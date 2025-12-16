Babišova vláda smetla ze stolu systém emisních povolenek ETS 2
Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).
Vláda požádá europoslance, aby získávali spojence k odmítnutí ETS 2. „Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu,“ uvedl. „Přijdeme s velice konkrétními řešeními v rámci summitu Evropské rady 12. února, který by měl pojednávat o konkurenceschopnosti Evropské unie,“ dodal premiér.
Specifikovat daná řešení Babiš nechtěl. „Máme na to postupy, chceme psát dopisy, jsme na to připraveni,“ uvedl. Podotkl pouze, že například intervenční cena povolenky by měla být na úrovni 25 eur (600 korun).
Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2. Dále vyzvala ministry k posílení nástrojů na ochranu domácností a firem před vysokou cenou povolenek, pokud by se pro úplné zrušení systému nepodařilo nalézt dostatečnou podporu.
Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše zadala v říjnu zpracovat analýzu dopadů ETS 2 na Česko. „Podle analýzy při ceně emisní povolenky 45 eur (1100 korun) by dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 byl 154 miliard. Pokud by emisní povolenka byla za 70 eur (1700 korun), bylo by to až 205 miliard. To je pro nás nepřijatelné,“ řekl Babiš.
Česko patří do skupiny 19 zemí, které žádají na evropské úrovni změny systému. Předseda vlády podotkl, že iniciativu vnímá, ale neočekává, že by se podařilo zastropovat cenu povolenek.
Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Babiš k tomu dříve uvedl, že odklad není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.
