).

Koblic vyzdvihl také rozvoj primárního trhu (IPO), kdy na Burzu cenných papírů Praha vstoupily dvě nové akciové emise a díky tomu se Praha stala podle objemu nově upsaného akciového kapitálu (36,8 milionu eur) také sedmým největším trhem v Evropě. První letošní emisí byla společnost Doosan Škoda Power, která vstoupila na regulovaný trh Prime s objemem 2,5 miliardy korun. Druhou emisí v objemu 224 milionů korun pak byla společnost M2C na trhu Start, který je určený pro menší a střední firmy.

Mezi deset akcií s nejvyššími objemy obchodů letos patřily především akcie ČEZ, Erste Group Praha, Komerční banky, Monety a Colt CZ. „Absolutně nejvíce si polepšila Erste, která přidala 17 miliard korun, a relativně pak Colt CZ se svými 125 procenty,“ popsal Koblic. Další významnou roli sehrál také dluhopisový trh, kdy firmy získaly celkem 49 miliard korun prostřednictvím nových emisí korporátních dluhopisů.

Rok 2025 byl podle Koblice mimořádně zajímavý také z pohledu indexů. „Naše hlavní indexy se v průběhu roku ocitly na historických maximech. To se primárně týká hlavního akciového indexu PX a dále i dividendového indexu PX-TR. Posílil ovšem i dividendový index PX-TR, a to o více než 55 procent, a index PX pak o 47 procent,“ konstatoval Koblic. Právě PX-TR se přitom nyní řadí mezi nejrychleji rostoucí indexy v Evropě a svým zhodnocením výrazně překonává podle něj dokonce i globální akciové benchmarky, což potvrzuje dlouhodobě silnou výkonnost českých dividendových titulů. Složený průměrný růst indexu PX-TR za uplynulých deset let pak činí 17 procent.

K akciím, které táhnou růst indexu PX nejvíce, patří podle Koblice především akcie Vienna Insurance Group (103 procent), Doosan Škoda Power (70 procent) a bankovní tituly Moneta Money Bank a Erste Group Bank, které se shodně podílejí 65 procenty. Index PX si i přes silné zhodnocení stále drží také dividendový výnos a v tom je Česko podle Koblice naprostým lídrem oproti jiným trhům. Podle agentury Bloomberg má pražská burza výnos téměř šest procent (5,8 procenta) a ze zemí OECD je tak podle Koblice nejlepší.

V porovnání se světem i regionem se pražské burze podle Koblice mimořádně daří. Jen výkonnost jejích indexů byla letos 55 procent, zatímco index WIG 30, který je na další příčce, dosáhl pouze 50 procent. Pražská burza by měla být podle svého šéfa výkladní skříní české ekonomiky a podle velikosti českého kapitálového trhu by zvládla i několik IPO ročně. „Chtějí-li firmy moderně a mezinárodně růst, musí zapojit také kapitálový trh. Kde by byl dnes například Microsoft, pokud by zůstal jen u financování bankami? Pravděpodobně bychom o něm dnes ani nevěděli,“ uzavřel Koblic s tím, že firmám tak podle něj dnes v cestě k IPO nic nebrání.

České akcie vítězí. A pražská burza potřebuje nové tituly

Názory

Kdo letos vsadil na pražskou burzu, může si mnout ruce. Index PX si v roce 2025 připsal skvělý výkon, kterým strčil do kapsy i ty nejznámější světové akciové indexy. Jeho relativní výkonnost navíc masivně podpořily dividendy a silná koruna. Výzvou pro další roky bude, aby na pražské burze přibývaly nové tituly, komentuje Jan Berka z Portu.

Jan Berka

Přečíst článek

Burzovní sucho končí. Už i evropské parkety se připravují na návrat velkých emisí

Money

Ekonomické oživení může přivést evropské firmy zpět na burzu. Poradenská společnost EY mluví o „opatrném optimismu“. Pražská burza by mohla přivítat více nováčků i díky fondu, který založila končící vláda Petra Fialy. IPO fond 2025+ má investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy.

ČTK

Přečíst článek

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Restauratérská skupina Coloseum letí z pražské burzy kvůli zatajovanému účetnictví

Trhy

Gastronomická skupina Coloseum končí na pražské burze. Firma ani přes opakované výzvy nedodala auditované výkazy, a burza proto přistoupila k definitivnímu vyřazení emise.

nst

Přečíst článek

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

Prestižní magazín The Economist vydal pravidelný žebříček ekonomik členských států OECD. Česká ekonomika se v něm umístila na dělené čtvrté až šesté příčce, přičemž za sebou zanechala většinu zemí včetně USA, Polska či Německa. Nejlepšího výkonu za první tři čtvrtletí podle magazínu dosáhlo Portugalsko.

sta

Přečíst článek

Petr Koblic, šéf BCPP

Na pražské burze se dá na české poměry slušně vydělat, říká její šéf Petr Koblic

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Šéf burzy Petr Koblic: Nikdo nechce dát ČEZ pryč z burzy. Jde jen o to, jak stát firmu „rozřízne“

Šéf burzy Petr Koblic: Nikdo nechce dát ČEZ pryč z burzy. Jde jen o to, jak stát firmu „rozřízne“

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Akcie ČEZ vyletěly tak vysoko, jak nebyly od finanční krize 2008. Trhy vyhlížejí tučnou dividendu

Akcie ČEZ vyletěly tak vysoko, jak nebyly od finanční krize 2008. Trhy vyhlížejí tučnou dividendu

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Máme finanční potíže, ruská aktiva jsou pro nás klíčová, uvedl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina má problémy s financováním svých potřeb, a proto má pro ni klíčový význam případné rozhodnutí Evropské unie využít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters vysvětlil, že ruská aktiva by pomohla Kyjevu nahradit klesající podporu od některých partnerů.

„Bez této podpory nemůžeme zůstat silní,“ prohlásil prezident na společné tiskové konferenci s nizozemským premiérem Dickem Schoofem.

Otázka využití v unii zmrazených ruských aktiv k takzvané reparační půjčce pro Ukrajinu bude tento týden klíčovým tématem summitu EU v Bruselu. Jen pár dní před vrcholnou schůzkou se ale zdá, že diplomatům a zástupcům Evropské komise se stále nepodařilo rozptýlit výhrady, které vůči postupu dává najevo především Belgie, ale také některé další státy bloku.

Zelenskyj v Haagu také uvedl, že delegace ukrajinských vyjednavačů navštíví USA buď koncem tohoto či začátkem příštího týdne, aby pokračovala v práci na plánu na ukončení války poté, co americká strana projedná s Ruskem stanoviska vypracovaná Ukrajinou spolu s evropskými státy v minulých dnech.

„Myslím, že (rozhovory vyjednávačů) se uskuteční v nejbližších dnech - možná o víkendu, možná trošku později - ale čím dříve, tím lépe,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci podle agentury Interfax-Ukrajina.

Anduril

Zbrojení Evropy láká Silicon Valley. Anduril chce vyrábět Britům drony, uhradí polovinu nákladů na vývoj

Zprávy z firem

V době, kdy Evropa kvůli geopolitickému napětí zbrojí nejvíce za poslední desetiletí, přichází americká společnost Anduril se zajímavou nabídkou. Oslovila Velkou Británii a doufá, že se jí podaří vyjednat podobnou dohodu, jakou uzavřela v Austrálii.

nst

Přečíst článek

EU, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Debakl Evropské komise. Financování války na Ukrajině z ruských rezerv Japonci odmítli

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
