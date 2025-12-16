Zbrojení Evropy láká Silicon Valley. Anduril chce vyrábět Britům drony, uhradí polovinu nákladů na vývoj
V době, kdy Evropa kvůli geopolitickému napětí zbrojí nejvíce za poslední desetiletí, přichází americká společnost Anduril se zajímavou nabídkou. Oslovila Velkou Británii a doufá, že se jí podaří vyjednat podobnou dohodu, jakou uzavřela v Austrálii.
Americká obranná technologická společnost Anduril se snaží prosadit na britském trhu v době, kdy Evropa zahajuje největší zbrojní programy za poslední desetiletí. Jak uvádí agentura Bloomberg, firma nabízí Británii netradiční model spolupráce: pokud získá zakázku na vývoj bezpilotního bojového letounu v hodnotě 100 milionů liber, uhradí polovinu nákladů na vývoj ze svých vlastních zdrojů.
Raději domácí výrobci
Kalifornský startup sází na to, že sdílení finančního rizika a budování lokální výroby mu pomůže konkurovat zavedeným evropským zbrojařským firmám. Evropské vlády totiž stále častěji upřednostňují domácí výrobce, a to i kvůli obavám z přílišné závislosti na amerických zbraních v kontextu nejistých vztahů v NATO a rostoucí hrozby ze strany Ruska.
V Británii se Anduril uchází o zakázku v rámci projektu Nyx, který má přinést bezpilotní vrtulníkový dron schopný spolupráce s bitevními vrtulníky Apache. Firma už oznámila spolupráci s britskou společností GKN Aerospace a letos navázala partnerství také v Německu a Polsku. Zároveň se prezentuje jako „anglo-americká“ společnost a naznačuje možnost otevření výrobního závodu ve Spojeném království.
Britský trh je pro Anduril klíčovým testem jeho evropské strategie, a to i v době, kdy jeho technologie čelí kritice kvůli výkonům na bojišti na Ukrajině. Přesto firma tvrdí, že její rychlý, experimentální přístup k vývoji je vědomým rizikem.
Podle Bloombergu je inspirací pro evropské tažení firmy úspěch v Austrálii, kde Anduril získal miliardovou zakázku na autonomní ponorky díky ochotě nést část nákladů a rychlému vývoji. Zda se stejná strategie prosadí i v Evropě, však zůstává otevřenou otázkou – kontinent má totiž silnou domácí konkurenci i složitější regulační prostředí.
