Babišova vláda smetla ze stolu systém emisních povolenek ETS 2

Zleva ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a premiér Andrej Babiš (všichni ANO) na zasedání nové vlády
Vláda odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Po jednání kabinetu ANO, SPD a Motoristů to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda požádá europoslance, aby získávali spojence k odmítnutí ETS 2. „Jednoznačně jsme to odmítli transponovat do našeho právního řádu,“ uvedl. „Přijdeme s velice konkrétními řešeními v rámci summitu Evropské rady 12. února, který by měl pojednávat o konkurenceschopnosti Evropské unie,“ dodal premiér.

Specifikovat daná řešení Babiš nechtěl. „Máme na to postupy, chceme psát dopisy, jsme na to připraveni,“ uvedl. Podotkl pouze, že například intervenční cena povolenky by měla být na úrovni 25 eur (600 korun).

Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení systému ETS 2. Dále vyzvala ministry k posílení nástrojů na ochranu domácností a firem před vysokou cenou povolenek, pokud by se pro úplné zrušení systému nepodařilo nalézt dostatečnou podporu.

Předchozí vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše zadala v říjnu zpracovat analýzu dopadů ETS 2 na Česko. „Podle analýzy při ceně emisní povolenky 45 eur (1100 korun) by dopad na naše občany v letech 2027 až 2032 byl 154 miliard. Pokud by emisní povolenka byla za 70 eur (1700 korun), bylo by to až 205 miliard. To je pro nás nepřijatelné,“ řekl Babiš.

Česko patří do skupiny 19 zemí, které žádají na evropské úrovni změny systému. Předseda vlády podotkl, že iniciativu vnímá, ale neočekává, že by se podařilo zastropovat cenu povolenek.

Rada EU, která zastupuje členské státy, a Evropský parlament dosáhly minulý týden předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent proti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Babiš k tomu dříve uvedl, že odklad není zdaleka dostatečný a jeho nová vláda bude požadovat úplné odstoupení od systému.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Máme finanční potíže, ruská aktiva jsou pro nás klíčová, uvedl Zelenskyj

Politika

Ukrajina má problémy s financováním svých potřeb, a proto má pro ni klíčový význam případné rozhodnutí Evropské unie využít zmrazená ruská aktiva na podporu Ukrajiny, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters vysvětlil, že ruská aktiva by pomohla Kyjevu nahradit klesající podporu od některých partnerů.

Premiér Andrej Babiš

Pomoc Ukrajině je pod Babišem ohrožena, píší světová média. Ta si všímají i nového ministra obrany

Politika

Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy

B&B Hotel
Amundi, užito se svolením
nst
nst

Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.

Nákup hotelu zapadá do investiční strategie fondu, který se zaměřuje na komerční nemovitosti, zejména kanceláře a hotely v České republice a západní Evropě. Hotel B&B Hotel se tak zařadil do portfolia fondu, jehož součástí je například kancelářská budova British Corner v Bělehradské ulici v Praze.

Investice do hotelového segmentu přichází v době, kdy se podle České hotelové asociace očekává další růst trhu. „Hotelový trh v posledních letech prošel výraznými výkyvy. Zatímco během pandemie ceny nemovitostí klesaly, dnes se pohybují na vyšších úrovních a roste ochota vlastníků prodávat. Zároveň je na českém trhu přebytek kapitálu, což omezuje počet akvizic za výhodné ceny,“ uvedl Jozef Murza z nemovitostního oddělení Amundi Czech Republic. Společnost proto podle něj aktivně hledá další investiční příležitosti také v zahraničí, především v Německu.

vizualizace Rezidence Green Předboj

Developerský projekt u Prahy láká investory. Nabízí jim výnos 9 procent ročně

Reality

Platforma Dluhopisomat.cz spouští další realitní projekt, tentokrát v obci Předboj nedaleko Prahy. Rekonstrukcí bytového domu má vzniknout 20 nových bytů, které rozšiřují nabídku bydlení v jedné z rychle rostoucích lokalit Prahy-východ. Financování má zajistit emise firemních dluhopisů se sazbou 9 procent ročně.

Strategická poloha

Lokalita pražského Florence je z pohledu investora považována za strategickou. Od roku 2027 by zde měla začít rozsáhlá přeměna území v rámci developerského projektu skupiny Penta, která má za cíl vytvořit novou městskou čtvrť s rezidenčními, kancelářskými i veřejnými prostory. Oblast má v budoucnu získat také významnou dopravní roli díky pěšímu propojení s Masarykovým nádražím, odkud budou jezdit vlaky na Letiště Václava Havla. Florenc zároveň sousedí s Karlínem, jednou z nejvýznamnějších pražských byznysových čtvrtí.

Realitní tým Amundi má za sebou v posledních letech několik významných transakcí. Patří mezi ně například prodej multifunkčního komplexu Forum Karlín společně s hotelem IBIS nebo loňský prodej historické budovy v Pařížské ulici, kde dnes sídlí značka Louis Vuitton.

Z Koh-i-Nooru ve Vršovicích vznikne živá čtvrť s 600 byty

Reality

Developerská společnost PSN může začít s dlouho plánovanou proměnou bývalé továrny Koh-i-noor ve Vršovicích. Firma získala klíčové povolení, které otevírá cestu k rozsáhlé konverzi jednoho z posledních velkých industriálních areálů v širším centru Prahy. Na místě má vzniknout převážně rezidenční čtvrť, která nabídne i více než 600 bytů.

Vedle Realitního fondu KB 3 spravuje Amundi Czech Republic také další nemovitostní fondy s odlišným zaměřením. Realitní fond KB 4 se orientuje například na studentské bydlení, domovy pro seniory, rezidenční projekty, zdravotnická zařízení a hotely. Realitní fond KB 3 je koncipován jako uzavřený fond s plánovaným ukončením v roce 2029, přičemž je zde možnost prodloužení jeho životnosti.

Na transakci nákupu hotelu B&B Hotel se kromě Amundi podílely společnosti Mint Investments jako transakční manažer, Weinhold Legal v oblasti právního poradenství, TPA jako finanční a daňový poradce a Savills, která zajišťovala technickou due diligence.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Koupili vilu v havarijním stavu. Dnes patří k nejzajímavějším rekonstrukcím v Praze

Rekonstrukce vily na Vinohradech
Užito se svolením Radka Úlehly
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Technicky zdevastovaný dům, památková ochrana a vysoké nároky na komfort. Projekt, který by mnozí vzdali, se proměnil v ukázku toho, jak může vypadat moderní bydlení v historické architektuře.

V roce 2019 oslovil Ateliér Hajný investor, který se rozhodl koupit vilu na Vinohradech. Od počátku bylo zřejmé, že nepůjde o běžnou rekonstrukci. Objekt byl ve velmi špatném technickém stavu a zároveň se nacházel v památkové zóně. Je součástí unikátní vilové kolonie, kterou v roce 1912 založilo Stavební družstvo pražských novinářů a spisovatelů. Vilu navrhli a postavili architekti Tomáš Pražák a Pavel Moravec, kolaudace proběhla ve 30. letech.

30 fotografií v galerii

Investor však měl jasnou představu. Chtěl, aby mu architekti z Ateliéru Hajný vytvořili pohodlné rodinné bydlení, které bude respektovat historickou hodnotu domu a zároveň splní nejvyšší nároky na komfort, technologie i dispozici.

Nová garáž, zahrada a citlivý zásah do exteriéru

Jedním z klíčových témat projektu byla obnova exteriéru a zahrady. Dům má přístup z ulice Benešovské i pěší vstup shora z ulice Bratří Čapků. Původní garáž, zapuštěná do terénního zlomu, byla nevyhovující jak staticky, tak kapacitně. Nahradila ji nová železobetonová konstrukce, která zároveň funguje jako opěrná stěna pro zahradu plynule přecházející na střechu garáže. Pro maximální komfort jsou garáž a obytné podlaží propojeny výtahem.

Charakteristickým prvkem původního exteriéru byly plochy z betonových cihel. Ty se v plném rozsahu uplatnily na fasádě nové garáže. Na samotné vile však byly původní cihly natolik degradované, zejména kvůli nevhodným nátěrům z minulosti, že jejich obnova nebyla možná. Po dohodě s památkáři proto architekti zvolili řešení v podobě dvoucentimetrové vrstvy cihelných pásků řezaných přímo na místě z celých betonových cihel.

Zelenkova vila v Kutné hoře

OBRAZEM: Kutná Hora bojuje s opravou slavné funkcionalistické vily. Město připlatí miliony

Reality

Rekonstrukce funkcionalistické Zelenkovy vily v Kutné Hoře se do konce roku nestihne, hotová by měla být v březnu příštího roku. Zpoždění vzniklo kvůli velké vlhkosti zdiva, problémům se střešní konstrukcí a dalším nedostatkům, s nimiž projekt nepočítal. Náklady jsou zhruba 41 milionů korun, původně měly být o šest až sedm milionů nižší. Většinu by měla pokrýt dotace, řekl novinářům starosta Lukáš Seifert (ODS). V opravené budově má vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu.

Také další prvky exteriéru se přibližují původnímu vzhledu. Ať už je to hrubá okrová omítka, tradiční bobrovková střešní krytina nebo nová okna s původním dělením tabulí, tentokrát však s izolačními skly. Jižní fasádu doplňují repliky původních dřevěných předokenních rolet.

Původně vila sloužila jedné rodině, čemuž odpovídalo i rozvržení čtyř podlaží o ploše přibližně 120 metrů čtverečních každé. Investorovým cílem bylo vytvořit samostatné bytové jednotky také v suterénu a podkroví. To si vyžádalo zásadní dispoziční změny.

Protože původní dřevěné schodiště propojovalo pouze přízemí a patro, vzniklo v severovýchodním rohu domu nové samostatné schodiště vedoucí výhradně do podkroví. Suterénní byt byl výrazně prosvětlen novým anglickým dvorkem a vloženými okny a je přístupný jak ze zahrady, tak po schodišti z horní části pozemku.

Naopak v přízemí a patře, kde se nachází hlavní byt, zůstala dispozice do značné míry zachována. Počet i velikost místností odpovídají původnímu stavu, doplněny byly pouze koupelny a technické zázemí.

Nadčasová investice, nikoli muzeum

Při odkrývání původních vrstev během rekonstrukce bylo zřejmé, že zachovat půjde jen minimum autentických prvků. Mezi ty nejcennější patří původní schodiště a vestavěná skříň s vitrínami mezi kuchyní a obývacím pokojem, včetně posuvných dveří. Tyto prvky byly pečlivě zrenovovány a staly se přirozeným centrem interiéru.

Nové vestavěné prvky navrhl ateliér Hajný tak, aby působily současně, ale s jasným odkazem na tradici a řemeslnou kvalitu. Použity byly mořené dubové dýhy, ručně opracované zapuštěné úchytky z masivu a tradiční barevnost v odstínech slonové kosti.

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Lovecký zámeček Karla Schwarzenberga je na prodej

Reality

Lovecký zámeček Dřevíč, kde více než třicet let žil politik a podnikatel Karel Schwarzenberg, je nyní na prodej. Exkluzivně jej nabízí realitní kancelář Svoboda & Williams za cenu 65 milionů korun.

Historický charakter doplňují detaily jako typ parket, okenní profily nebo zachované převýšené okno u schodiště, které přivádí do interiéru západní světlo. Moderní technologie jsou naopak důsledně skryté. Podlahové teplovodní vytápění je napojeno na tepelné čerpadlo země–voda, jehož dva dvousetmetrové vrty se nacházejí pod garáží.

Významnou roli v interiéru hraje také volně stojící nábytek od české firmy Modernista, specializující se na přesné repliky kubistického, funkcionalistického a art decového designu. „Cílem projektu nebylo vytvořit skanzen bydlení 30. let. V kontextu nové dispozice by to ani nedávalo smysl,“ uzavírají architekti.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Monika Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Letohrádek Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov

V Krumlově zachránili ruinu. Češi rekonstruovat památky umí

Reality

Letohrádek Bellarie v českokrumlovském zámeckém parku prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt, který byl od roku 1958 spíše kulisou pro otáčivé hlediště, prošel největší obnovou své více než třísetleté historie.

Horská chalupa na Kukačkách

Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu

Reality

Rekonstrukce domu ze 70. let v Plzni

OBRAZEM: Rodinný domek v Plzni ze 70. let přetvořili architekti na zmenšeninu Tugendhatu

Reality

