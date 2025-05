Pirát Bartoš: Není pravda, že se byty nestaví. Naopak

Za problémy ve výstavbě rozhodně nemůže digitalizace, vysvětluje v komentáři exministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Komplikace při digitalizaci stavebního řízení jej prý mrzí, ovšem trh zbrzdily hlavně vysoké úrokové sazby.

Stavebnictví zažívá největší růst za tři roky, v některých lokalitách probíhá dle expertů přímo boom výstavby bytů. Přesto se najdou tací, co účelově straší.

Stavební boom je tady. Říkají to nejnovější čísla Českého statistického úřadu. A potvrzuje to i aktuální analýza Seznam Zpráv, která letošní jaro označuje za „restart“ odvětví. Meziročně se staví o 12 procent víc. A počet dokončených bytů vyskočil téměř o polovinu. A přesto „obvyklí podezřelí“ dál účelově straší a šíří báchorky, že prý digitalizace výstavbu zastavila. A že kvůli elektronickému podání nestojí nové domy… Akorát že to je blbost, no. Když se totiž podíváme na fakta a na to, co říkají ekonomové, dostaneme úplně jiný obrázek.

Největší propad počtu stavebních povolení? V letech 2012 a 2013. Mínus 16 procent. To tehdy nebylo ani e-podání, ani Portál stavebníka, ani nový zákon a už vůbec ne digitalizace stavebního řízení.

Stejný trend je zároveň za poslední léta vidět napříč Evropou (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Maďarsko), kde opět žádná digitalizace stavebního řízení neprobíhala. Zatímco v České republice došlo mezi lety 2023 a 2024 k poklesu stavebních povolení o necelých 6,9 procent (ze 77 398 na 72 061), v Německu za stejné období o 16,8 procenta. Průměr v EU? Mínus 11 procent.

Takže ne, tohle opravdu nezpůsobila “Bartošova digitalizace”. Tohle je mnohem delší příběh.

Co skutečně brzdí nové byty? Peníze, ne digitalizace

Hlavním viníkem zpomalení výstavby nejsou úředníci, zákony ani nový software. Jak potvrzuje i analýza srovnávající situaci v Česku a Evropě, za největší brzdu mohl prudký růst úrokových sazeb. Ten zásadně ovlivnil ochotu i schopnost investorů a developerů pouštět se do nových projektů. Tohle není problém technologie. Tohle je čistá ekonomická realita. Představte si, že si máte půjčit stovky milionů na nový bytový dům – a úrok vám během pár měsíců vyskočí na dvojnásobek. Co uděláte? Většina docela pochopitelně stavbu odložila.

Pokles výstavby je ten tam a čeká nás boom. Rok 2025 totiž nezačal žádným kolapsem, ale naopak pozitivním obratem. Nový stavební zákon totiž omezil okruh staveb, na které je třeba stavební povolení. Bez povolení a bez ohlášení bude možné stavět třeba drobné stavby např. kůlny, pergoly nebo bazény do 40 m², skleníky, zahradní domky, opěrné zdi do určité výšky. Logicky tedy bude vydáno méně rozhodnutí stavebního úřadu, protože v mnoha případech už je prostě možné stavět i bez povolení, tedy bude méně byrokracie a méně úkonů. Zatímco tady někteří malují černé scénáře, skutečnost je úplně jiná:

Stavební produkce v březnu vzrostla meziročně o 12,1 procenta – nejvíc za poslední tři roky.

Počet dokončených bytů vyskočil o 45 procent – to jsou tisíce rodin, které letos dostaly klíče od nového domova.

Zahájených staveb přibylo o 16 procent oproti loňsku – to znamená, že investoři věří v budoucnost a pouštějí se do nových projektů.

To je důkaz, že navzdory ekonomickému tlaku se české stavebnictví nadechuje k růstu. A že když stát pomáhá a nepřekáží, výsledky se dostaví.

Místo dojmologie pár faktů k DSŘ

Změnit systém, který roky fungoval na papíru, nebylo jednoduché a neobešlo se to bez komplikací. Ty mě moc mrzí. Ale abychom nezůstali jen u pocitů, tady pár faktů:

Každý týden se odbaví přes 5 tisíc e-podání – lidé o ně žádají z domova, kdy můžou a chtějí, bez front na úřadech a běží to.

Snížení administrativy na úřadech o víc než čtvrtinu – méně papírů, více prostoru pro řešení důležitých věcí.

Jeden portál místo 48 různých formulářů – konec nekonečné byrokracie.

Rozhodnutí elektronicky online, ne poštou – to znamená další ušetřený čas navíc.

A jako bonus jsme stopli tunel za dvě miliardy, který chystalo předchozí vedení MMR. Celý systém jsme spustili za 465 milionů korun. Jasně, ještě nejsme v cíli – ale DSŘ už dnes a přes všechny kiksy ukazuje, že digitalizace veřejné správy dává smysl.

Vím, že změna nepřijde lusknutím prstu. Ale každý den, kdy stát funguje trochu líp, každý dům, který přibude, a každé kliknutí místo fronty na úřadě – to všechno nás posouvá dál.

Autorem je Ivan Bartoš (Piráti)