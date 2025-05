V pražských Malešicích začala stavba nové čtvrti, nabídne tisíc bytů

Firma Skanska Residential v pražských Malešicích začala stavět novou čtvrť, ve které by mělo vzniknout 1000 bytů. Celková investice do projektu s názvem Habitat by se měla pohybovat v řádech vyšších jednotek miliard korun, uvedl mluvčí společnosti Jan Pohorský, přesnější údaje neuvedl. První z pěti etap bude stát celkem 851 milionů korun. Hotová by měla být v roce 2027, celý projekt pak do deseti let.

Bytový komplex Habitat vznikne na brownfieldu o 70 tisících metrech čtverečních v severovýchodní části Prahy 10 při ulici Černokostelecká. Koncepčním architektem celého projektu je ateliér Chapman Taylor. Ten v Praze pracoval například na W Hotelu na pražském Václavském náměstí, Flow Bulding na rohu stejného náměstí a Opletalovy ulice nebo na kancelářích pro Scott.Weber v Holešovicích.

„Habitat je typickou moderní čtvrtí, která bude ve své době patřit k těm nejpokrokovějším, a to s sebou nese uplatnění aktuálních trendů moderního bydlení,“ řekl hlavní architekt projektu z Chapman Taylor Filip Pokorný. Kromě některých ekologických prvků a certifikací udržitelnosti reaguje projekt podle Skansky na vzrůstající poptávku po relaxačních zónách. Zeleň v něm doplní cyklostezka a hřiště pro děti. Součástí bude také komunitní zahrada či altány.

V první etapě vznikne 125 bytů a šest nebytových jednotek. V nabídce převažují dispozice 2+kk a 3+kk, součástí ale budou i menší 1+kk nebo naopak prostornější 4+kk v nejvyšších patrech. Každý byt bude mít lodžii, terasu nebo balkon. V podzemním podlaží budou sklepy a kolárna s kočárkárnou. Součástí projektu bude také 135 garážových stání.

Na střechách budou fotovoltaické panely, které podle Skansky ročně vyrobí až 31 megawatthodin energie za rok. Dům pak bude využívat také tzv. šedou vodu, tedy recyklovanou odpadní vodu. Součástí ale bude i technologie, která šetří pitnou vodu.

Kromě Habitat Malešice Skanska Residential připravuje v Praze například byty v dalších etapách projektů Modřanský cukrovar, Albatros Kbely, ve čtvrti Emila Kolbena ve Vysočanech, v Michelských pekáren nebo staví dřevostavbu v Radlicích. Skanska Residential je developerskou společností spadající pod švédskou stavební skupinu Skanska. Celkem firma působí na českém rezidenčním trhu od roku 1997 a doposud v Praze postavila přes 9000 bytů.

Podle analýzy developerských společností Skanska Residential, Trigema a Central Group v letošním prvním čtvrtletí developeři prodali v Praze 2550 nových bytů, meziročně o 60 procent více. Zároveň je to nejvíce za první tři měsíce v roce za posledních 15 let. Vyšší zájem byl dosud zaznamenán jen v rekordním druhém čtvrtletí roku 2021. Průměrná nabídková cena nových bytů činila 167.947 korun za metr čtvereční. Meziročně tak zdražily o desetinu a mezičtvrtletně o 2,9 procenta. Skanska v první etapě Habitat prodala již 60 procent bytů ještě před dokončením.