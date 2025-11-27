Developeři si rozdali architektonické Oscary. Uspěl Nuselský pivovar, brněnský Diorit. Soural míří do Síně slávy
Nové čtvrti, modernizovaná nádraží, šetrné stavby i návrat ikonického hotelu. Best of Realty 2025 představilo nejlepší projekty českého developmentu a do Síně slávy uvedlo zakladatele Trigemy Marcela Sourala.
Na galavečeru 27. ročníku soutěže Best of Realty – Nejlepší z realit byly ve Foru Karlín oceněny nejvýraznější projekty českého developmentu. Porota vyzdvihla rezidenční novinky, modernizovaná nádraží, uhlíkově neutrální logistiku i návrat hotelové ikony Fairmont Golden Prague. Titul Environmentální projekt roku získala Rezidence Diorit, do Síně slávy vstoupil zakladatel Trigemy Marcel Soural.
Soutěž, pořádaná ARTN od roku 1999, je jedním z nejrespektovanějších tuzemských měřítek kvality. Porota letos hodnotila architekturu, udržitelnost, přínos lokalitám i inovativnost.
Rezidence: komorní projekty i velké transformační plochy
Krčská zahrada zvítězila mezi menšími rezidenčními projekty díky kombinaci moderní architektury a klidného městského prostředí. V kategorii větších rezidenčních celků uspěl Nuselský pivovar, který proměňuje historický areál v živou městskou čtvrť. Nejlepším projektem nájemního bydlení se stala Rezidence Drdla s důrazem na komunitní život a kvalitní veřejný prostor.
V hotelové kategorii zvítězil Fairmont Golden Prague, obnovující bývalý Intercontinental. Kancelářím dominoval projekt E Factory v areálu Pragovky, retailu pak Westfield Černý Most s rozsáhlým druhým rozšířením.
V budově E Factory se v minulosti vyráběla auta a bombardéry, po rekonstrukci je centrem českého umění. Na jednom z největších brownfieldů v Praze chce investor vytvořit novou městskou čtvrť s byty, kancelářemi, obchody, školami i parkem.
Logistika: uhlíková neutralita i revitalizace brownfieldu
V sekci skladových a průmyslových areálů získala první místo Hala A – Panattoni Business Park Ostrov North, moderní distribuční centrum stojící na brownfieldu bývalé Škody.
Unikátní projekt v bývalém brněnském kamenolomu zaujal důsledným přístupem k udržitelnosti, efektivnímu provozu i kvalitě života obyvatel.
Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.
Zakladatel Trigemy Marcel Soural byl uveden do Síně slávy Best of Realty. Jeho projekty, včetně urbanistického komplexu Lihovar, uměleckého Fragmentu či plánované Top Tower, dlouhodobě posouvají standardy českého developmentu. V roce 2025 navíc založil investiční fond Trigema Fund.
Marcel Soural se svojí skupinou Trigema často vyráží z Prahy. V regionech, hlavně těch horských, staví hotely, apartmánové domy a sjezdovky. Loni nakupoval v Rokytnici, spadeno má i na Harrachov. Jak říká: „Akvizice řešíme vlastně neustále.“ Jaké proměny chystá v Rokytnici? Kdy začne skupina stavět na Šumavě? A má Marcel Soural nakupovat další vinice? Celý rozhovor s Marcelem Souralem najdete v tištěném magazínu Realitní Club.
Cenu ARTN získal letos rozvoj dopravní infrastruktury, zejména revitalizace a modernizace vlakových nádraží napříč republikou. Porota vyzdvihla pozitivní dopad na mobilitu, komfort cestování i regeneraci veřejného prostoru – od rekonstrukce Fantovy budovy až po přípravu nového nádraží v Bubnech.
Poprvé byla udělena také stipendia z nového vzdělávacího fondu ARTN pro studenty MBA na VŠE. Tři nejlepší práce si rozdělily 150 tisíc korun.
Vrcholů tuzemská architektura měla hned několik, říká architekt Marek Tichý, spoluzakladatel ateliéru TaK Architects. Za jeden z nich považuje období první republiky, kdy Češi měli obrovskou společenskou ambici a nespokojili se s pouhým průměrem.
Česko je sice malá země, ale nejenom díky výhodné pozici ji zahraniční firmy neustále vyhledávají, říká Vojta Peřka z developerské společnosti CTP. Peřka vyhledává nové akviziční příležitosti, zároveň se stará i o stávající klienty. Ve společnosti CTP působí již sedmým rokem a v rámci své pozice se rovněž poohlíží po nových pozemcích vhodných pro výstavbu.
