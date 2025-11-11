Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Praha sedí na zlatě. Hodnota městských pozemků vyrostla přes devět miliard korun

Praha sedí na zlatě. Hodnota městských pozemků vyrostla přes devět miliard korun

Nové Dvory
Užito se svolením PDS
Petra Nehasilová
pej

Praha už své pozemky neprodává. Místo jednorázových zisků sází na dlouhodobou hodnotu – a ta roste raketovým tempem. Městský developer zhodnotil majetek hlavního města na víc než 9,4 miliardy korun.

Pražská developerská společnost (PDS), městský developer hlavního města, zvýšila tržní hodnotu svého portfolia na 9,409 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelného ocenění, které zpracovala mezinárodní poradenská firma Knight Frank. Do hodnocení bylo zahrnuto přibližně 757 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, převážně určených pro bytovou výstavbu. Podle vedení PDS mají tyto údaje zásadní význam pro strategické rozhodování o rozvoji města a financování projektů městského nájemního bydlení.

Od prvního ocenění v roce 2021, kdy činila hodnota pozemků 2,939 miliardy korun, se majetek města více než ztrojnásobil. O rok později stoupla hodnota na 4,298 miliardy, v roce 2023 dosáhla 7,123 miliardy, a o další rok později 8,843 miliardy korun. 

K 1. červnu 2025 tak městské portfolio dosáhlo rekordní hodnoty 9,409 miliardy korun.

Vizualizace projektu Palmovka

Praha chce postavit tisíce nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze

Reality

Pražská developerská společnost připravuje asi šest desítek projektů, do deseti let chce na trh dodat až osm tisíc nájemních bytů. Teď řeší, kde na to vezme peníze.

nos

Přečíst článek

Růst i díky územním změnám

Za prudkým růstem stojí nejen aktivní developerská činnost PDS, ale i strategické změny územního plánu, které v roce 2024 schválilo zastupitelstvo hlavního města. Klíčové úpravy se týkaly především lokalit Nové Dvory a Palmovka, kde se výrazně zvýšil rozvojový potenciál pozemků. „V rámci připravovaného Metropolitního plánu se snažíme městské pozemky dále kapacitně zhodnocovat. PDS nyní připravuje zhruba 8 tisíc bytů, přičemž potenciál v plánu je až 50 tisíc bytů,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

„Praha se odklonila od pouhého prodeje pozemků. Aktivní správa prostřednictvím PDS umožňuje městu ponechat si kontrolu nad tím, co na pozemcích vznikne, a zároveň dlouhodobě zvyšovat jejich hodnotu,“ dodává radní pro majetek Adam Zábranský. 

Pražská developerská společnost vznikla v roce 2020 s cílem profesionalizovat přípravu městských bytových projektů a zefektivnit hospodaření s nemovitostmi. Aktuální růst hodnoty jejího portfolia potvrzuje, že strategické vlastnictví přináší městu reálné výsledky – bez nutnosti prodávat klíčové pozemky.

Petr Urbánek

Šéf Pražské developerské: Město nebude u svých bytů požadovat developerskou marži

Reality

První byty postavené městem by mohly být k dispozici za šest let. Bude jich několik stovek. Na větší městské projekty si Pražané budou muset ještě počkat. „Pokud bychom dnes hypoteticky říkali, že by už na všech byla razítka umožňující stavět, tak by bylo potřeba něco k 30 miliardám korun,“ říká Petr Urbánek, šéf Pražské developerské společnosti.

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

Simon Johnson

V Polsku je trh předvídatelnější. Města tam chtějí stavět, říká generální ředitel českého developera

Reality

Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nový symbol Vinohrad? Projekt za 3,5 miliardy nahradí zbouraný Transgas

Reality

Na místě bývalého Transgasu vznikne Vinohradská 8. Projekt za 3,5 miliardy od Penty a PSN má ambici proměnit toto místo v živý městský blok s byty, kancelářemi a obchody.

pej

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Bbiš na snímku z roku 2019, když chtěl na pozemcích u metra v Letňanech stavět vládní čtvrť.

Konec Babišova snu o vládní čtvrti. V Letňanech vznikne bydlení pro až 50 tisíc lidí a nemocnice

Reality

ČTK

Přečíst článek
Háje

Ceny bytů u pražského metra dál rostou: Staroměstská je nejdražší, Roztyly nejlevnější

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce

Brno přebírá otěže: Vychází sedmé číslo magazínu Realitní Club s Radimem Passerem na titulce
Newstream
nst
nst

Magazín Realitní Club, který vydává Newstream, přináší svou sedmou edici. Podzimní číslo spojuje dvě klíčová témata českého realitního trhu: Prahu a Brno.

Na titulní straně vystupuje developer Radim Passer, který v hlavním rozhovoru mluví o miliardových projektech, proměně pražské Brumlovky, výzvách města i o tom, proč Praha kvůli pomalému stavebnímu řízení přichází o miliardy.

„Před dvaceti lety stála kancelářská budova o 20 tisících metrech čtverečních zhruba 900 milionů korun. Dnes vyjde až na 2,25 miliardy a potřebujete kolem miliardy vlastního kapitálu,“ říká Passer v rozhovoru.

Radim Passer

Brumlovka zase poroste. Radim Passer do toho dá miliardy

Leaders

Radim Passer, jeden z nejbohatších Čechů, vytvořil fenomén pražské Brumlovky – místa, kde se v moderních kancelářských budovách soustředila smetánka nadnárodních firem. Mezi nimi například Microsoft, UniCredit Bank, Hewlett-Packard, Moneta Money Bank, ČEZ, O2, AB InBev, Škoda Auto, ABB, Thales a další.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hlavní téma čísla – Brno – ukazuje, jak se moravská metropole mění z „toho druhého města“ v moderní laboratoř městského života.

„V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu.

Ceny novostaveb tu překročily hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční, trh s nájmy roste a z brownfieldů vznikají nové městské čtvrti. „Brno je stabilní trh a univerzitní město s obrovskou poptávkou. Ceny se rychle přibližují Praze,“ říká v rozhovoru Tomáš Vavřík.

Ve spolupráci s platformou Flat Zone přináší Realitní Club exkluzivní data o realitním trhu. Ta potvrzují, že Brno už dávno není levnější než Praha a že český realitní trh se znovu rozbíhá.

Dušan Kunovský
video

Vytváříme „mašinu“ na výstavbu dostupného bydlení, říká Dušan Kunovský

Reality

Stavíme byty v Praze dvaatřicet let a je možná čas udělat krok mimo Prahu, říká Dušan Kunovský, zakladatel a majitel společnosti Central Group. Kunovský se snaží prosadit takzvaný „baťovský systém“ výstavby formou Design&Build, který by umožnil ve velkém stavět dostupné nájemní, družstevní i soukromé byty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Newstream.cz je byznysový web spuštěný v červenci 2021, vydávaný společností Newstream Agency. Zaměřuje se na ekonomiku, firmy, finance, reality a chytrý lifestyle – přináší rozhovory, komentáře, reportáže, videa, podcasty i videorozhovory. Pořádá odborné i společenské eventy. Vedle tištěného magazínu Realitní Club vydává Newstream Agency také byznysově-lifestylový magazín Newstream CLUB.

Související

Domoplan startuje výstavbu projektu Brixx. V Brně vyroste čtvrť za miliardy

Domoplan má stavební povolení pro prvních 500 bytů v projektu Brixx v Brně
Brixx, užito se svolením
ČTK
ČTK

Developerská společnost Domoplan získala stavební povolení pro první část projektu Brixx ve Starém Lískovci v Brně s 500 byty a začíná stavět. První byty mají být hotové v roce 2028, všech 900 bytů potom o dva roky později. Firma zároveň spustila prodej bytů. Investiční náklady v první etapě přesáhnou čtyři miliardy korun.

„Všichni vědí, jak náročné je dnes získat stavební povolení a v případě projektu Brixx to bylo ještě násobně složitější. Abychom totiž mohli začít, museli jsme získat až sedm stavebních povolení. V první etapě postavíme 328 bytových jednotek, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek. Stavba začne v prvním kvartálu 2026 s plánovaným dokončením v roce 2028,“ uvedl majitel developerské skupiny Tomáš Vavřík.

FOTOGALERIE: Projekt Brixx v Brně

10 fotografií v galerii

Byty už jsou v prodeji

Celý projekt Brixx nabídne 900 bytů a měl by být hotový v roce 2030. V prodeji je už 134 bytů v budově B, nejlevnější byty s dispozicí 1+kk stojí přibližně čtyři miliony korun, největší byty o dispozici 5+kk přijdou na více než 20 milionů korun. Při přepočtu na čtvereční metr začínají ceny na 145 tisíc za čtvereční metr plochy.

Po dokončení všech částí má bytový komplex Brixx nabízet bydlení pro lidi všech věkových kategorií. Kromě bytů prodávaných do osobního vlastnictví počítá developer i s nájemními byty. Vybavení komplexu má být nadstandardní, kromě sdílených pracovních prostor či nonstop recepce počítá developer s wellness centrem s terasou, rodinným kinem, komunitní zahradou i grilovacím místem.

Nájemní byty stejně jako komerční prostory si Domoplan ponechá ve správě. V komplexu plánuje obchody, restaurace, kavárny, květinářství, sportoviště i další služby, které budou sloužit i obyvatelům okolních domů.

Jiří Pácal

Jiří Pácal: Airbnb, byrokracie a strach z nájemníků dusí trh. Bytů je málo, přitom dost jich je prázdných

Reality

Čtyři z pěti nájmů v Česku se podle Jiřího Pácala domlouvají mimo realitní kanceláře: přes známé a doporučení. Trh ale podle něj nevypadá tak, jak ukazují oficiální statistiky. „Reálné nájmy jsou o 20 až 30 procent nižší, než udává oficiální statistika,“ říká investor a pronajímatel Jiří Pácal.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme