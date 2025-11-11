Praha sedí na zlatě. Hodnota městských pozemků vyrostla přes devět miliard korun
Praha už své pozemky neprodává. Místo jednorázových zisků sází na dlouhodobou hodnotu – a ta roste raketovým tempem. Městský developer zhodnotil majetek hlavního města na víc než 9,4 miliardy korun.
Pražská developerská společnost (PDS), městský developer hlavního města, zvýšila tržní hodnotu svého portfolia na 9,409 miliardy korun. Vyplývá to z pravidelného ocenění, které zpracovala mezinárodní poradenská firma Knight Frank. Do hodnocení bylo zahrnuto přibližně 757 tisíc metrů čtverečních městských pozemků, převážně určených pro bytovou výstavbu. Podle vedení PDS mají tyto údaje zásadní význam pro strategické rozhodování o rozvoji města a financování projektů městského nájemního bydlení.
Od prvního ocenění v roce 2021, kdy činila hodnota pozemků 2,939 miliardy korun, se majetek města více než ztrojnásobil. O rok později stoupla hodnota na 4,298 miliardy, v roce 2023 dosáhla 7,123 miliardy, a o další rok později 8,843 miliardy korun.
K 1. červnu 2025 tak městské portfolio dosáhlo rekordní hodnoty 9,409 miliardy korun.
Růst i díky územním změnám
Za prudkým růstem stojí nejen aktivní developerská činnost PDS, ale i strategické změny územního plánu, které v roce 2024 schválilo zastupitelstvo hlavního města. Klíčové úpravy se týkaly především lokalit Nové Dvory a Palmovka, kde se výrazně zvýšil rozvojový potenciál pozemků. „V rámci připravovaného Metropolitního plánu se snažíme městské pozemky dále kapacitně zhodnocovat. PDS nyní připravuje zhruba 8 tisíc bytů, přičemž potenciál v plánu je až 50 tisíc bytů,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.
„Praha se odklonila od pouhého prodeje pozemků. Aktivní správa prostřednictvím PDS umožňuje městu ponechat si kontrolu nad tím, co na pozemcích vznikne, a zároveň dlouhodobě zvyšovat jejich hodnotu,“ dodává radní pro majetek Adam Zábranský.
Pražská developerská společnost vznikla v roce 2020 s cílem profesionalizovat přípravu městských bytových projektů a zefektivnit hospodaření s nemovitostmi. Aktuální růst hodnoty jejího portfolia potvrzuje, že strategické vlastnictví přináší městu reálné výsledky – bez nutnosti prodávat klíčové pozemky.
